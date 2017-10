Inför: Örebro enda motståndare i veckan

LHC har en kortare paus den här veckan. Match fredag och lördag, och då är det back-to-back möten med Örebro som gäller. Kan LHC ta med sig den moraliskt viktiga vändningen mot Luleå senast, och få lite bättre fart på grejerna?

Det svajar om Linköping! Laget har blandat och gett, inte bara mellan matcher utan även mellan perioder i samma matchen. En jämnhet måste hittas, och man behöver ta fler 3-poängare.Veckans enda motståndare blir alltså Örebro. Ett Örebro som även dom bara lyckats med att ta 3 poäng i en match hittills. Men då har man också spelat endast 4 matcher, jämfört med LHC's 6. Så här tidigt på säsongen är det alltid svårt att dra några slutsatser baserat på statistik. Men Örebro får hur som helst sägas vara ett av de lag som LHC bör ha efter sig i tabellen.Det är två bra målvakter som möts. Jonas Gustavsson har visserligen betydligt fler insläppta mål i snitt, men då har Kilpeläinen också spelat 1 match mindre. Det blir hur som helst en intressant kamp. Inte minst eftersom matcherna mellan LHC och Örebro oftast inte blir några större målkalas.På försvarsspelet finns det en del frågetecken i LHC. Inte minst när det gäller Patrick Mullen , som inte imponerat i inledningen av sin första SHL-säsong. Han verkar inte alls ha kommit in i säsongen på rätt sätt, och hamnar gång på gång fel i positionsspelet i försvarszonen. -6 är ingen rolig siffra efter 6 matcher. Det har inte heller sett ut som att rollfördelningen i egen zon har kommit riktigt på plats. Ofta ser det lite förvirrat ut. Intressant nog så fungerar just rollfördelningen och positionsspelet mycket bättre i numerära underlägen, där LHC så här långt varit mycket bra. Frågan är om LHC lider av lite samma problem som funnits tidigare säsonger; dvs det blir lite överkreativt i egen zon istället för att välja de enkla spelen?Framåt har det sett bättre ut. Inte minst har Mathis Olimb så här långt in i säsongen sett ut som en helt ny spelare. Han måste dragits med någon form av skadeproblem förra säsongen. Det är åtminstone den enda förklaringen jag hittar till hans förvandling. Linköpings absolut bästa forward efter de inledande matcherna. Jakob Lilja hade jag inte så stora förväntningar på efter vårens slutspel. Faktum är att Lilja inte gjort en enda poäng på de 12 slutspelsmatcher han spelat för LHC. Den här säsongen har han dock inlett bra, och förhoppningsvis kan han nu blomma ut och ta nästa steg.En rimlig förväntning inför veckan är 3 poäng i hemmamötet, och minst 1 poäng borta.