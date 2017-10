Inför Hertha BSC-Hamburg

För ganska så exakt en månad sedan blev undertecknad uppringd av Martin Fransson, sportchef på Dagens Nyheter. Martin ville intervjua mig då Hertha skulle komma till Sverige och möta Östersund. Fokus på intervjun blev Pal Dardai´s inflytande och betydelse för Hertha under de 20 år som vår ungerske tränare varit verksam i vår klubb. Rubriken på intervjun blev Pal Dardai´s lugn ska ta Hertha till toppen.?En månad senare kan vi konstatera en närmast nattsvart månad för vårt Hertha. Förlust mot Östersund. Sedan en löftesrik upphämtning mot Bayern. En platt insats mot Schalke. Ny förlust borta mot Zorya Luhansk. Och i onsdags blev det respass ur cupen mot Köln. Detta Köln som alltså ligger tvärsist i tabellen kom till Olympiastadion och spelade ut Hertha. Efter den matchen tog tålamodet slut hos en del supportrar, som valde att uttrycka en del sanningens ord om vad de tycker om Hertha´s bravader på sistone.?Fokus nu på Pal Dardai. Vad ska denna vinsamlare hitta på?. Något måste han göra för att stoppa blodflödet. Nu får det vara slut med dessa minst sagt ångestframkallande insatser. Nu vill vi se ett Hertha som resolut sätter ner foten och bestämmer skeendet på planen. För nu återstår ju i princip bara ligan denna säsongen. Och som Hertha spelat på sistone kan vi fortare än kvickt vara inblandade i en bottenstrid. Nu är det allvar. Nu har vi tröttnat på allt håglöst och viljelöst spel.?En negativ formkurva har även gästande Hamburger SV . Efter att ha vunnit de två inledande matcherna på säsongen så har det bara blivit en inspelad poäng på senaste sju matcherna i Bundesliga . Visserligen var Rothosen ganska så nederlagstippade inför säsongen så helt överraskande är det kanske inte att Hamburg återfinns i bottenstriden återigen. I tre av de senaste fyra säsongerna har Hamburg tillhört bottenskiktet. Kan Albin Ekdal lyfta laget mot säkrare mark?Troligt lag HSV: Mathenia,-Mavraj, Papadopoulos, Van Drongen, Diekmeier,-Ekdal, Sakai,- Douglas Santos , Hunt, Hahn, Wood?Något förvånande tycks Pal Dardai ånyo spela Per Skjelbred . För vår norske vän har inte riktigt varit sig själv på sistone. Slarvig, temposvag och med en massa felpass så kan man tycka att Per borde få nöta bänk och begrunda sina insatser på senare tid. Men Pal Dardai tycks fortsatt tro på sin norrman. Trion Sebastian Langkamp, Vladimir Darida och Mathew Leckie har alla skavanker som gör att deras medverkan omöjlig. Genki Haraguchi är avstängd ännu en match. Spännande är att ynglingen Arne Meier, som inte gjort bort sig, får chansen från start.?Avspark på klassisk Bundesliga tid. Lördag 15.30. Spelplatsen är Olympiastadion, Berlin. Felix Brych dömer.