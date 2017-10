RB jubilerar.

20-års jubileum- Så gick det till när RB återupsstod

Våran stolta supporterklubb firar denna säsong 20 år sedan vi återuppstod då föreningen 1997 hade sitt första styrelsemöte igen efter att ha legat i dvala ett antal år. Det riktiga grundandet är det just nu ingen som vet exakt när det skedde men mötesprotokoll har hittats ända från 70- talet. I denna text berättar Dag Persson hur det gick till när han var med och startade upp RB igen och även om författaren av artikeln själv menar på att det var -96 så avrundar vi till -97 så har vi en stor anledning att fira.





-Jag tackade JA till uppdraget och började fundera på vem/vilka jag skulle kontakta. Under alla de matcher som jag hade sett, såväl borta som hemma, så kom jag ihåg en lång gänglig kille som brukade tugga på sin NIF-halsduk under matcherna. Jag visste att han jobbade på Posten i Nässjö och namnet var Magnus Eklund. Jag började att jaga honom per telefon men lyckades aldrig få tag på honom, så lite smått desperat så skrev jag ett brev till honom och då, som den postanställde han är, så svarade han. Vi bestämde ett möte på NIF:s kansli och han skulle ta med sig några kompisar.



-Så den 10/9-1996 så träffades vi och då bildade vi en interimsstyrelse. Jag hade hittat ett gammalt medlemsregister i arkivet hos NIF och med det som utgångspunkt så skrev vi ut till medlemmarna och frågade om de ville vara med i supporterklubben 1996. Vill minnas att Christer Tufvesson tog fram ett förslag till nya stadgar för supporterklubben Röda Bollen.



Röda Bollens första styrelse bestod av följande personer:

Ordf. Magnus Eklund

Vice ordf. Ulf Storme

Sekreterare Fanny Johansson

Vice sekreterare Sofia Storme

Kassör Dag Persson

Ledamot

Ledamot Christer Tufvesson

Suppleant Torbjörn Johansson

Suppleant Elisabeth Johansson



-Supporterklubbens första tidning kom ut i november 1996. Röda Bollen medlemmen Calle Westling såg till så att NIF i februari 1997 fanns på en inofficiell hemsida, adressen var www.torget.se/users/w/westling/BANDY.HTM om nu någon har glömt bort den!



-Klubbens första riktiga årsmöte var den 19/4-1997. Styrelsen omvaldes (20 pers deltog i årsmötet). Vi kunde konstatera att vi hade fått ihop 107 stycken medlemmar första verksamhetsåret!



-Hur gick det sportsligt då 96/97? För NIF:s A-lag? Under ledning av Mikael Ekdahl så gick NIF till kval, blev två i kvalet efter IFK Kungälv och avancerade till högsta serien!



Slutet gott allting gott!



Nässjö 4:e september nådens år 2017

Dag Persson



2017-10-11

