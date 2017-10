Stort fokus på Heynckes när Freiburg reser till München

De regerande mästarna Bayern München har inlett säsongen förvånansvärt svagt. Freiburg har å sin sida inte heller fått någon drömstart på säsongen, men har samtidigt visat sig vara ett svårslaget lag i ligan. Kan Freiburg utnyttja turbulensen i München och ta en efterlängtad skrällseger? Eller går Heynckes segrande i sin återkomst i Bundesliga?

I Bundesliga har Freiburg aldrig besegrat FC Bayern på bortaplan. 15 förluster och 2 oavgjorda matcher är Freiburgs beklagliga facit i Bayernland.

Freiburgs största Bundesliga-förlust någonsin kom den 10:e september 2011 på bortaplan mot FC Bayern. Matchen slutade 7-0 till Bayern och tränaren som ledde vinnarlaget hette Jupp Heynckes. Mer kuriosa är att i samma match gjorde Nils Petersen sitt första mål i Bundesliga.

När Heynckes inledde sin tränarkarriär, 1979 i Borussia Mönchengladbach, var ingen av spelarna i dagens Bayern-trupp född.

För fjärde gången i Jupp Heynckes karriär blir han utnämnde till tränare för FC Bayern. Ingen annan tränare i Bundesliga har varit i en klubb vid så många olika tillfällen.

72-årige Heynckes blir nu Bundesligas tredje äldste tränare genom tiderna. Endast tidigare Bremen-tränaren Fred Schulz (74 år och 67 dagar) och Herthas tidigare gamle räv Otto Rehhagel (73 år och 194 dagar) har haft fler år på nacken av Bundesligas alla tränare.

Med 14 insamlade poäng på sju matcher ligger Bayern München tvåa i Bundesliga . För samtliga lag i ligan hade denna poängskörd räknats som en hyfsad säsongsinledning, om inte en väldigt bra sådan. I Bayern är förväntningarna och kraven emellertid betydligt högre. Säsongsinledningen är faktiskt klubbens sämsta på sju år. Om man jämför med samma tidpunkt föregående säsong låg Bayern på förstaplatsen med 17 poäng. Och säsongen 15/16 – när Pep Guardiola tränade klubben – hade laget spelat till sig sju segrar på sju omgångar.Faktum är att det har gått tydligt ut för sedan Carlo Ancelotti tog över tränar-stafettpinnen från Pep Guardiola. Även om det har förekommit segrar med stora siffror har Bayern inte alls känts lika överlägsna som under Guardiolas styre. Särskilt under inledningen på den rådande säsongen har det varit märkbart att Bayern inte har fått till det spelmässigt. Trots 16 gjorda mål i ligan har anfallsspelet stundtals sett idélöst ut, och försvarsspelet har agerat långt ifrån lika samspelt som vi är vana att se.Efter 3-0 förlusten mot PSG i Champions League valde klubben att sparka tränaren Ancelotti. Aldrig tidigare har en tränare i Bayern München fått lämna sin post så pass tidigt under en säsong. Den svaga säsongsinledningen hette en av anledningarna till uppsägningen, men man ska komma ihåg att Bayern tidigare har tilldelats ökennamnet FC Hollywood av en anledning. Sportchefen Hasan Salihamidzic bekräftade efter Ancelottis avgång att stämningen i laget har varit dålig sedan i somras, det har spekulerats i att Ancelottis laguttagning i mötet med PSG ska ha varit en provokation, och det har rapporterats om att vissa spelare ska ha kört extraträningar utan Ancelottis vetskap.Med Ancelotti borta var den stora frågan givetvis vem som nu ska leda laget säsongen ut. Fransmannen Sagnol? Eftertraktade Nagelsmann? Surgubben Tuchel? Valet föll på den i Bayern-led så uppskattade Jupp Heynckes , vars hund – enligt Heynckes själv – ska ha uppmuntrat 72-åringen till att göra en återkomst. Cynismen i mig säger att hunden antagligen blev trött på att bli rastad och såg sin chans till ett stillsammare liv. Oavsett om hunden hade eller inte hade stor påverkan på Heynckes beslut så tycks i alla fall både spelarna och fansen vara nöjda med att ha tillbaka sin tidigare guld-tränare.Det har alltså varit stort fokus på Bayern och Jupp Heynckes de senaste veckorna, och på Freiburgs presskonferens inför lördagsmatchen handlade också de första frågorna om ”Der Rekordmeister”. Christian Streich pratade om sin respekt för Jupp Heynckes efter att tränarkollegan visat upp en fin sportslighet senast (2012) de båda tränarna ställdes mot varandra. Efter en mållösa historia mellan Freiburg och Bayern ska Heynckes inte ha visat någon frustration eller besvikelse gentemot Streich, utan istället gett uppmuntrande ord till Freiburgs tränare. Det anmärkningsvärda med detta var att inför mötet låg Freiburg sist i tabellen medan Bayern låg på andraplatsen.Christian Streich behövde dock inte enbart prata om de kommande motståndarna under presskonferensen; tränarens eget lag var tydligen också av intresse för journalisterna. En uppenbar men ack så viktig sak att ta med sig till lördagsmatchen är att Freiburg-spelarna kunde andas ut efter att ha tagit säsongens första vinst i den senaste ligaomgången, vilket också Streich känner sig ha märkt av under veckans träningar.Om det är till Freiburgs nackdel eller fördel att spelarna inte behöver spela med kniven mot strupen går endast att spekulera i. Jag tror ändå att det är till Freiburgs fördel. Visst finns det en risk att spelarna blir för avslappnade nu när desperationen av att ta poäng inte lär existera. Men Freiburg har samtidigt visat sig vara ett svårslaget lag under inledningen på säsongen – trots att laget befinner sig precis ovanför kvalplatsen. Värt att notera är att Freiburg enbart har förlorat två matcher i ligan hittills, och då har Freiburg mött fem lag som för tillfället tillhör tabellens åtta bästa lag.Med Heynckes som ny tränare är det nog många som räknar med en storseger för FC Bayern. Något annat vore konstigt i en hemmamatch mot SC Freiburg. Bayern Münchens spelare lär visa upp sig från sin bästa sida nu när de har en ny tränare, och laget kommer givetvis föra matchen och skapa många chanser. Freiburg har dock, som sagt, visat att man kan stå upp bra mot topplag, och därför bör man inte räknas ut helt och hållet. Bayern lär vinna men jag tror inte vi får skåda en utskåpning i klass med vad exempelvis Hamburger SV har fått erfara de senaste säsongerna.