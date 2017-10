Inför: Charlton Athletic - AFC Wimbledon

South London Derby står på agendan när The Dons gör den korta resan till Greenwich för att möta Charlton Athletic på lördag.

En vecka har nu gått sedan den snöpliga förlusten hemma mot Plymouth Argyle där vi hade merparten av chanserna och spelet men fick likväl se oss besegrade med 1-0. Neal Ardley har i intervjuer efteråt sagt att truppen var sliten redan inför matchen och att det var flera spelare som drogs med skavanker matchen igenom.Det har nu lett till att inför morgondagens möte med The Addicks så saknas Egil Kaja, förmodligen Harry Forrester också samt att både Darius Charles och George Francomb kommer att prövas sent för att se om dom håller för spel. Kwesi Appiah var nära att göra comeback efter sin skada men fick känningar av den igen under träning tidigare i veckan så han blir borta från truppen ett tag till.Jon Meades kommer allt närmare spel igen och gjorde tidigare i veckan 60 minuter med reserverna i 1-1 mötet mot MK.På tal om MK så känner vi ju alla till vem som är manager i Charlton för tillfället nämligen den gamle MK managern Karl Robinson som vi AFC Wimbledon supportrar inte har mycket till övers för efter hans år i MK.Det kom både det ena och det andra ogenomtänkta uttalandet från Herr Robinsons stora trut under den tiden som gjort honom synnerligen impopulär i vissa av våra supporterled än idag vilket tydligt visade sig i senaste mötet lagen emellan hemma på Kingsmeadow i februari.En stor banderoll med texten ”Karl Robinson is a lying cunt!” hölls då upp på Chemflow End och efter slutsignalen gick en av våra matchvärdar fram till Robinson och sa en hel del mindre väl valda ord.Bedrövligt beteende av en officiell matchvärd förstås vilket också klubben sedan gick ut officiellt med och tog avstånd ifrån.Om man nu koncentrerar sig på vad Robinson har uppnått resultatmässigt med The Addicks så här långt in på säsongen så får man väl ändå ge honom det att han lyckats föra upp laget till en fjärde plats i tabellen och man har nu spelat sex raka ligamatcher utan förlust.Man kommer dessutom till start imorgon med en imponerande bortaseger mot Bradford med 1-0 med sig i bagaget så självförtroendet lär det inte var något fel på.Truppen är intakt förutom långtidsskador på Harry Lennon och Lewis Page. Yttermittfältaren Mark Marshall väntas däremot vara tillbaka i truppen efter sin skada.Det kommer bli betydligt tuffare denna gång på The Valley och visst skall Charlton räknas som storfavorit i morgondagens South London Derby.Det som talar för Wimbledon är att vi fortfarande inte förlorat mot Charlton och att vi vet hur det känns att besegra dom på hemma efter förra säsongens seger med 2-1 på The Valley.Nu ser vi till att täppa till truten ordentligt på Herr Robinson imorgon genom att köra en favorit i repris!League OneThe ValleyLördag den 28:e oktober 201715:00 BST, 16:00 svensk tidWOMBLE TILL I DIE!