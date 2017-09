Efter Crotone-Benevento: Säsongens bästa insats!

Arlind Ajeti stod återigen för en mycket fin och stabil insats. En jätte i försvaret.

Simmy Nwankwo som, från bänken, även han gjorde en mycket fin match. Mycket bra target-spelare.

Beneventos tillresta skara förtjänar att få ett omnämnande. Bra tryck från dem matchen igenom.

Inför matchen hade en otrolig nervositet infunnit sig hos mig(och säkert hos alla andra som följer Crotone). På pappret var det säsongens enklaste match att plocka tre poäng i. Det var nu eller aldrig.Men laget gjorde jobbet och man gjorde det på ett fullständigt strålande sätt.Redan efter fyra minuter tvingades Marco Tumminello bryta på grund av skada(troligtvis något kring baksida lår). In kom Simmy Nwankwo och med honom på plan tillkom ett target-spel som helt slog ut Benevento. Simmy dominerade luften mot Beneventos backlinje och hans fina insats var en stor del i de tre poängen.Första halvlek dominerades totalt av Crotone. Man skapade många kvalificerade chanser att göra mål på. Men turen var inte på deras sida. Marcello Trotta, Simmy, ja, i princip alla offensiva spelare tog offensivt ansvar och skapade målchanser. Tiden gick dock och Beneventos nolla förblev intakt. Det kändes frustrerande. Men. Bara några minuter innan halvtidsvisslan lyckades Crotone att spräcka nollan. Juventus -lånet Rolando Mandragora drog till med en fin halv-volley som letade sig in på ett vackert sätt bakom Vid Belec i Beneventos mål. Ett otroligt viktigt mål som skänkte lugn och självförtroende inför den andra halvleken.När domaren Daniele Orsato blåste igång den andra halvleken var det ett nytt Benevento som kommit ut på Ezio Scidas(dåliga) gräsmatta. De rödgula åt sig in i matchen och lyckades producera några chanser. Deras forcering blev dock kortvarig, och nedmonterad. För Crotone stod upp bra och man lyckades även göra 2-0. Denna gång var det svenske Marcus Rohdén som hittade nätet. Ett mycket vackert anfall, startat nere vid baklinjen, avslutades med en vacker klack, signerad Marcello Trotta, vilken friställde Rohdén som tog chansen att sätta tvåan. Spiken i kistan, kändes det som. Och så blev det också. Benevento kom aldrig närmare än en missad straff.Efter dagens insats förtjänar alla spelare att hyllas för sina insatser i matchen. Samtliga spelare presterade på en mycket bra nivå och såg till att göra det som krävdes. Tre poäng smakar otroligt bra. Ännu bättre då de är frukten av den skörd som är det fina spel Crotone presterat i de senaste hemmamatcherna. Ett spel som ger mersmak och hopp inför framtiden.Forza Squali!