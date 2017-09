Vinn exklusiva biljetter till West Ham-Leicester i London

Jag vill börja med att be er läsa instruktionerna om vår utlottning av två biljetter till matchen mot Leicester fredag 24 november. Läs noga hur man gör för att vara med. Se till att ni skickar er intresseanmälan till rätt mejladress. Man måste vara medlem i West Ham Fans Sverige (WHFS) för att delta. Skickar ni inte er anmälan om att vara med i utlottningen till rätt mejladress så är ni inte med i utlottningen. Man måste också skicka in en intresseanmälan för att delta.

Man är inte med bara för att man är medlem. Se mer info nedan.



Efter att West Ham gjort flera bra förvärv under sommaren så blev slutet av transferfönstret i besvikelsens tecken. 6 spelare in och hela 15 spelare ut. Det var nog många av oss som hoppades på att vi skulle värva William Carvalho men så blev det inte.Början av säsongen har också varit en besvikelse. Tre raka förluster på bortaplan i Premier League . Vi får hoppas och tro på att det vänder för oss och då redan mot Huddersfield i första hemmamatchen för säsongen.WHFS har haft årsmöte för en knapp månad sedan. Så här ser West Ham Fans Sveriges styrelse ut för verksamhetsåret 2017-18Ordförande: Arne Söderlund, UmeåKassör: Ulf Berg, LöddeköpingeVice ordförande: Peter Larsson, KarlshamnSekreterare: Karl Bäckmark, BrommaSuppleanter: Jesper Nilsson, Västerås och Alexander Olausson, GöteborgHarald Julander, Stockholm är valberedning och Gunnar Silvermo, Göteborg är revisor.Så här gör du för att vara med i utlottningen av de två biljetterna mot Leicester Om du händelsevis glömt att betala in medlemsavgiften eller inte är medlem än så hittar du nödvändig info här för hur man betalar och/eller blir medlem. http://www.svenskafans.com/england/westhamutd/66366.aspx WHFS kommer också att ha sin medlemsresa till matchen mot Leicester så det finns ett gäng från Sverige i London den helgen. Så de som vinner får mer än gärna vara med oss på supporterresan.Ha det gott alla West Ham vänner. Vi önskar varandra välgång både i det egna livet och med West Ham.Arne Söderlund Ordförande för West Ham Fans Sverige

2017-09-04 21:57:00

Transferfönstret är nu stängt. Det blev många spelare ut från West Ham. Dessvärre blev det bara en handfull spelare in. Så West Ham har en tunn trupp till förfogande. Vilket känns dumt och onödigt att det inte togs in ett par spelare till. Man utnyttjar inte ens låne möjligheten.Här kan du läsa om vilka spelare som är skadade och avstängda i West Ham.West Ham förlorade med 0–3 borta mot Newcastle. Därmed är Hammers fortsatt utan poäng i Premier League efter tre spelade matcher.Gillar du West Ham då kanske du tycker att vår svenska West Ham förening, West Ham Fans Sverige är något för dig?I natt lottades 3:e omgången i Ligacupen.West Ham har inlett med två raka förluster. Nu går laget för sina första poäng i Premier League när man möter Newcastle på bortaplan.Robert Snodgrass går till Aston Villa på lån.West Ham Fans Sverige har för kommande säsong återigen köpt in två säsongsbiljetter. En av matcherna kommer vi lotta ut biljetterna till.West Ham är vidare till omgång 3 av Carabao Cup efter att ha vunnit mot Cheltenham.