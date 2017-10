Räkna med en tuff fight på lördag precis som i fjolårets allsvenska premiär.. Arkivbild: Angelica Öijerstedt

Inför NIF-FBK: Finalplats på spel i Stinsen

Det är dags för omgång nummer 2 för hemmalaget Nässjö IF i den Allsvenska Supercupen. I en haltande tabell parkerar NIF på en 3:e plats bakom färdigspelade Tranås och gruppettan Frillesås.





Macke siktar på spel

Markus "Macke" Magnusson som utgick senast i Supercupen med en lårkaka mot Tranås och saknades dagen efter mot Lidköping siktar på att vara spelklar när lördagens match ska blåsas i gång. Det var fullt manskap senast på träningen och således full konkurrens om lördagens platser i truppen som ska försöka sno åt sig ledningen i gruppen.



Truppen tas i vanlig ordning ut sent på fredagsträningen, dagen innan match och det är oklart om det kan bli aktuellt med spelare från samarbetesavtalet med



Motståndet

Frillesås BK ställer upp med ett bra lag på papperet precis som förra året med flera målfarliga lirare i



FBK har hunnit med 2 matcher hitills i Supercupen, vinst mot Åby/Tjureda med 6-4 och senast oavgjort, 5-5 vid full tid mot Tranås efter att mycket starkt ha hämtat in ett 2- måls underläge på tillägstid.



Frillesås skriver på sin hemsida att man håller lördagens hemmalag, NIF som favoriter i mötet p.g.a. träningsmöjligheterna som Stinsen Arena medföljer. Men med en finalbiljett i cupen på spel då FBK spelar sin sista match kan spelare och publik räkna med en stenhård fight där nog ingen inblandad är nöjd med något annat än en seger.



Nässjö IF- Frillesås BK

7/10 kl.15:00 Stinsen Arena

2017-10-05 16:26:13

