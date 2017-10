Skellefteå Kraft Arena, 2017-10-19 19:00

Skellefteå - Linköping



Får Skellefteå jubla mot Linköping?

Inför: Skellefteå-Linköping

Femman Skellefteå möter åttan Linköping i morgon torsdag i Skellefteå Kraft Arena. Skellefteå har varit spellediga sedan i lördags medan Linköping spelade match så sent som igår tisdag. Visar det sig vara en fördel att vara utvilad till matchen eller inte? Svaret får vi i morgon.





Skellefteå föll ju hemma mot Brynäs i lördags. Matchen slutade 1-2. Man spelade ju även mot Brynäs i torsdags, den drabbningen vann man ju klart med 8-2. I matchen i lördags var Skellefteå inte på topp spelmässigt. Skridskoåkningen fanns inte där, man bjöd Brynäs på alldeles för många målchanser. Det avgörande målet släppte Skellefteå in när laget hade



Läget i Linköping: Man ställer förmodligen upp med samma lag som senast.



Läget i Linköping: Man ställer förmodligen upp med samma lag som senast.

Läget i Skellefteå: Pontus Petterström, Andreas Wingerli och Johan Alm saknades på dagens träning. Det återstår att se om trion kommer till spel mot Linköping.

