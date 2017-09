2017-09-11 21:00

West Ham - Huddersfield

2-0



SEGER. Glädje och lättnad efter säsongens första trepoängare.

Bilic firade födelsedag med säsongens första seger

West Ham besegrade Huddersfield i hemmapremiären med 2–0. Ifrågasatte Slaven Bilic kan andas ut. För nu.

Regnet öste ner över London Stadium. Andy Carroll var på plan och Slaven Bilic valde att ställa upp i en form av 3–4–3-uppställning med Chicharito och Michail Antonio springandes runt den långe engelsmannen. Hela arenan andades revanschlusta och när speakern dragit laguppställningen, fansen sjungit upp blev det åka av direkt.



Första halvlek

Redan efter en dryg minut markerade West Hams nummer nio sin närvaro. Efter en lyftning från José Fonte – som kanske gjorde sin bästa halvlek i West Ham-tröjan – tryckte Carroll ifrån sig sin försvarare och riktade ett pressat inlägg som så när petades in av Cheikhou Kouyaté bara någon meter från mållinjen.



Hemmalaget fortsatte sedan ösa på i ett rasande tempo och Huddersfield hade problem att komma över mittlinjen. West Ham såg precis så där tungt ut som man gjorde på Boleyn Ground med en högljudd supporterskara i ryggen.



I den 13:e minuten var det nära att ringa igen. Antonio kom med styrka och teknik runt på högerkanten, hittade snett inåt bakåt till Chicharito som på ett sköt i ribban. Detta var den första halvlekens bästa målchans – eller i alla fall den som var närmast nätrassel. Hammers spelade konsekvent distinkt framåt och släppte inte till någonting bakåt. Tyvärr kom det inget mål den första halvleken och utgångsläget var lurigt inför den andra halvleken.



Andra halvlek

Sista 45 började ganska likt de första med ett aggressivt och högt pressande West Ham. Men ju längre matchen led åt sig Huddersfield in i matchen. Bortalaget började komma till avslut – även om de var få. Bollinnehavet ökade också för Huddersfield och när det återstod 20 minuter var det fortfarande mållöst och nervositeten spred sig både på planen och läktaren.



När matchen såg ut att gå över till nykomlingen skulle det dock lossna för hemmalaget – och på vilket förlösande sätt därefter. Pedro Obiang avlossade ett till synes ofarligt skott från långt håll, men bollen ändrade riktning på en försvarare och ställde Jonas Lössl i bortamålet. 1–0 och klockan stod på 72 minuter.



Ledningen utökades fem minuter senare när en i raden av alla hörnor skulle ge resultat. Aaron Cresswell skruvade in bollen mot målområdet och efter lite stök och bök kunde ihoppande André Ayew peta in bollen halvliggandes. 2–0 blev också slutresultatet och bortsett från en ribbträff hade Huddersfield inte mycket att komma med i slutet av matchen. Därmed inkasserade David Wagners lag sin första förlust samtidigt som kollegan och för dagen födelsedagsfirande Slaven Bilic kunde sova gott för första gången på länge.



Nästa match spelas borta mot West Bromwich Albion på lördag klockan 16:00.



COYI!!!

West Ham-Huddersfield Joe Hart

James Collins

Winston Reid

Jose Fonte

Pablo Zabaleta

Cheikhou Kouyate

Pedro Obiang

Aaron William Cresswell

Michail Antonio

Andy Carroll

Chicharito



Avbytare

Adrian

Andre Ayew

Sam Byram

Arthur Masuaku

Angelo Ogbonna

Declan Rice

Diafra Sakho

Jonas Lossl

Tommy Smith

Zanka

Christopher Schindler

Chris Lowe

Aaron Mooy

Philip Billing

Elias Kachunga

Tom Ince

Rajiv van La Parra

Steve Mounie



Avbytare

Joel Coleman

Laurent Depoitre

Florent Hadergjonaj

Michael Hefele

Scott Malone

Abdelhamid Sabiri

Danny Williams



ALEXANDER OLAUSSON

På Twitter: alexolau

2017-09-11 22:59:00

