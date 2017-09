Sex under baksmällan

Igår var det äntligen dags för premiär i SHL. Drygt 11 000 människor sökte sig till Scandinavium och det var dukat för fest. Nu på söndagen sitter vi här men en känsla som liknar baksmälla och försöker förstå vad som hände igår. Euforin vi byggt upp under lång tid fick äntligen utlopp igår men kvar finns bara frågor.

Mora hemma. Många ljublade över schemat när de såg öppningsmotståndet. Andra var mer försiktiga och påminde om att nykomlingar alltid har en tendens att skrälla i början av säsongen. En premiär är alltid en premiär och det var till synes Frölunda som hade mest nerver inför den. Så här dagen efter, under baksmällan från gårdagens hockeyfest, introducerar jag min nya tematext "sex under hockeysäsongen".



Uppbyggnaden är helt enkelt att jag skriver om sex tankar jag vill dela med mig om från Frölundas matcher. Kommentera och diskutera dem gärna oavsett om ni håller med eller har en annan åsikt än jag.



1) För det första måste jag berömma Frölundas eventansvariga. Förra årets fanns kritik mot att upplevelsen kring evenemangen måste höjas för att Frölunda ska uppehålla en bra publiksiffra. I gårdagens premiär såg vi att matchens profil Joel Lundqvist spellista hördes under uppvärmingen och finns desstom delad på hemsidan. Vi fick även se Roger Rönnberg ta emot besökare i entrén och hälsade dem välkomna till en ny säsong. Det bådar gott och vi kommer säkert se mer åtgärder som syftar till att den totala upplevelsen i Scandinavium ska höjas.



2) Frölunda startade matchen bra och sköljde över Mora gång på gång i första perioden. Det var endast ett ineffektivt Frölunda och en storspelande Engstrand i moramålet som gjorde att Mora fortfarande var kvar i matchen. Kanske var det en falsk trygghet att saker och ting kommer att lösa sig, kanske tog bensinen slut pga all träning under försäsongen. Det som Frölunda dock behöver att utveckla om denna säsongen ska bli den succe många av oss hoppas på är att ha mycket mer tålamod. Under andra perioden började Frölunda transportera mer puck. Till följd av detta drogs tempot ner och Mora kunde sakta men säkert ta sig in i matchen. Jag misstänker att Roger Rönnberg kommer att lägga fokus på att spelarna ska fullfölja spelidén om att vara ett tempostarkt lag och tempo skapas av ett bra passningsspel.



3) Kvällens största förlorare i Scandinavium var Karlskrona. Jag ska förklara hur jag menar! Nu har Frölunda fått en liten väckarklocka och jag utgår från att vi får se ett helt annat lag mot Karlskrona på torsdag. Men till största del handlar det om Jacob Nilsson. Nilsson var matchens klart bästa spelare och imponerade så mycket att jag redan nu vill sticka ut hakan och säga att samtidigt som han nu gör sin första säsong i SHL kommer han även att debutera i Tre kronor! Hur kan Karlskrona vara förlorare av detta? Jo, Jacob Nilsson var klar för Karlskrona inför denna säsongen men det avtalet revs när Mora gick upp..



4) Jacob Nilsson må ha varit isen bäste men det var Frölundas spets som avgjorde. Ryan Lasch må ha varit väldigt anonym i matchen och enligt mig gör han en av sina spelmässigt sämsta matcher för Frölunda. När matchen är slut är det ändå han som ensam avgjort den. Tänk va viktigt det är med spelare som alltid levererar poäng även när det inte riktigt stämmer.



5) Moras kvittering med 10 sekunder gick till videogranskning. Enligt mig var det utom tvivel ett regelrätt mål. Jag ser inget i situationen som skulle kunna leda till att det skulle blåsas bort. Punkt slut.



6) Den sjätte punkten på listan har jag tänkt på ett längre tag och jag tycker det blev ännu mer tydligt nu mot Mora. Det är sällan jag har anmärkningar på kedjeformationer men i år har jag det. Mats Rosseli Olsen tillsammans med Ryan Lasch och Joel Lundqvist är ett totalt slöseri på det som han faktiskt är bra på. Hur menar jag? Jo, Rosseli Olsens styrka är att ligga rätt i försvarsspelet samt komma genom mittzon med hög fart. Frölunda vill ha Lasch med puck och Lundqvist i slottet i anfallszon. Gärna under långa sekvenser och där kommer Rosseli Olsen inte till sin rätt. Jag yycker faktiskt aldrig det exprimentet fallit väl ut. Istället skulle jag välja Bergenheim som älskar att buffla efter lägen i anfallszon (Detta skulle sätta samman Rosseli Olsen och Stålberg igen vilket jag anser vara bättre) eller Victor Olofsson, som visserligen också har bra fart men som även har ett av seriens bästa skott. Tillsammans med seriens bästa passningsläggare (Lasch) kan det inte bli annat än succé.



