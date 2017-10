Karl Lindqvist bäst i FKK och är i matchen en enda stor plåga för Oddevold-försvaret.

Spelarbetyg efter matchen mot IK Oddevold

Flera stabila insatser över hela laget, men några spelare höjde sig över resten.



1 - Underkänd

2 - Kan bättre

3 - Godkänd

4 - Dominant

5 - Elitklass



Phillip Olsson - 3

En stabil insats utav Phillip i hemmamålet,



Jesper Löfgren - 4

Nu känner vi igen honom, studsar tillbaka ordentligt efter plattmatchen mot Skövde borta. I matchen stänger Jesper sin kant fullständigt, samtidigt som han flera gånger kommer upp och oroar Oddevold-försvaret, ligger dessutom bakom 1-0 målet.



Jesper Gustafson - 4

Gör en helt fantastisk insats, och kröner det hela dessutom med ett mål. Han bryter det mesta och är den som tar det allra största ansvaret som ledarröst på planen.



Eric Petersson - 3

Stabil som alltid, och gör en hel del viktiga insatser framför det egna målet. Hans rensning på mållinjen var avgörande, och sånt är oftast lätt att glömma när man vinner med två mål.



Rasmus Persson - 3

Gör en helt okej insats, inget som sticker ut, vilket är precis vad som behövs ibland. Skulle kunna vara ett ännu större hot framåt, men allt som oftast så blir han och "Dala" låsta i sina positioner på offensiv planhalva och det blir inget riktigt flyt i inläggsspelet ifrån vänsterkanten.



Rasmus Holgersson - 3 utbytt i 90:e minuten

En ny roll för "Holger", som gör första matchen för säsongen som innermittfältare. Gör absolut inte bort sig, men personligen ser jag honom mycket hellre att han så snart som möjligt är tillbaka på en kant. Han är en av få spelare i laget som alltid utmanar sin spelare och allt som oftast lyckas.



Benjamin Fadi - 3 utbytt i 75:e minuten

Kanske kan innermittfältare vara något för "Benji". Vinner en del i luften samtidigt som han är trygg med bollen. Hade han fått mer tid att skolas in på positionen har han säkert en framtid där, den kommer dock inte vara i FK



Enoch Adu - 3 utbytt i 78:e minuten

En lite mer medioker insats utav Adu, jämfört med förra matchen. Oddevold hade säkert större koll på Adu, efter att ha scoutat hans match mot Skövde och han fick aldrig de ytorna som han behöver. Hans medspelare måste dock använda hans styrkor ännu mer och låta honom få bollen framför sig i fart, annars så blir anfallsspelet lätt statiskt, vilket har synts i flera matcher.



Anton Dahlström - 3

Får återigen ta en defensiv roll, och gör detta helt okej. Hans främsta prestation i matchen är hörnan fram till Jesper Gustafsons 2-1 mål, den håller mycket hög klass.



Karl Lindqvist - 4

Mot Oddevold är han magisk, vinner nickdueller, river och sliter, samtidigt som han skapar lägen ur ingenting. Ligger bakom precis allt i offensiv riktning. Hur f*n ska vi kunna behålla honom tills nästa säsong?!



Joel Karlsson - 3

Kanske har vi sett det sista utav Benjamin Fadi som anfallare ifrån start? För Joel och "Kalle" kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Joel springer 1 mil som vanligt, samtidigt som han återigen gör det han ska som anfallare; mål.



Inbytta:

Kristian Petersson - 3 inbytt i 75:e minuten

Byts in för att stänga matchen, och gör även detta. Han vinner det mesta på huvudet och är resolut framför eget mål, som i tidigare matcher där ledningarna skall hållas.



Adam Larsson - 3 inbytt i 78:e minuten

Ett piggt inhopp av Adam som har visat på fin form ända sedan efter sommaruppehållet. Utmanar ytterbackar samtidigt som han är hemma och avlastar trötta backar i egna laget. Står dessutom för ett assist när han kyligt väljer att spela Joel Karlsson i straffområdet på stopptid.



Juan Robledo - inbytt i 90:e minuten

0 KOMMENTARER 121 VISNINGAR HUGO PERSSON

På Twitter: @PerssonHugo

2017-10-09 19:05:55

