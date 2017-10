Inför: Liverpool - Huddersfield Town

2017-10-28 16:00

Liverpool - Huddersfield



Efter den historiska segern mot Manchester United väntar nu ett möte på Merseyside, där Town besöker Anfield för ett möte med Liverpool.





Duon, som liknar varandra i flera avseenden, har under åren bildat en stark vänskap där bla.a. Wagner varit bestman på Klopp's bröllop och Klopp axlat uppgiften som gudfader till Wagner's dotter.





Vännerna Jürgen Klopp och David Wagner.



Det finns mycket kärlek tränarna emellan, nu återstår det att se hur de färgstarka profilerna från Tyskland hanterar vänskapen när deras respektive klubbar möts på Anfield.



Senast The Terriers mötte

Steve Bruce's lag fick se sig besegrade mot ett välmönstrat Liverpool med 2-0, efter mål av Titi Camara och Dominic Matteo.

2-0 blev det även på John Smith's Stadium under försäsongen förra året när Klopp och Liverpool kom och träningsspelade i Huddersfield.



Från Liverpool's akademi har flera spelare examinerats för att sedan spela för The Terriers.

Conor Coady, Adam Hammill och Lee Peltier, som representerat Town i The Championship och League One, har alla skolats på Merseyside.





Adam Hammill, Conor Coady och Lee Peltier i Terriers-tröjan



Utöver denna trio har även ytterspringaren

Den tekniske yttern skolades i Liverpool innan han fortsatte sin karriär i Blackpool.



LÄGET I LIVERPOOL:



Liverpool ligger för närvarande två placeringar framför Town i seriespelet, med 13 inspelade poäng efter nio omgångar.



Laget kommer senast i ligaspelet från en svidande 4-1 förlust mot

Det gick så pass illa i inledningen av matchen att Klopp valde att byta ut sin underpresterande mittback





Jürgen Klopp & Dejan Lovren



Problem i försvarsspelet



Klopp har haft saker att fundera på under veckans gång gällande sin defensiva organisation, och ser förmodligen sin chans att komma på benen igen när Town kommer till Anfield på besök.

Lovren blev som sagt utbytt tidigt i förra matchen, och lär således inte få en ny chans från start i detta möte. Förmodligen väljer Klopp att starta med antingen mittbacken



På skadelistan finns den gamla



TÄNKBAR UPPSTÄLLNING I LIVERPOOL:



Mignolet

Alexander-Arnold - Gomez - Matip - Moreno

Can - Henderson - Milner

Salah - Firmino - Coutinho



LÄGET I TOWN:



Det har nu gått en vecka sen den meriterade segern mot



United's tränare José Mourinho berättade efter slutsignalen att han tyckte Town var värda vinsten, där han främst imponerades av inställningen och sammanhållningen laget visade på planen.

Town satte stopp för United gång på gång i den centrala delen av planen, där



Den segerlösa sviten är över



Utöver att matchen innebar en historisk seger mot de mesta mästarna, så betydde den även att David Wagner kan pusta ut efter en problematisk period.

De sex matcherna utan vinst är nu över, och med två mål mot Manchester United lyckades man spräcka målnollan som höll sig i fyra ligamatcher i följd.





Tränare Wagner kan lämna den vinstlösa perioden bakom sig.



Mot Liverpool kommer det krävas en liknande insats som mot Manchester United, särskilt med tanke på hur motiverade laget från Merseyside lär vara efter 4-1 torsken mot Tottenham förra helgen.



På skadelistan finns återigen trion

Dansken blir borta till början av januari, och gör nu två andra spelare (Hogg & Wells) sällskap den här säsongen i att bli borta en längre tid med en ankelskada.





TÄNKBAR UPPSTÄLLNING I TOWN:



Lössl

Smith - Zanka - Schindler - Löwe

Hogg - Williams

Ince - Mooy - Van La Parra

Depoitre



Bänken: Coleman - Cranie - Malone - Hadergjonaj - Whitehead - Sabiri - Mounié



TANKAR INFÖR MATCHEN:



Mooy i en forsatt nummer 10-roll framför Hogg och Williams.



Tränare Wagner borde fortsätta jobba med den mer defensivt kunnige Mooy i nummer 10-rollen under detta tuffa möte med Liverpool, än t.ex. Offensive Sabiri.

Australiensaren var fantastisk i uppgiften tillsammans med Hogg och Williams i senaste omgången, där han täckte stora ytor både defensivt och offensivt.



