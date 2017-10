Dags för Kronobergsderby!

Det är tre år sedan det var Kronobergsderby senast men nu är det åter dags igen när Troja tar resan nio mil mot sydost för att möta Tingsryd i det klassiska derbyt.

Troja svarade för en riktig plattmatch hemma mot Almtuna senast. Kanske var det en reaktion efter den starka bortainsatsen mot Pantern. Det såg faktiskt ut som att det var lite soppatorsk.



Soppatorsk får vi verkligen hoppas att det inte är i Trojamaskineriet nu när det är dags för ännu ett klassiskt Kronobergsderby. Tingsryd och Troja har spelat åtskilliga derbyn och än så länge har Troja vunnit de flesta utav dessa. Derbyn som man minns mycket väl är de där Troja spelade ut Tingryd från playoff på 90-talet, de åren när Troja prenumerade på en plats i kvalserien till elitserien. Tingsryd hade då vid flera tillfällen "oturen" att möta då mycket starka Troja. En annan match man minns är när Troja vände underläge 2-3 till 4-3 under sista halvminuten i kvalserien till HA (den senaste kvalserien, då Troja åkte ner i ettan).

Motståndaren Tingsryd har inte börjat säsongen riktigt lika starkt som de senaste. Tingsryd har också varit tvungen att sänka sin spelarbudget så det kanske är fullt förståeligt, det har ju nästan gått lite för bra för lilla Tingsryd de senaste säsongerna. Senaste matchen blev Tingsryd överkörda av Löven i Umeå med 6-1. Tingsryd precis som Troja kommer alltså från stort nederlag.



Tittar vi i tabellen så ser vi att Tingsryd står på 11p och Troja på 9p efter nio omgångar. Tingsryd har alltså snittat 1,22p och Troja exakt 1p per match. För att undvika kval måste nog båda lagen upp mot 1,25p per match. 1p per match som Troja just nu ligger på lär inte räcka iaf. Det blir nu även Trojas tredje sexpoängsmatch på raken. Vid en 3-poängare för Troja så går Troja förbi Tingsryd medan 0p skulle innebära hela 5p upp till Tingsryd. Minst poäng känns alltså som ett litet måste för Troja även om vi bara är i tionde omgången.



Hur går det nu i detta efterlängade riktiga Kronobergsderby? Jo det kommer säkert bli jämnt och spännade. Jag tippar att Troja gör ännu en stark bortainsats och segrar med 4-2. Hur det gick vet vi framåt 2130 på onsdagskvällen!