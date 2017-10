Maribor - Liverpool FC 0-7 (0-4)

Allt och lite till gick in när Liverpool körde över Maribor och satte nytt klubbrekord för en bortavinst i Champions League. Roberto Firmino öppnade målskyttet redan efter fyra minuter och kvarten senare stod det 3-0. Liverpool tog det inte lugnare för det utan fortsatte i ett högt tempo och tvingade fram misstag efter misstag från hemmalaget och till slut var det Trent Alexander-Arnold som fick fastställa slutresultatet när han via en hemmafot skickade in 7-0 i den 90:e minuten.

Maribor: -- Liverpool : Firmino (4, 54), Coutinho (13), Salah (19, 40), Oxlade-Chamberlain (86), Alexander-Arnold (90)Maribor: Milec, Vrhovec, HoticLiverpool: --Arena: Ljudski vrtPubliksiffra: xx xxxDomare: Viktor KassaiInga jättestora förändringar från Jürgen Klopp om vi jämför med det lag som kryssade mot Manchester U nited i lördags. Som vanligt när det är Champions League tar Loris Karius platsen i mål och den enda skrällen i startelvan är att James Milner går in centralt istället för Jordan Henderson.KariusAlexander-Arnold – Matip – Lovren – MorenoCan – Milner – WijnaldumSalah – Firmino – CoutinhoPå bänken sitter Joe Gomez , Henderson, Ragnar Klavan , Mignolet, Alexander Oxlade-Chamberlain, Dominic Solanke Drömstart för Liverpool när Salah utnyttjar sin fart för att nå bollen före sin försvarare och det ger egyptiern öppen gata till höger. I mitten kommer Firmino och även om passningen från Salah sitter lite bakom brassen kan han utan större besvär stöta in den i mål.Läckert anfall där bollen går på det berömda snöret ända från Liverpools straffområde upp till Maribors. Det hela avslutas med att Milner löper in bakom sin back och ifrån kortlinjen slår tillbaka bollen mot straffpunkten där Coutinho dyker upp och säkert placerar in 2-0.När det regnar så öser det som man brukar säga och det uttrycket kommer väl till pass för hemmalagets supportrar i detta nu. Det tappas boll högt på egen planhalva till Firmino som driver mot mål, släpper i djupet till Salah som lätt placerar in kvällens tredje mål och vi har inte ens spelat 20 minuter.Halva första halvleken har gått och det kan vara värt att ställa sig frågan – vad händer? 3-0 innan ens en fjärdedel av matchen är spelad är man inte bortskämd med och vad är det Liverpool gör annorlunda? Inte så fasligt mycket. Självfallet har Milner bidragit med en annan dynamik till mittfältet med sina djupledslöpningar och nog är Maribor det sämsta motståndet man ställts mot hittills den här säsongen. Men spelet i sig har inte varit något extraordinärt utan den stora skillnaden har varit i det mentala och det tekniska. Liverpool ser ut att känna sig ett par huvuden högre än sina motståndare och man tappar inga närkamper, spelar med kyla i skallen och rätt eld i hjärtat. Och sedan har avsluten och framförallt besluten i samband med målen varit helt rätt till skillnad från tidigare matcher i år. Passning in i mitten till kille som har öppet mål? Check. Lyftning mot den öppna ytan vid straffpunkten till attackerande lagkamrat? Check. Petning i djupet i rätt läge istället för avslut från straffområdet? Check.Väldigt fin speluppfattning från Coutinho som håller i bollen utanför motståndarnas straffområde ända tills Moreno kommer frambombandes på utsidan. Bollen når spanjoren som slår in den mot målområdet där Firmino och Salah springer ihop i ivern att göra mål och reprisen visar att det var Salah som var sist på bollen.Liverpool har vägrat ge Maribor något i början andra och blir belönade nästan direkt. En inläggsfrispark från Coutinho når Firmino på första ytan som lätt skarvar in den i bortre hörnet.Första bytet från Klopp bara minuter senare när Salah ersätts av Oxlade-Chamberlain.Nästa byte kommer ytterligare tio minuter senare och det är Sturridge som byts in och Firmino som tas av.