Vinst och avancemang i ligacupen

En match som innehöll en riktigt bra halvlek och en sämre halvlek från Citys del, trots detta lyckades man att slå WBA med 1-2. Detta efter två mål av Leroy Sané, där det andra visar vilken hög klass den unge tysken håller.



Startelvan (4-3-3) - Bravo, Danilo, Gundogan, Stones, Mangala, Yaya Toure (C), Delph, Bernardo, Sterling, Sane, G JesusAvbytarbänken - Ederson, Walker, Adarabioyo, Fernandinho, Zinchenko, Diaz, FodenPep valde inför matchen att rotera kraftigt, hela åtta nya startspelare jämfört med 0-6 krossen borta mot Watford . Av dessa gjorde bland annat Bravo och Gundogan sina första matcher från start, tråkigt nog åkte den sistnämnda på en skada. Något som känns riktigt tungt, frågan man dock får ställa sig om det verkligen är allvarligt eller om man ville vara försiktiga i och med Gundogans tidigare skadehistorisk. Dessutom gjorde Yaya sin 300:e match för City ikväll, däremot var det ingen monsterinsats som den gode Yaya stod för. Däremot kanske 300:e matchen kan leda till en god tårtbit eller två.En av anledningarna till att man ser fram emot ligacupen är just på grund av ungdomarna, allt som oftast så är det i denna turnering som man får chansen. Däremot ställde verken WBA eller City upp med akademispelare, istället valde man att mönstra starka lag. Trots att City valde att rotera friskt så är det en stark startelva som fick chansen ikväll. Men fler chanser kommer, och då gäller det att Diaz, Foden och AdarabioyoDet kan inte undgå någon att City stundtals spelade en vacker och offensiv fotboll, vi var överallt under första halvlek. WBA hittade inget medel för att stoppa oss, man jagade Cityspelarnas skuggor hela halvleken. Däremot lyckades vi enbart få in en boll under de första 45 minuterna, detta har mycket att göra med Ben Foster s fenomenal insats i mål, en nivå som han även höll under andra halvlek. Skall man vara negativ gällande något så är det givetvis andra halvlek, vi har några nervkittlande minuter där vi tappat fokuset. Det är just under dessa minuter som kvitteringen kommer, likväl fortsätter man att pressa oss efter att man tryckt in 1-1. Turligt nog har vi Leroy Sané, den unge supertysken.Innan lottningen sade min magkänsla att vi skulle dra ett lag från PL på nytt, men det visade sig vara fel. Istället kommer vi i nästa omgång att spela mot Wolverhampton, dessutom kommer vi göra det på hemmaplan. Gällande lottningen så är jag nöjd, dessutom kan det bli en rolig och fartfylld match. Har dessvärre ingen större koll på Wolves , men det jag vet är att man har plockat in ett par intressanta spelare från den portugisiska ligan, något man kan tacka sin sportchef för, som i vanliga fall även är en eftertraktad fotbollsagent.