2017-10-28

Hertha Berlin - Hamburger SV



Inför Hertha Berlin - Hamburger SV

Två lag med svag form möts på Oly. Det är en chans för båda manskapen att vända trenden. Hemmalaget brukar vanligtvis kamma hem hela poängskörden när hanseaterna kommer på besök.

Holländsk gullegris i trebackslinjen

På kort tid har sommarnyförvärvet Rick van Drongelen blivit en favorit bland fansen till HSV. Den holländske U21-landslagsmannen stod i fokus inför matchen. Under veckans träningar har han och Gisdol haft ett tätt samarbete då systemet med en trebackslinje slipats in. Mot Bayern fungerade försvarspelet utmärkt med detta system och av förberedelserna att döma kan man gissa att Papa- Mavraj- van Drongelen kommer att bilda en Dreierkette igen. Att Big Rick ännu inte är helt berest och världsvan utanför plan märks bl a genom det faktum att han aldrig tidigare besökt den tyska huvudstaden. I sitt första besök vill han se till att lura Herthanerna på konfekten. “Vi fick mycket beröm för matchen mot Bayern München, men i slutet stod vi där utan poäng. I nästa match vill vi inte bara beröm utan även poäng.”



Två straffar för att göra ett mål

Motståndarna har haft stora svårigheter att hamna i målprotokollet hittills under säsongen och det är inte bara mot Östersund som man har misslyckats att imponera. I onsdags åkte man på svidande 1-3 hemma på Oly mot katastroflaget FC Köln. I matchen hade de blåvita tydligt övertag i såväl bollinnehav som närkamper, men det hjälpte alltså inte. Tränare Dardai pratar om att problemen i laget är en Kopfsache. Det är något med det mentala som inte stämmer. “När man behöver två straffar för att göra ett mål har man anfallsproblem.” konstaterade han i samband med Freiburgmatchen. I sitt lag har han dock HSV-dödaren Ibisevic att tillgå. Under sin tid i Stuttgart och Hertha har han öst in mål mot just HSV.



Arp och Knöll knackar på dörren

Även HSV har haft stora svårigheter med målproduktionen och en som varit hårt kritiserad är Bobby Wood. Efter att han skrivit på ett guldkantat kontrakt i somras har han tappat näsan för mål. Förutom ett inpetat stackars mål mot Köln har han på 10 matcher gått mållös den här säsongen. Bland fansen finns uppfattningen om att han är en egoist och visst ser det ofta ut som att han skolkat när laget övade passningsspel under junioråren. Grundspelet finns inte riktigt där. Gisdol tar honom dock i försvar och menar att han arbetar väldigt hårt både på träning och på match. Han brukar exempelvis stanna kvar och titta på videoanalyser efter varje träning när lagkamraterna dragit iväg. Med stjärntalangerna Törless Knöll och Jan Fiete Arp som producerar mål en mass i sina respektive lag är det dags för Wood att visa sig värd sina pengar. Annars blir han nog snart omsprungen.



Ekdal i startelvan

Att Gideon Jung visades ut med ett direkt rött mot Bayern tyckte nog alla utom Bayerns anhängare var ett felaktigt domslut. HSV klagade till förbundet, men utan gehör. Det blir två matchers avstängning för Jung och inget annat. Ekdal väntas ersätta. Tillsammans med kapten Sakai tar han plats strax framför backlinjen. En domare som ofta tar rätt beslut och inte syns så mycket är dr Felix Brych som kommer att döma matchen där 7500 HSV-supportrar väntas tävla om att sätta tonen inne på den klassiska gamla arenan i Spandau.

- AUF GEHT’S HSV! -

/Karl Jansson



Matchen ska gå att se i Sverige på österrikiska sportportalen laola1.tv

Preliminära startuppställningar

BSC: Jarstein - Pekarik, Stark, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Maier - Weiser, Duda, Lazaro - Ibisevic

HSV: Mathenia - Mavraj, K. Papadopoulos, van Drongelen - Diekmeier, Ekdal, G. Sakai, Douglas Santos - Hunt -Hahn, Wood