Hans presspel tillsammans med Williams lockade fram misstag hos motståndarna, samtidigt som Jonathan Hogg låg mellan backlinjen och mittfältet för att stoppa i hotande instick och genombrott.





Mooy, Williams och Hogg gjorde succé defensivt mot Manchester United.



Jag är övertygad att Wagner väljer att starta med Laurent Depoitre på topp.

Känner jag Wagner rätt kommer han inte stressa med att få tillbaka Steve Mounié i spel efter en längre skada, särskilt inte med Depoitre's senaste insats i ligaspelet i åtanke.

Förmodligen kommer Mounié få 30 minuter till från bänken för att sakta slussas in igen.



Town's nyckel i matchen kommer vara fasta situationer.

Frisparkar och hörnor från Aaron Mooy kan komma att bli viktiga i mötet med Liverpool.

Utöver ett bräckligt försvar i det rulland spelet så har Liverpool visat sig även vara svaga när bollar skeppas in i straffområdet från en fast situation.



Chris Löwe kommer ha Liverpool's formstarkaste spelare på sin kant i högeryttern Mohamed Salah.

Egyptiern har varit klubbens jämnaste spelare under inledningen. Salah har förmågan att skapa målchanser från egentligen ingenting med sin löpstyrka och teknik, vilket är en fara för varje försvarslinje han möter.

Löwe får inte släppa högeryttern ur sikte i helgens möte.



Matchen spelas imorgon klockan 16:00 på Anfield.

Jag tippar att mötet slutar 2-1 till Liverpool. Målskyttar: Schindler, Coutinho, Firmino. Det blir en känslofylld kamp på lördag mellan David Wagner och Jürgen Klopp, de goda vännerna och föredetta kollegorna från tiden i Dortmund.Duon, som liknar varandra i flera avseenden, har under åren bildat en stark vänskap där bla.a. Wagner varit bestman på Klopp's bröllop och Klopp axlat uppgiften som gudfader till Wagner's dotter.Vännerna Jürgen Klopp och David Wagner.Senast The Terriers mötte Liverpool i tävlingssammanhang var i FA-Cupen 1999.Steve Bruce's lag fick se sig besegrade mot ett välmönstrat Liverpool med 2-0, efter mål av Titi Camara och Dominic Matteo.2-0 blev det även på John Smith's Stadium under försäsongen förra året när Klopp och Liverpool kom och träningsspelade i Huddersfield.Från Liverpool's akademi har flera spelare examinerats för att sedan spela för The Terriers.Adam Hammill, Conor Coady och Lee Peltier i Terriers-tröjanUtöver denna trio har även ytterspringaren Tom Ince en historik i Liverpool-leden.Den tekniske yttern skolades i Liverpool innan han fortsatte sin karriär i Blackpool.Liverpool ligger för närvarande två placeringar framför Town i seriespelet, med 13 inspelade poäng efter nio omgångar.Laget kommer senast i ligaspelet från en svidande 4-1 förlust mot Tottenham under besöket på Wembley.Det gick så pass illa i inledningen av matchen att Klopp valde att byta ut sin underpresterande mittback Dejan Lovren redan i den första halvleken, i en aktion för att försöka stoppa den målkavalkad som främst Harry Kane låg bakom.Jürgen Klopp & Dejan LovrenKlopp har haft saker att fundera på under veckans gång gällande sin defensiva organisation, och ser förmodligen sin chans att komma på benen igen när Town kommer till Anfield på besök.Lovren blev som sagt utbytt tidigt i förra matchen, och lär således inte få en ny chans från start i detta möte. Förmodligen väljer Klopp att starta med antingen mittbacken Ragnar Klavan eller återigen sätta in Charlton-produkten Joe Gomez i mittlåset.På skadelistan finns den gamla Southampton -trion Sadio Mané, Adam Lallana och Nathaniel Clyne samt reservmålvakten Adam Bogdán.Det har nu gått en vecka sen den meriterade segern mot Manchester U nited hemma på John Smith's Stadium.United's tränare José Mourinho berättade efter slutsignalen att han tyckte Town var värda vinsten, där han främst imponerades av inställningen och sammanhållningen laget visade på planen.Town satte stopp för United gång på gång i den centrala delen av planen, där Aaron Mooy från en nummer 10-roll täppte igen tillsammans med Danny Williams och Jonathan Hogg bakom sig på centralt mittfält.Utöver att matchen innebar en historisk seger mot de mesta mästarna, så betydde den även att David Wagner kan pusta ut efter en problematisk period.De sex matcherna utan vinst är nu över, och med två mål mot Manchester United lyckades man spräcka målnollan som höll sig i fyra ligamatcher i följd.Tränare Wagner kan lämna den vinstlösa perioden bakom sig.Mot Liverpool kommer det krävas en liknande insats som mot Manchester United, särskilt med tanke på hur motiverade laget från Merseyside lär vara efter 4-1 torsken mot Tottenham förra helgen.På skadelistan finns återigen trion Jon Gorenc-Stankovic , Kasey Palmer, Michael Hefele samt ankelskadade Philip Billing Dansken blir borta till början av januari, och gör nu två andra spelare (Hogg & Wells) sällskap den här säsongen i att bli borta en längre tid med en ankelskada. Collin Quaner och Elias Kachunga kan komma att missa mötet med skadekänningar.Tränare Wagner borde fortsätta jobba med den mer defensivt kunnige Mooy i nummer 10-rollen under detta tuffa möte med Liverpool, än t.ex. Offensive Sabiri.Australiensaren var fantastisk i uppgiften tillsammans med Hogg och Williams i senaste omgången, där han täckte stora ytor både defensivt och offensivt.Hans presspel tillsammans med Williams lockade fram misstag hos motståndarna, samtidigt som Jonathan Hogg låg mellan backlinjen och mittfältet för att stoppa i hotande instick och genombrott.Mooy, Williams och Hogg gjorde succé defensivt mot Manchester United.Känner jag Wagner rätt kommer han inte stressa med att få tillbaka Steve Mounié i spel efter en längre skada, särskilt inte med Depoitre's senaste insats i ligaspelet i åtanke.Förmodligen kommer Mounié få 30 minuter till från bänken för att sakta slussas in igen.Frisparkar och hörnor från Aaron Mooy kan komma att bli viktiga i mötet med Liverpool.Utöver ett bräckligt försvar i det rulland spelet så har Liverpool visat sig även vara svaga när bollar skeppas in i straffområdet från en fast situation.Egyptiern har varit klubbens jämnaste spelare under inledningen. Salah har förmågan att skapa målchanser från egentligen ingenting med sin löpstyrka och teknik, vilket är en fara för varje försvarslinje han möter.Löwe får inte släppa högeryttern ur sikte i helgens möte.Matchen spelas imorgon klockan 16:00 på Anfield.Jag tippar att mötet slutar 2-1 till Liverpool. Målskyttar: Schindler, Coutinho, Firmino.



