Matchrapport Ligacupen Rond 4: Manchester City-Wolves 0-0 (4-1 efter straffar)

Wolves reserver spelade jämnt mot Manchester City och åkte ur ligacupen på straffar

24 oktober 2017

Ligacupen Rond 4

Manchester City-Wolverhampton Wanderers 0-0 (0-0), 4-1 efter straffar

Straffarna:

0-1 mål av Leo Bonatini (Wolves)

1-1 mål av Kevin De Bruyne (Man City)

2-1 mål av Yaya Touré (Man City)

Miss av Alfred N’Diaye (Wolves)

Miss av Conor Coady (Wolves)

3-1 mål av Leroy Sané (Man City)

4-1 mål av Sergio Aguero (Man City)

Publik: 50.755

Bollinnehav: Man City 64% Wolves 36%

Skott på mål: Man City 6 Wolves 5

Skott utanför mål: Man City 19 Wolves 2

Hörnor: Man City 10 Wolves 4

Varningar: Touré (Man City). Bennett, Price (Wolves).

Domare: Kevin Friends.





WOLVES (3-4-3, fr.h.): Will Norris – Danny Batth (c), Conor Coady, Kortney Hause – Ryan Bennett, Alfred N’Diaye, Jack Price, Ruben Vinagre – Ben Marshall (Connor Ronan 72), Bright Enobakhare (Leo Bonatini 90), Helder Costa (Ivan Cavaleiro 78). Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Matt Doherty, Roderick Miranda, Sylvian Deslandes.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo, Danilo (Walker 103), Mangala, Adarabioyo (Stones 90), Zinchenko, Bernardo Silva (Sane 95), Toure, Gundogan, Sterling, Aguero (c), Jesus (De Bruyne 83). Ej använda avbytare: Moraes, Delph, Nmecha.

Dags för Ligacupen och en mycket intressant och omskriven match – ”top of the league mot top of the league”. Manchester City leder Premier League och har vunnit sina 11 senaste matcher oavsett turnering, så detta var ett mycket tufft test för Wolves även om vi också är serieledare - visserligen bara i divisionen under den högsta.

Wolves supporters räknade med en viss chans eftersom laget har kanonform och vi har många kontringsstarka spelare med Diogo Jota i spetsen, men fansen satte currypajen i halsen när de såg Wolves laguppställning för dagen. Hela nio spelare av de elva som vann mot Preston senast var utbytta. Det var helt enkelt ett reservlag som annonserades ut som vår startelva.

Var detta en taktisk miss av Wolves head coach Nuno Santos, eller ett genidrag? Eftersom vi har tuffa ligamatcher som väntar lördag-tisdag-lördag så var det i alla fall förståeligt. Ligan måste gå före cupen. Surt i alla fall för de 6000 Wolvesfans som rest till Manchester. Risken fanns att det nu skulle bli 0-6.

FÖRSTA HALVLEK

”We're Wolverhampton. We're top of the league", dånade det från läktarna när matchen började på den imponerande Etihad stadium inför över 50.000 åskådare.

Hemmalaget började bäst och ville ha straff direkt, men domaren viftade avvärjande. Wolves backade hem och det blev snabbt en 5-4-1-uppställning med Enobakhare ensam i anfallet. Aguero testade med ett långskott som Wolves keeper Norris stötte undan.

I elfte minuten passade Sterling fram Aguero som vände och sköt i bra läge, men bollen smet utanför Wolves mål. City hade i inledningen 75% av bollinnehavet och det var Aguero som var mest skottvillig.

City anföll mycket på sin högerkant där Vinagre hade en del problem att hålla emot. Wolves kom igen och Enobakhare försökte hitta N’Diaye som kom rusande i djupled, men målvakten hann före.

Det var mycket City, men Wolves tjongade aldrig undan bollen utan försökte hela tiden passa sig ur situationerna. Gundogan spelade fram Sterling bakom Vinagre, men skottet gick utanför.

Inte förrän i 33:e minuten hade Wolves äntligen ett skott på mål. Marshall slog en frispark som Bennett mötte, men målvakten klarade ganska enkelt. Nu hade Wolves äntligen flyttat upp spelat och avslutade halvleken riktigt bra. Enobakhare skaffade sig lite utrymme innan han sköt strax över mål.

Aguero vände bort Batth och Coady i samma moment, men hans överraskande skott lyckades Norris styra undan. Sterling spelade fram Aguero på volley, och med en ny volley gick bollen utanför Wolves mål.

Halvleken avslutades med en jättechans för Wolves. Efter en tabbe i Cityförsvaret var plötsligt Enobakhare ensam med målvakten, men keepern räddade snyggt det låga skottet. Vilken chans!

0-0 i paus och Wolves hade varit organiserat och väldisciplinerat, svåra att få hål på. Aguero väldigt farlig, men Enobakhare och Wolves hade haft den allra bästa möjligheten.

