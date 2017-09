Benfica behöver tre pinnar och lagets odds gillas i mötet med mediokra Basel.

Speltips inför CL: Urladdning, nyckelseger och trubbel!

Vi har snokat upp en spelvärd trio inför onsdagens sköna Champions League-action! Urladdning av Juventus, nyckelseger för Benfica och trubbel för PSG - så lyder rubrikerna. Finfina odds att hämta på Betsafe.com och vi har en läcker sport- och spelkväll att se fram emot!







Favoriten



Juventus (handikapp 0-1) 1.44*



Efter att ha inlett Champions League med en mycket sällsynt 0-3-förlust är Juventus tidigt under viss press men på onsdagen ska Turin-laget börja reparera skadan. Förlusten kom trots allt borta mot ett för dagen piggt och revanschsuget Barcelona. Vi kan inte såga Juventus särskilt hårt och i Serie A-spelet har laget inlett prickfritt i jakten på sjunde raka titeln. 18 poäng av 18 möjliga och lördagens 4-0 i derbyt mot ett kapabelt Torino satt ju skönt. Två nya mål då av Paulo Dybala som har varit löjligt het i upptakten med tio mål på sex matcher!



För Olympiakos sprack planerna i praktiken direkt: 2-3-förlust hemma mot Sporting och det hade grekerna verkligen inte råd med. Spelschemat framöver heter Juventus, Barcelona, Barcelona - varav två matcher på bortagräs. Noterbart är också att Olympiakos inlett ligaspelet ovanligt svagt och närmast kommer från blytung förlust i rivalmötet mot AEK Aten. 2-3 även den gången och det var rättvis sett till matchbilden. Att försvarsspelet är i gungning bådar inte direkt gott inför besöket på Juventus Stadium, där "Juve" inte har förlorat på över två år i ligaspelet och på över fyra år i Champions League.



Juventus och Dybala går "all in" ifrån start och blåser bort Olympiakos. Att kräva minst två måls segermarginal känns lugnt och





Fyndet



Benfica 2:a 2.38*



I grupp A gavs Benfica på förhand bra chans att följa med Manchester United till slutspelet men den inledande förlusten hemma mot CSKA Moskva krånglade direkt till prognosen. Därmed är det inte mycket att fundera på när Benfica på onsdagen gästar Basel utan tre poäng måste vara den givna målsättningen. Förlusten mot CSKA var frustrerande för Benfica som åtminstone borde har fått med sig en pinne. I ligaspelet har Benfica inte varit som allra bäst men ändå tagit rygg på sina ständiga konkurrenter Porto och Sporting. På pappret ser Benfica i vanlig ordning fint ut och Champions League-erfarenheten är som bekant stor. Klubben har tagit sig vidare från gruppspelet två säsonger i rad och även haft stora framgångar i Europa League; man lär inte bli stressat av läget.



Basels inledande förlust var mer väntad. Man stod emot Manchester United på Old Trafford i dryga halvtimmen men var till slut chanslöst. Förlust med 0-3 där och vi tog inte med oss särskilt mycket positivt inför kommande uppgifter. Basel är, precis som Benfica, snudd på ständiga deltagare i den här turneringen men förra hösten blev laget segerlöst och nu är den schweiziska suveränen i gungning. För ovanlighetens skull har man problem i ligaspelet och resultatraden 4-2-3 är ju klart medioker med Basel-mått mätt. Laget visar verkligen ingen form eller klass som antyder Champions League-framgångar.



Efter de inledande förlusterna måste båda lagen ställa in siktet på tre poäng och vi bör få se en segrare i matchen. Visst är det Benfica som ses med klart bäst chans och det är lätt att ta ställning till dessa odds. Det skiljer minst en nivå och





Varningen



Bayern München (handikapp 1-0) 1.85*



Bayern München som tydlig underdog - det händer sannerligen inte varje dag men på onsdagen är det ett faktum när man gästar miljardbygget PSG. Efter en bunt inledande målkalas har tongångarna kring PSG ändrats den senaste tiden. Rubrikerna har handlat om maktkamper och dålig stämning, vilket ju kan störa även ett stjärnspäckat lag. I helgen kom ju också säsongens första poängtapp då PSG (förvisso utan Neymar) inte fick hål på Montpellier. På sikt lär nog PSG få "ordning på torpet" och nivån är svår att ifrågasätta. Att här och nu kliva in och besegra Bayern München på beställning låter dock som en tuff utmaning.



Bayern lär inte missgynnas av den minst sagt ovanliga underdog-rollen och har nu verkligen chansen att sätta sig i respekt och visa att man blir att räkna med även denna säsong. Bayern har startat Bundesliga något tveksamt men vi menar att motståndet har varit betydligt hårdare än för PSG. Det är på den här scenen Bayern ska visa högstanivån och man har ju (i motsats till PSG) många gånger visat förmåga att vara som bäst i just den här typen av matcher.



Vi vädrar bekymmer för PSG här och tvivlar starkt på att hemmalaget vinner. PSG kan gott "nöja sig" med delad poäng mot gruppens enda realistiska rival. Varning utfärdas för att blicka mot favoritspel. Vi gör tvärtom och spelar Bayern München med 1-0 i handikapp till Betsafes 1.85*!





2017-09-26 12:30:00

