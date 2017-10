Los Angeles Rams körde över Arizona Cardinals i London med hela 33-0.

Överkörning i London

Söndagens matcher bjöd på mycket underhållning där bland annat flera rekord sattes och så många som tre lag blev utan poäng.

Los Angeles Rams 33, Arizona Cardinals 0

Det är sällan ett lag blir nollat men det var precis vad Cardinals blev i mötet mot Rams, ett möte som för övrigt spelades i London. Rams tog kommandot med två field goals av Greg Zuerlein och efter att Cardinals quarterback Carson Palmer blev skadad kunde L.A dra ifrån. Segern innebär att Rams nu vunnit fem av de sju inledande matcherna vilket laget inte gjort sedan 2003.



Indianapolis Colts 0, Jacksonville Jaguars 27

Tillbaka till USA där ett annat lag blev nollat, nämligen Indianapolis Colts. Krisen i klubben är total utan skadade stjärnan Andrew Luck och han ser inte ut att vara tillbaka den närmsta tiden. Bortalaget saknade Leonard Fournette i den här matchen, trots det kunde man göra 27 poäng och avgå med en bekväm seger. Desto sämre av Colts att inte lyckas göra en enda poäng på hemmaplan. Pinsamt är bara förnamnet!



Cleveland Browns 9, Tennessee Titans 12

Grått, tråkigt och alldeles alldeles händelselöst. Detta möte måste ha varit säsongens hittills största sömnpiller då inget av lagen gjorde någon touchdown. Det enda vi fick se var field goal efter field goal och 9-9 efter ordinarie tid. På övertid kunde sedan Tennessee avgöra och självklart kom avgörandet via ännu ett field goal. I och med förlusten får nu säsongen troligen anses som över för Browns. Laget står på sju förluster och noll vinster vilket gör det i princip omöjligt att nå slutspelet.



Minnesota Vikings 24, Baltimore Ravens 16

På tal om field goals så var det en kavalkad av dessa i detta möte. Kai Forbath, kicker i Vikings, var den stora stjärnan med sina sex lyckade sparkar. Justin Tucker sparkade tre för sitt Ravens så totalt blev det alltså nio field goals under matchens gång vilket tangerade rekordet för antalet lyckade sparkar i en och samma match. För övrigt var Vikings försvar helt briljant då man bland annat tacklade ner gästernas QB Joe Flacco fem gånger och bara gav upp totalt 208 yards. Vikings tog sig även upp på första plats i sin division tack vare segern i denna batalj.



Chicago Bears 17, Carolina Panthers 3

En fullständigt katastrofal match av Panthers där quarterback Cam Newton var instabil och absolut inte vän med bollen. Mest häpnadsväckande var att Eddie Jackson, försvarare i Bears, gjorde lagets båda touchdowns. Först tog han bollen vid en fumble av Newton och senare bröt han en passning från densamme vilket resulterade i en pick six. Efter den chocken hämtade sig aldrig gästerna och Chicago kunde kontrollera resten av matchen.



Green Bay Packers 17, New Orleans Saints 26

Första matchen för Green Bay utan sin skadade quarterback Aaron Rodgers gick över förväntan. Detta tack vare en ung RB vid namn Aaron Jones som gjorde en stark insats. Dock var Saints numret större i slutändan, även om de spelade slarvigt emellanåt. Något annat att notera från matchen var att Drew Brees blev den blott fjärde (!) quarterbacken i historien att kasta 500 TDs eller fler i karriären. Ett rekord han delar med Brett Favre, Peyton Manning och Tom Brady.



Miami Dolphins 31, New York Jets 28

Ett fartfyllt och underhållande möte där delfinerna tillslut drog det längsta strået. Matt Moore ersatte en skadad Jay Cutler och kastade sedan två touchdowns under matchens sista tolv minuter vilket ordnade lagets andra raka seger. Josh McCown, QB i Jets, gjorde även han en godkänd match med tre TD-passningar och en egen TD-rush. Dock kastade han en interception i sista minuten vilket resulterade i ett avgörande field goal för hemmalaget.



Buffalo Bills 30, Tampa Bay Buccaneers 27

Tampa hämtade in ett underläge 17-6 till ledning 27-20 med 3:14 kvar av mathen men trots det så var det Buffalo som fick sista ordet. LeSean McCoy, Bills starke man och running back, sprang för 92 yards och två touchdowns. Matchen fick ett dramatiskt slut då Buccaneers reciever Adam Humphries fumblat vilket i sin tur gjorde att Bills kicker Stephen Hauschka kunde sätta spiken i kistan med ett field goal med endast 14 sekunder kvar.



Pittsburgh Steelers 29, Cincinatti Bengals 14

Steelers tog sin andra raka seger när man besegrade rivalerna Bengals. Le'Veon sprang för 192 yards och kickern Chris Boswell sparkade fem field goals vilket är nytt rekord på Heinz Field. Bengals började bra men i den andra halvleken höll hemmalagets försvar dem till så lite som 21 yards. Med tanke på att även Ravens förlorade så tog Pittsburgh ett rejält grepp om AFC North.



New York Giants 7, Seattle Seahawks 24

Efter förra veckans skräll borta mot Denver så var Giants tillbaka i The Big Apple. För motståndet stod Seahawks och till en början höll lagen jämna steg med varandra före gästerna satte gasen i botten. I den andra halvleken kastade Russell Wilson tre touhdowns vilket hjälpte Seattle till att ta hem segern. Giants hade inte mycket att sätta emot och möjligheten att nå slutspel får anses som stendöd.



Los Angeles Chargers 21, Denver Broncos 0

Vad ska man säga om Broncos vars formkurva pekar rakt neråt just nu. Två raka förluster och nollat av Chargers är inget annat än svagt.

Senast som Denver blev nollade var den 22 november 1992. Hemmalaget spelade starkt försvar samtidigt som man utnyttjade de lägen man fick. Phillip Rivers tog seger nummer 100 i karriären då han kastade för 182 yards och två touchdowns. Efter att ha varit usla i början av säsongen så har Chargers nu vunnit tre raka och chansen att nå playoff lever igen.



San Francisco 49ers 10, Dallas Cowboys 40

Trots hot om kommande avstängning för våld i hemmet så var Ezekiel Elliott riktigt spelsugen när Cowboys fullständigt körde över 49ers. Running backen noterades för otroliga 219 yards och han tangerade sitt eget rekord för antalet touchdowns i en och samma match med tre TDs. 49ers fick ingenting att stämma och även denna säsong är man sedan länge cementerade i botten av ligan. Nu lär laget återigen sikta på att få ett så bra draftval som möjligt.



New England Patriots 23, Atlanta Falcons 7

I ett mycket dimmigt Foxborough så var det här en repris på förra säsongens Super Bowl och alla hade på förhand förväntat sig en jämn match. Falcons hade emellertid inte något att sätta emot mästarna Patriots som visade sin styrka både offensivt och defensivt. Det känns som att coach Belichick fått ordning på försvarsspelet som inte alls var sig likt i de inledande matcherna. Atlanta däremot verkar vara en skugga av det lag som i vintras tog sig hela vägen till final.



2017-10-24 10:00:00

