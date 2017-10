Inga poäng i Frankfurt

Det goda var att Simon Terodde äntligen fick göra mål.Det negativa var att Sebastian haller avgjorde i fjärde övertidsminuten.Ännu mer bittert var att det var precis det lag som min äldste son favoriserar.Något i modersmjölken? Troligtvis. Jag har uppfostrat mina barn väl. De är välartade, trevliga, välbalanserade och alla håller på Arsenal. Så långt är allt gott och väl.När det gäller det tyska arvet, så har jag nått så pass långt att min äldste son har en förkärlek för tyska verb, tysk kultur, historia och landet. Musiken kommer långsamt pockså. CRO, Revolverheld, Alligatoah.. jodåm det lyssnas på sådant också. Men hur kunde det gå så fel när det gäller fotbollen? Min äldste son gillar Eintracht Frankfurt och min yngste håller på Kaiserslautern . Vafalls?Därför blir det extra jobbigt när VfB åker till Frankfurt, denna stad av höga hus, Oblewoi och Main - och får torsk med 2-1. Inte bara stryk utan Sebastian Haller avgör med cykelspark efter en hörna. Domarn, blås av!Wolf valde att låta Terodde och Brekalo vila. Ginczek startade matchen och Akolo klev in bredvid honom. Defensivt inrikat VfB återigen med Pavard som defensiv länk framför ett försvar där Badstuber-Baumgartl och Kaminski spelar tätt framför Zieler. Kovac hade Hasebe och Fernandes på skadelistan. In med fem nya sedan sist-. Marc Stendera , Taleb Tawatha, Mijat Gacinovic, Ante Rebic und Kevin-Prince Boateng.Matchen var ingen lycklig sådan för åskådare. Bollen transporterades fram och tillbaka på mitten utan att egentligen störa målvakterna. Det var inga större avslut som Zieler eller Hradecky fick ta hand om utan de hade i princip kunnat satt sig vid stolpen och läst en god bok. Pavard som defensiv spärr är ett säkert val av Wolf. Fransosen har en mycket god teknik och överblick. Samtidigt har han ett lugn som är mycket behövligt för ett VfB som iväg hastar iväg med bollen. Kaptenen för dagen var Aogo som också spelade med bra fart och ackuratess. En som försvann var Beck och även Ascacibar.Efter att Gacinovic och Akolo startat upp med var sitt skott mot mål var det relativt lugn ända till strax före paus, då det plötsligt stod 1-0. VfB missade ett uppspel, som Frankfurt bröt och som små örnar över Main så hade plötsligt Rebic öppet mål och gjorde 1-0.Inte helt rättvist, men så är det i fotboll.VfB kom ut - ordentligt laddade och med fokus på kvittering. Donis virvlade gott på sin kant och träffade så när Akolo med sitt inlägg. Hradecky parerade snyggt.In med terodde inför en hörna och japp, där satt 1-1. Aogo lyfte in bollen och Terodde nickade in kvitteringen.Strax efteråt var det nästan dags igen. Terodde kom helt fri mot Hradecky, man lagom innan straffområdet så kapades han av Falette, som fick rött kort. Tyvärr lyckades inte Ginczek sätta frisparken.Sedan var Simon Terodde återigen nära att näta, men Hradecky stod på rätt plats och räddade Eintracht.Mot slutet kom hemmalaget igen och Zieler fick visa sig på den styva linan flera gånger innan Haller med en konstspark avgjorde i fjärde övertidsminuten. Typiskt.Fyra bortamatcher - ingen poäng. VfB börjar få det lite jobbigt.