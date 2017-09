Inför SC Paderborn - FC Hansa Rostock

På fredag kväll spelar vi borta mot tabellettan SC Paderborn.

Efter två oavgjorda på hemmaplan behöver vi en seger för att inte halka efter för mycket.

Paderborns första förlust för säsongen kom i veckan borta mot 1. FC Magdeburg.



Hansa spelade sin senaste ligamatch i lördags. Det är inte troligt att Pavel Dotchev gör några större förändringar i laget till matchen mot Paderborn. Läget på skadefronten är det att Christopher Quiring börjar träna med laget på måndag igen. Tommy Grupe ägnar sig åt individuell träning ett par veckor till. Mounir Bouziane , vårt nyförvärv från Mainz som spelade de första ligamatcherna, har problem med värkande muskler sedan några veckor och har därför fått avstå flera träningspass. Det är osäkert när Bouziane kan vara helt återställd. Marcel Ziemer opererades för några dagar sedan efter sin korsbandsskada och är sorgligt nog inte tillbaka förrän en bra bit in på nästa år.I lördags fick Joshua Nadeau lite oväntat spela istället för Vladimir Rankovic. Nadeau tog chansen och gjorde en bra match. I ett mer spelande Hansa än förra säsongen kommer Nadeau bättre till sin rätt när han följer med upp i anfallen och får använda sin teknik och blick för spelet.Även om det fortfarande känns väldigt trist att vi inte lyckade vinna mot Zwickau i lördags gjorde vi en bra match. Kanske passar det bra att vi möter Paderborn borta just nu. Hansa förväntas inte föra matchen utan kan låta Paderborn anfalla för att sedan snabbt ställa om. Preliminär startelva:Blaswich - Nadeau, Hüsing, Riedel, Holthaus - Bischoff, Br. Henning - Alibaz, Wannenwetsch, Hilßner - S. BenyaminaDen 20 maj 2017 skrev SC Paderborn historia. Klubben hade just lyckats med att åka ur tre divisioner på lika många år. Bundesliga 2015, 2. Bundesliga 2016 och 3. Liga 2017. SCP stod med två spelare som hade kontrakt för Regionalliga, enorma skulder, flyende sponsorer och hade förmodligen fått lämna in konkursansökan om man verkligen tvingats ner i Regionalliga. Men så plötsligt åkte 1860 München ur 2. Bundesliga och förvägrades sedan licens för 3. Liga. Därmed var en plats i 3. Liga fri.SC Paderborn såg snabbt till att skicka in sin ansökan om licens för 3. Liga. Den 10 juni meddelar DFB att man godkänner Paderborns licensunderlag. Stort jubel i Paderborn så klart. President Wilfried Finke engagerar sig återigen som huvudsponsor och klubben kan börja bygga en trupp inför 3. Liga.15 spelare stannar. 15 nya spelare värvas. Paderborns nya lag blir snabbt ett fungerande kollektiv. Man blir mer än så – SC Paderborn vinner plötsligt varenda match man spelar. Efter oavgjort mot Halle i premiären slår man ut FC St. Pauli ur DFB-Pokal inför 15.000 på ett utsålt Benteler-Arena. Efter det tar man sju raka ligasegrar. I jämna, stenhårda 3. Liga vinner man sju matcher i rad. Nu förlorade Paderborn visserligen borta mot 1. FC Magdeburg i veckan. Detta efter att ha fört spelet mot ett vilt kämpande Magdeburg som vann efter att evige målskytten Christian Beck gjort matchens enda mål.Paderborn lever inte bara på eufori utan imponerar med sättet man spelar fotboll på. SCP spelar i ett högt tempo och har flera spelare som är målfarliga. Sven Michel, Massih Wassey, Ben Zolinski och Denis Srbeny har gjort 14 av 21 mål och är ständigt farliga i en mycket rörlig offensiv. Kanske startar SCP så här imorgon kväll:Zingerle - Boeder, Schonlau, Wimmer, Herzenbruch - Krauße, Wassey - Zolinski, Antwi-Adjej – Srbeny, MichelMatchen inleder 10:e omgången som enda fredagsmatch och har avspark klockan 19.00. SC Paderborn räknar med över 9.000 åskådare. Hansa får med sig fler än 1.000 fans. Det blir förmodligen bra fotbollsväder imorgon kväll. Prognosen säger 17 grader, molnigt men inget regn och bara svaga vindar. Domare är Patrick Ittrich från Hamburg. Hansas fanradio direktsänder.fredag 22 september 19.00SC Paderborn – Hansa Rostock lördag 23 september 14.00VfL Osnabrück – Würzburger KickersFC Carl Zeiss Jena – Preußen MünsterFSV Zwickau – Werder Bremen IIHallescher FC – Chemnitzer FCFortuna Köln – Sportfreunde LotteSV Wehen Wiesbaden – Sonnenhof GroßaspachSpVgg Unterhaching – SV Meppensöndag 24 september 14.00VfR Aalen – 1. FC MagdeburgKarlsruher SC – Rot-Weiß Erfurt