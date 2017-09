TÄVLING: Vinn den nya Sidney Crosby-klubban från CCM

I fredags landade CCM:s nya klubba Ribcor Trigger2 på marknaden och du kommer att kunna: ”Shoot like Sid #87”. Nu kan du vinna klubban som Sidney Crosby, världens bästa hockeyspelare, använder i den tävling som hockeysverige.se, SvenskaFans och CCM anordnar tillsammans.





Hockeysverige.se och SvenskaFans ger er i samarbete med CCM möjligheten att delta i en tävling där en Sidney Crosby-klubba ligger i potten. Dessutom finns det mycket fina tröstpriser i form av tre kepsar från CCM.



Allt ni behöver göra är att besvarar frågorna i formuläret nedan. Detta senast på söndag 17 september. Vinnarna kommer att kontaktas under nästa vecka.

OBS! Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren!



Loading...



CCM RIBCOR TRIGGER2 STICK

Ribcor får hela tiden fler och fler lojala följare tack vare sin beprövade prestanda och 2017 års Ribcor Trigger2 är inget undantag. Med ny förbättrad form och optimal flex får du en svingvikt och release som du inte hittar hos någon annan klubba på marknaden. Med förbättrad flex-zon i övre delen av skaftet får du dessutom större kraft i skottet genom att övre handen fungerar som hävstång. Vi har kombinerat alla dessa nya egenskaper med Sigmatex spread-tow-teknik för att du ska få den absolut bästa prestanda vi någonsin har kunnat erbjuda i våra Ribcor-klubbor.



OPTIMAL VERTIKAL FLEX

Optimerad vertikal flex gör det lättare för spelaren att placera pucken i rätt position för skotten. Det innebär att spelare kan hålla klubban nära kroppen när de laddar och få en explosivare release i skottögonblicket.



KATAPULTEFFEKT

En effekt utvecklad med hjälp av data från vårt forskningslabb. Ribcor Trigger2 har en förbättrad flexzon i skaftets övre tredjedel så att spelaren kan generera mer energi i både övre och nedre delen av skaftet och skapa en katapulteffekt i sina skott.



POPMATRIX-TEKNIK MED NY TAPER-KONSTRUKTION

Övergången vid bladfästet saknar skarv och ger en flex med låg kickpunkt. Formen har skapats för att ge större vertikal böj i den lägre delen av fästet och maximal effekt när du skjuter.



För mer information:

http://www.ccmhockey.com

https://www.youtube.com/user/ccmsports

https://www.facebook.com/CCMHockey

@ccmhockey

#SHOOTLIKE

#RIBCORTRIGGER2

#TRIGGER2

2017-09-11 17:30:00