Kul om ni håller med! Lika roligt om ni låter mig veta om ni har annan åsikt!





0 KOMMENTARER 192 VISNINGAR 0 KOMMENTARER192 VISNINGAR NIKLAS ÅKERBLOM

Niklasakerblom.sf@gmail.com

På Twitter: nikakerblom.sf

2017-09-17 19:37:00 Niklasakerblom.sf@gmail.comPå Twitter: nikakerblom.sf2017-09-17 19:37:00

ANNONS:

Fler artiklar om Frölunda

Frölunda

2017-09-17 19:37:00

Frölunda

2017-09-16 20:53:00

Frölunda

2017-09-15 19:51:44

Frölunda

2017-09-12 19:25:00

Frölunda

2017-09-10 19:38:26

Frölunda

2017-09-09 10:46:07

Frölunda

2017-09-07 22:02:00

Frölunda

2017-09-07 21:03:46

Frölunda

2017-09-06 20:12:00

Frölunda

2017-09-06 14:15:00

ANNONS:

Igår var det äntligen dags för premiär i SHL. Drygt 11 000 människor sökte sig till Scandinavium och det var dukat för fest. Nu på söndagen sitter vi här men en känsla som liknar baksmälla och försöker förstå vad som hände igår. Euforin vi byggt upp under lång tid fick äntligen utlopp igår men kvar finns bara frågor.Då var äntligen dagen här. Efter ännu en försäsong full av längtan och förväntan var det återigen dags för Frölunda att äntra isen i ett kokande Scandinavium till ljudet av Lillasyster dånandes i högtalarna. Säsongens första SHL-matchen stod på schemat och för motståndet, Mora.Nu är det äntligen dags för dagen alla längtat efter; SHL-premiären. För Frölundas det blir det Mora hemma i Scandinavium.Den senaste tiden har ämnet 'hat' fått stort utrymme, både i media och i olika hockeygrupper på Facebook. Förra veckan blev det en stor grej av att Skellefteås supportergrupp North Power skrev en text om sin avsky för rivalen Björklöven. Vissa menar att hatet är en naturlig del och att det ska finnas hat mellan rivaler. Andra menar att hat bara leder till oroligheter och bråk i samband med matcher.Just nu försöker journalister, experter och hobbyexperter tippa hur SHL kommer gå den kommande säsongen. Det här är något som alla gör årligen men det är väääldigt sällan som någon faktiskt lyckas tippa helt rätt. Jag tänkte väl att jag skulle ge mig på samma sak, och således är det här hur säsongen inte alls kommer att gå. Jag har också varit på Twitter så pass länge att jag börjat tro på jinxar. Se alltså det här inlägget som att Julia försöker jinxa fram säsongen 17/18.Kultur sägs vara ett av de svåraste begreppen som finns att definiera. Gör du en sökning på ordet på google så kommer du bli ännu mer förvirrad än tidigare. Men spänn fast säkerhetsbältena och häng med för snart kommer begreppet klarna för dig.Det var en kväll där de offensiva krafterna skulle mätas och det skulle pinkas en del revir för det som komma skall. Det var en kväll där rätt få spelare brydde sig om det defensiva och istället var det full fart framåt som gällde.Spenderar en ledig torsdagskväll med att slötitta på Frölundas sista träningsmatch för försäsongen. Borta mot Växjö. Men tänker jag Småland, 7:e september och ishockey, så får både Växjö och Frölunda ursäkta, för då går tankarna genast till Stefan Liv.Vi är nu inne i september och med bara 10 dagar kvar till SHL-premiären så är det där alla hockeyintressenter runtom i landet nu lägger sina blickar. En träningsmatch återstår dock för Frölunda och det är då en annan guldkandidat som imorgon torsdag står för motståndet, Växjö.Frölunda efter 7 matcher och Varför är Fredrik Pettersson inte i Frölunda?