1. J Lössl

2. T Smith

25. M Jörgensen

26. C Schindler

15. C Löwe

6. J Hogg

19. D Williams

22. T Ince

10. A Mooy

17. R Van La Parra

20. L Depoitre

Avbytare: 13. J Coleman, 14. M Cranie, 33. F Hadergjonaj, 3. S Malone, 4. D Whitehead, 11. A Sabiri, 24. S Mounié

0 KOMMENTARER 230 VISNINGAR 0 KOMMENTARER230 VISNINGAR ADAM STENBERG

På Twitter: adste10

2017-10-27 12:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Huddersfield

Huddersfield

2017-10-27 12:15:00

Huddersfield

2017-10-24 12:00:00

Huddersfield

2017-10-22 11:00:00

Huddersfield

2017-10-20 12:00:00

Huddersfield

2017-10-13 12:00:00

Huddersfield

2017-10-02 17:42:00

Huddersfield

2017-10-01 11:25:00

Huddersfield

2017-09-29 12:00:00

Huddersfield

2017-09-26 19:05:00

Huddersfield

2017-09-24 13:30:00

ANNONS:

Efter den historiska segern mot Manchester United väntar nu ett möte på Merseyside, där Town besöker Anfield för ett möte med Liverpool.Sju Terriers-spelare är utlånade till klubbar i The Championship, League One och League Two.The Terriers tog en av klubbens största segrar i modern tid, när Manchester United besegrades med 2-1 på John Smith's Stadium.The Red Devils kommer under lördagen till John Smith's Stadium på besök.Det är återigen dags för spel i Premier League för The Terriers efter landslagsuppehålletFöljande spelare kommer lämna Huddersfield under veckan för att spela landslagsfotboll.Första förlusten hemma på John Smith's Stadium kom under lördagen mot TottenhamThe Terriers största utmaning hittills i Premier League väntar på lördag mot Tottenham.Om försvarsspelet, Hogg, spelschemat och om ineffektiva mittfältare.Town stod för en stark defensiv prestation i mötet med Burnley som slutade 0-0