Matchrapport Wolves-Barnsley 2-1

Seger efter övertidsdrama

Wolves kom till spel med samma elva som besegrade Nottingham i förra ligamatchen. Enda ändringen var att tidigare skadade Helder Costa nu var tillbaka och fick en plats på bänken.



Wolves hade någon form av familjedag på Molineux med extra billiga biljetter för familjer och barn. Dessa hade denna gången tagit över Steve Bull Stands nedre läktare, som normalt är reserverad för bortafans. Barnsleys supporters blev istället flyttade till North Banks tårtbit och marknadsavdelningen hos Wolves hade med sitt upplägg ordnat ett nästan fullsatt Molineux.



Wolves började bäst men hade svårt att omsätta spelet i målchanser. Närmast kom Jota som nickade över efter inlägg från Cavaleiro. En bit in i halvleken började Barnsley mer och mer ta över spelet och borde kanske fått en straff efter cirka en halvtimma när Batth knuffade ner Bradshaw vid ett inlägg, men domaren var snäll mot Wolves och låtsades inte se situationen. Wolves försökte rulla boll men blev pressade av ett taggat Barnsley och kom egentligen ingenstans och domaren blåste för pausvila efter en sömnig och dålig första halvlek,



I paus byttes vänster-wingbacken Vinagre ut och Douglas kom in. Nu försökte Wolves skruva upp tempot. Bonatini hittade Douglas i bra läge men hans skott gick rakt på målvakten. Jota sköt utanför, Doherty kom i bra läge men hans skott blockerades, Bonatini brände ett halvt friläge med ett skott utanför, och det började mer och mer likna en typisk mållös match. Båda lagen försökte spela "bra" fotboll men inget av dom lyckades. Säsongens klart sämsta match på Molineux.



Men när allt såg ut att sluta vid en gäspig tillställning utan dramatik vände plötsligt matchen till en dramatisk final. Nuno Santo bytte in en pigg Enobakhare istället för ett tröttnande Cavaleiro och med 10 minuter kvar kom N´Diaye in istället för Saiss som ett mer offensivt alternativ på mitten. N´Diaye hade knappt hunnit komma in på planen förrän han bufflade sig fram i höger innerposition och skickade in ett inlägg mot bortre delen av straffområdet. Där dök Enobakhare upp och lyckades med en volleybredsida lyfta in bollen bakom en sprattlande målis. Enobakhares andra mål för Wolves på bara några dagar och hans allra första ligamål. Stort jubel och Wolves såg ut att vinna matchen med 1-0.



Fast Barnsley ville annat. Man pressade tillbaka Wolves och när klockan hade tickat förbi 90 minuter fick man en frispark en bit in på Wolves planhalva. Bollen lyftes högt in mot straffområdet, den nickades vidare ner mot kortlinjen där en Barnsleyspelare lyckades nå bollen precis på linjen och nickade in den framför mål. Ruddy räddade ett närskott men bollen gick ut till Jackson som krutade in 1-1 mitt i målet "genom" två försvarare och Ruddy. En ganska rättvis kvittering även om det kändes väldigt onödigt att tappa poäng på övertid.



Domaren hade lagt till 5 minuter så ännu var inte matchen slut. Wolves gick till anfall, Enobakhare slog en perfekt genomskärare fram till Bonatini. Han tog emot och med ögon i nacken skickade han in bollen perfekt till framstormande N´Diaye. Denne kastade sig fram och bredsidade in 2-1 under målvakten och Molineux exploderade. En fantastisk avslutning på en usel fotbollsmatch och publiken gick hem nöjda och lyckliga.





Wolves-Barnsley 2-1 (0-0)



1-0 Enobakhare (80)

1-1 Jackson (91)

2-1 N´Diaye (93)



Wolves (3-4-3): John Ruddy; Batth (c), Coady, Miranda; Doherty, Neves, Saiss (N'Diaye, 80), Vinagre (Douglas, 45); Cavaleiro (Enobakhare, 64), Bonatini, Jota. Subs: Norris, Price, Marshall, Costa.



Barnsley (4-1-4-1): Davies; McCarthy, Jackson, Lindsay, Pearson; Williams; Hammill, Moncur (McGeehan, 82), Potts (Ugbo, 82), Barnes (Hedges, 71); Bradshaw. Subs: Townsend, MacDonald, Pinnock, Thiam.



Varningar: Coady, Saiss, Neves (Wolves), Williams (Barnsley)



Antal avslut: 14-13

varav på mål: 4-3

Bollinnehav %: 50-50

Hörnor: 5-8



Publik: 28,154



Domare: Jeremy Simpson (Lancashire)



Spelarbetyg:



Ruddy 6

Batth 7

Coady 7

Miranda 7

Doherty 6

Vinagre 6

Neves 6

Saiss 6

Jota 6

Bonatini 7

Cavaleiro 6

Douglas 6

Enobakhare 8



N´Diaye spelade för kort tid för att betygsättas - annars minst en 9:a.

0 KOMMENTARER 162 VISNINGAR 0 KOMMENTARER162 VISNINGAR MAGNUS BENGTSSON

2017-09-26 10:13:00