Även om första halvleken var en Liverpool-historia fanns det ändå små stänk av Maribor-spel här och där när hemmalaget kom till en och annan halvchans. I andra halvlek har det inte funnits något sådant. Direkt från avspark visade Liverpool att ingenting skulle förändras och det har varit total dominans sedan dess. Hemmalaget får inte känna mycket på bollen och även om Liverpool dragit ner på tempot efter 5-0 fortsätter man att styra utan problem och det kan nog rinna in både ett och två mål till om det vill sig väl.Sista bytet från Klopp med kvarten kvar och Solanke hoppar in istället för Wijnaldum.En ny bollvinst högt upp på Maribors planhalva som Sturridge ligger bakom och han slår bollen i djupet till Oxlade-Chamberlain som säkert placerar in sitt första Liverpool-mål.Devisen "skjut, allting går in" är gammal som gatan men står det 6-0 kan den vara värd att följa. Alexander-Arnold gör det när han drar på utanför straffområdet och 19-åringen får se sitt skott styras på en försvarare och ställa målvakten.Charmen med fotboll är att precis vad som helst kan hända när man ställer upp elva mot elva på planen. Förmåga, taktik, erfarenhet, lön och en mängd andra faktorer kan spela hur liten eller stor roll som helst. Det är alltid upp till de spelarna, på den dagen att visa vad man besitter och hur långt det kan ta en. David kan besegra Goliat.Men det är ju såhär David mot Goliat-matcher egentligen ska sluta. För när Liverpool går ut med rätt attityd, en stark taktik och de spelare som de förfogar över ska det som Maribor har att komma med inte spela någon roll. Och så var fallet ikväll.Ett tidigt mål var allt som behövdes och det stärkte Liverpool än mer mentalt och sänkte Maribors ande och när det sedan började sippra in tekniska misstag i deras spel var det en läcka de inte kunde få stopp på.För det rann iväg och det snabbt för Liverpool visste exakt vad de behövde göra för att luckra upp hemmaförsvaret. Låga inspel mot målområdet, lyftningar bakåt mot straffpunkten och djupledsbollar mot yttrar få spelare i världen kan fånga upp. När hemmalaget sedan också bjuder på en en mängd misstag i uppspelsfasen som leder till än mer press och målchanser är det bara att tacka och ta emot.Spelmässigt var det, på sätt och vis, få förändringar jämfört med tidigare matcher under säsongen men det som verkligen blommade ut på rätt sätt ikväll var beslutsfattandet. Den extra tiondelens tanke som omvandlade en 80%-ig målchans till en 100%-ig. För även om spelet gått i vågor tidigare under säsongen har det alltid skapats chanser men med det har det också kommit en närmast övernaturlig förmåga att bränna dem.Ikväll var dock allting sånt bortblåst och man fick rätt utdelning på det som skapades och kanske även något extra från ett generöst hemmaförsvar. Om det sedan kan omvandlas till prickskytte i ligaspelet eller om detta bara var en engångsgrej mot dåligt motstånd återstår att se.Lorisräddade ett långskott som kröp fram mot mål i första halvlek. Fick gå ut och rensa bort djupledsbollar vid två tillfällen. Helt okej dag på jobbet.På högerkanten var det Trentsom stängde matchen med sitt styrda skott och 19-åringen kunde då kvittera ut sitt andra Champions League-mål. Inte pjåkigt. Bidrog mycket i offensiven som ett alternativ även om han inte tog många initativ till att löpa in bakom backlinjen.Det var mer av den varan från Albertooch också grunden till 4-0 som Salah styrde in. Pigg och alert både framåt och bakåt och ska ha extra plus för sin speed in i pressen på motståndarna.I andra halvlek hade Maribor noll skott med riktning mot Liverpools mål och det säger allt om det tryck som Joeloch Dejanfick utstå. Lovren kan kritiseras för ett par svaga passningar under matchens första kvart men då är vi nere på en väldigt låg nivå och petar.Utan Jordan Henderson på planen fick Emreta ensamt ansvar framför backlinjen och det öppnade upp för Jamesoch Georginioatt söka sig allt längre fram i planen. Can gör inget spektakulärt men han gör det effektivt och tryggt. Milner bidrar med djupledslöpningar bakom motståndarförsvarets ryggar och rör sig över stora ytor. Wijnaldum mer anonym och gör mer jobbet i att få tag i bollen och låta den rotera i laget medan man jobbar upp ytor att spela på.Till vänster var Philippeett par klasser bättre än sin motståndare och då hade nog brassen ett par växlar till att lägga in. Får många avslut blockerade men det som sitter i mål gör det till följd av lugn och skicklighet. Väljer bort kraften och möter den dippande bollen perfekt så att den sitter otagbart för målvakten.För Mohamedblev det inte ens timmens spel idag men det var han som satte tonen för hela matchen. Hyperfarlig varje gång han får bollen och lyckas med nästan allt han tar sig för. Underbar att se på när han är på topp och det finns så mycket han plocka ur sin låda för att skapa målchanser.En som hade nytta av Salahs spel, och som även möjliggjorde det, var Robertosom precis som egyptiern stannade på två mål och ett assist. Värdefull som länk mellan mittfält och ytterspelarna och då han inte agerar som en vanlig center är han väldigt svårstoppad för motståndarna.Liverpools bästa spelare enligt liverpoolsweden.se: