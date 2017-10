9 "Pizza kan göra skillnaden"

Filip Wollin och Keven Bader ger dig allt du behöver veta för att prestera i säsongens Fantasy Bundesliga.

En händelserik Champions League och Europa League vecka är till ända och det har blivit dags att åter rikta blickarna mot Bundesliga.



På grund av sjukdom uteblir ett videoavsnitt den här veckan, och i stället blir det i skriftlig form vi kommer ge er förutsättningarna inför den kommande omgången när det kommer till Fantasy Bundesliga.



Som vanligt är det alltid svårt att säga vilka som missar helgens omgång pga. skada, därför tipsar vi återigen om att hålla utkik på klubbarnas hemsidor alternativt sociala medier, eller på skadekollen.com.



När det kommer till spelare tror Keven på jokern Claudio Pizarro. Den aktiva anfallslegenden värvades till Köln den här säsongen och har ännu inte nätat för sin nya klubb. Vi vet dock att Pizarro har målen i sig - 191 mål på 432 BL-matcher. Köln ställs mot ett formsvagt Werder Bremen som också står utan seger i årets säsong så här långt. Lagen ligger på 18:e respektive 17:e plats i Bundesliga. Som ni ser är det två lag som är desperata efter vinst och en rutinerad ”Pizza” kan göra skillnaden.



Borussia Mönchengladbach tar emot Bayer Leverkusen och Keven känner sig säker på att Oscar Wendt och Co. kommer fortsätta sin fina hemmaform den här säsongen (3 vinster & 1 förlust). Bland annat har Gladbachs kapten, Lars Stindl, visat framfötterna den senaste tiden - både i klubblaget och det tyska landslaget.



En annan spelare man kan ha ett extra öga på är Thomas Müller. Som de flesta känner till har Müller haft det tungt under Carlos Ancelotti och även en del under Pep Guardiola, men under Jupp har den karismatiska offensiva mittfältaren visat på spelhumör.

Stort lycka till och trevlig helg!