ANDRA HALVLEK

Inga byten i paus. Enobakhare brottade sig fram tidigt och spelade fram Costa, men försvaret hann före. Lite senare hade Wolves för ovanlighetens skull tre spelare inne i Citys straffområde, bollen hamnade hos Price som skruvade den strax utanför stolpen.

Wolves var fortsatt väldigt noga och väldrillade.”Organisational masterclass” som kommentatorerna kallade det. Efter en timme var det fortfarande 0-0.

Efter hand växte självförtroendet för Wolves och de såg allt vassare ut i kontringarna. Plötsligt var Costa helt fri med målvakten efter passning av Marshall, men lyckades inte chippa bollen över keepern.

Price spelade fram Vinagre och inlägget var inte helt ofarligt, men Enobakhare fick inte riktigt fram huvudet. Därefter var det nästan mål för City då Norris rensade rakt på Aguero, men vår keeper fick fram en hand och stoppade anfallaren i sista stund.

Silva testade sedan Norris som blev en allt större huvudperson i matchen, och i 72:a minuten stoppade han ett inläggsskott från Danilo. Wolves bytte nu in Ronan istället för den tröttnande Marshall. Norris tvingades därefter plocka ett hårt inläg från Zinchenko.

I 79:e minuten bytte vi in Cavaleiro istället för Costa. Snart var Enobakhare på nytt framme och hotade Citys mål, men han stoppades av Adarabioyo. City bytte nu in Kevin de Bruyne - det är sannerligen inga dåliga avbytare som de har tillgång till.

Sista minuterna försvarade Wolves sig djupt för att rädda 0-0 och få förlängning. Aguero ville ha straff efter att ha kolliderat med Coady, men domaren var inte på humör. Det blev allt farligare och efter ett lågt inlägg stötte Norris bollen rakt ut till Sterling som fick snedträff från 12 meters håll där det borde ha blivit mål för City.

Silva rusade in i Wolves straffområde, men Batth gjorde en perfekt tackling. Skulle vi orka att hålla? Plötsligt fick Wolves en jättechans och återigen var det Enobakhare. Han fick chansen att löpa ensam mot målvakten i en rush från egen planhalva, men sköt rakt på honom. Det var den tredje stora chansen som Enobakhare hade haft under matchens 90 minuter, kunde ha blivit hjälte med hat-trick istället för att vara mållös.

Domaren blåste för fulltid, 0-0, och dags för förlängning.

FÖRLÄNGNING

Wolves bytte nu in Bonatini istället för Enobakhare. Touré fick en varning för filmning strax utanför Wolves straffområde. Sterling skar sedan inåt och sköt, men Norris räddade.

Coady slarvade och Hause tvingades rädda två gånger, blockerandes både Sané och Aguero. Lite senare sköt de Bruyne ett skott som touchades innan bollen flög över ribban. Nära mål nu för City. Kämpa!

Wolves head coach Nuno började se nervös ut och gömde huvudet i händerna några gånger, speciellt när Sané sköt ett skott som touchades innan bollen skrapade Wolves stolpe på utsidan.

Många trötta ben nu och Wolves försökte nästan bara genom inhopparen Ronan. Cavaleiro slog därefter ett inlägg strax över Bennetts huvud. Lite senare jobbade Ronan fram en hörna och Wolvesklacken blev som tokig, in med bollen! Avgör!

Men det var istället City som kontrade i full fart och De Bruyne krutade bollen över ribban. I nästa anfall halkade Wolvesförsvaret och Aguero sköt rakt på Norris. Chanserna avlöste varandra in i det sista, men det blev inga mål och det var dags för straffar.

STRAFFAR

N’Diaye halkade när han gjorde sin miss, och Sané sköt sin straff stolpe-in så vi hade kanske marginalerna mot oss. Aguero avgjorde med en Panenka-straff och vi var utslagna ur cupen.

Sammanfattningsvis så kan vi vara stolta över våra reserver som kämpade så hårt och som gav allt i det blöta vädret mot svårast möjliga motstånd. Visst kan man spekulera i vad våra storstjärnor Jota och Neves hade kunnat göra om de hade varit med, men det är svårt att skylla förlusten på head coach Nuno. Fansen var stolta efteråt och vi är fortfarande ”Top of the league”.

Dagens kommentar från läktaren: ”Very proud but absolutely gutted we couldn't sneak it on penalties and knock them out. Emotional rollercoaster... so proud of this team, the strength of the Wolf is indeed the pack and to keep City out for 120 minutes is downright heroic. Boys you did us and yourselves proud... up the Wolves”.

Wolves head coach Nuno Espirito Santo säger: "I am proud of the team and proud of the fans. There were 6,200 singing and shouting for Wolves all night long. The boys worked so hard and stuck to the plan. We had chances to win the game and came into it more in the second half."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Norris, 9

Batth, 9

Coady, 9

Hause, 8

Bennett, 8

Price, 8

N’Diaye, 7

Vinagre, 6

Costa, 6

Enobakhare, 8

Marshall, 7

Ronan, 8

Cavaleiro, 6