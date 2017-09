Lias Andersson återvänder

Efter att ha visat upp sig för New York Rangers så blir det inget spel för Lias Andersson i Nordamerika den här säsongen. Istället blir det Frölunda.

När Lias Andersson lämnade Sverige för att försöka ta en plats i New York Rangers så var det många som räknade med att han skulle stanna där och stundtals såg det också ut att bli så. Nu står det däremot klart att han återvänder till Frölunda. Det går inte att komma ifrån att det är en spelare av hög SHL-klass som kommer tillbaka. Det är inte klart när han är redo för spel ännu, men det troligaste är att han kommer stå över några matcher innan han åter drar på sig Frölundatröjan. Låneavtalet sträcker över resten av säsongen.

CHRISTIAN OLSSON

krill-87@hotmail.com

2017-09-28 21:20:17

