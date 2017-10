Inför Troja-SSK

Det är dags för bottenmöte i hockeyallsvenskan när Troja tar emot SSK.



Fyra omgångar av hockeyallsvenskan denna säsong har avverkats och det har inte börjat bra för Troja och SSK. Troja har håvat in 2p medan SSK fortfarande står på 0p. Det är alltså upplagt för en riktig sexpoängsmatch redan nu! Det går i princip säga att inget av lagen har råd att tappa poäng egentligen. Troja måste nog ta minst 2p i en match som denna och SSK måste ha poäng snarast innan de hamnar för långt efter.



Lagen möttes så sent som i kvalserien till HA i våras och båda lagen tog ju steget upp i HA, eller ja SSK hängde kvar och Troja tog sig upp. I den kvalserien blev det varsin bortaseger.



Det känns som att det är två lag med lite halvtaskigt självförtroende som möts och att det kommer bli målsnålt känns ganska troligt. Det har dessutom varit ganska målsnålt när dessa lag mötts de senaste åren. Så har långt i HA denna säsong har båda lagen gjort ynkliga fyra spelmål, dvs ett mål per match. Att det blir mycket kamp och lite skönspel får vi nog räkna med alltså. Hur slutar det då? Jo jag tippar att alla tre poängen stannar kvar i Ljungby via seger med 2-1. Hur det gick vet vi framåt 2130 på onsdagskvällen!

0 KOMMENTARER 111 VISNINGAR 0 KOMMENTARER111 VISNINGAR MATTIAS DANIELSON

2017-10-03 23:56:02

