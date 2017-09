Matchrapport: Wolves-Millwall 1-0

Wolves vann på Molineux och ligger nu trea i tabellen.

10 augusti 2017

Wolverhampton Wanderers-Millwall 1-0 (1-0)

1-0 Diogo Jota da Silva (10)

Publik: 24.426

Bollinnehav: Wolves 67% Millwall 33%

Skott på mål: Wolves 8 Millwall 2

Skott utanför mål: Wolves 11 Millwall 6

Hörnor: Wolves 6 Millwall 4

Varningar: Batth (Wolves). Webster, O’Brien (Millwall)

Utvisad: O’Brien (Millwall) 65 min

Domare: Robert Madley



WOLVES (3-4-3, fr.h.): John Ruddy – Roderick Miranda, Conor Coady, Danny Batth (c) – Matt Doherty, Ruben Neves (Alfred N’Diaye 77), Romain Saiss, Ruben Vinagre – Ben Marshall (Bright Enobakhare 59), Leo Bonatini, Diogo Jota da Silva (Ivan Cavaleiro 87). Ej använda avbytare: Will Norris, Sylvain Deslandes, Jack Price, Conor Ronan.

MILLWALL (4-4-2): Archer, McLaughlin, Webster, Hutchinson, Meredith (Ferguson 79), Wallace (Onyedinma 79), Williams, Saville, O'Brien (utvisad 65), Gregory, Morison. Ej använda avbytare: King, Craig, Romeo, Tunnicliffe, Cooper.

Wolves gjorde två ändringar i laget efter det långa landskampsuppehållet. Ben Marshall ersatte Bright Enobakhare i tremannaanfallet, dessutom var lagkaptenen Danny Batth tillbaka i startelvan då han tog en plats istället för skadade Willy Boly som en av tre försvarare.

I motståndarlaget Millwall kände vi igen Jed Wallace och George Saville som ju båda spelade för oss förra säsongen.

FÖRSTA HALVLEK

Millwall hade avspark, men första chansen fick Wolves då Neves nickade över mål efter ett inlägg från Doherty. Millwall svarade genom Gregory som sköt ett lågt inlägg genom Wolves straffområde.

I tionde minuten tog Wolves ledningen och det var en underbar individuell prestation av JOTA DA SILVA. Han snappade upp bollen vid mittlinjen och avancerade i full fart framåt. Strax utanför Millwalls straffområde sköt han ett lurigt skott som studsade in i bortre hörnan och Molineux exploderade.

Lite senare var det nästan dags för Jota da Silva igen, han spelade vägg med Vinagre, men skottet gick tätt utanför stolpen.

Wolves fortsatte med fint passningsspel och hade ett klart grepp om matchen, det mesta styrde Jota och när han spelade fram Neves gick skottet alldeles utanför målet.

Halvtid 1-0 till Wolves och det borde nog ha varit en ännu större ledning.

ANDRA HALVLEK

Andra havlek blev mindre händelsrik och ganska tråkig. Marshall sköt ett skott som målvakten dök och räddade. Morison nickade högt över Wolves mål efter ett inlägg från Meredith. O’Brien fick en varning efter en sen tackling på Jota da Silva, och Batth fick varning för en knuff på Gregory.

Wolves bytte in Enobakhare i 57:e minuten istället för Marshall, men det var Wallace som hade nästa chans för Millwall när han sköt utanför stolpen.

Millwall blev decimerade till tio man efter 65 minuters spel då O’Brien fick sin andra varning efter att ha sparkat ner Doherty, och det gjorde att Wolves fick ännu lättare att hålla sin ledning.



N’Diaye gjorde debut i 77:e minuten då han ersatte Neves på det centrala mittfältet. Wolves var det klart bättre laget, men eftersom ledningen var tunn så blev det lite nervöst när Wallace sköt strax utanför Wolves mål.

Wolves hade också ett par halvchanser av Enobakhare, Bonatini och Doherty. Men matchen tände inte till förrän på övertid då Millwall kastade fram allt folk de hade och Ruddy i Wolvesmålet fick göra två fina räddningar. Men Wolves vann och nu klättrar vi lite till i tabellen, upp på tredjeplats med 4-1-1 efter sex omgångar.

Sammanfattningsvis så var detta en ganska stabil seger även om det blev onödigt nervöst på slutet. Wolves har ett bra lag och ett genomtänkt spelsystem med 3-4-3, och vi kommer absolut att befinna oss på de sex-sju högsta platserna i tabellen. Nu är snart vår stjärna Helder Costa också tillbaka efter skada, och då blir vi ännu bättre.

Dagens kommentar från läktaren: ”We looked that comfortable today, it was our biggest problem. Toying with them, looking for another great goal then just killing them off. Bit like a training game at times.”

Wolves head coach Nuno Espirito Santo säger: "There is a lot of work to be done to make them better, the boys have to enjoy it but at the same time improve. We should do more with the quality of possession and the chances that we had. When the opponent is down to 10 it can reduce the spaces but we should be more aggressive in those moments. It is the next step. We want to achieve points. Where we are in the table at this moment doesn't mean anything".

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ruddy, 7

Miranda, 7

Coady, 8

Batth, 7

Doherty, 7

Neves, 7

Saiss, 8

Vinagre, 8

Marshall, 6

Bonatini, 7

Jota da Silva, 9

Enobakhare, 7