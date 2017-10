Inför Werder Bremen - FC Augsburg

Max Kruses vara eller icke vara, det nya spelsystemet och Augustinssons nominering...

Imorgon, söndag, klockan 15:30 spelar Werder Bremen sin tionde match i Bundesliga 2017/18 när FC Augsburg kommer på besök. Efter onsdagens cupseger mot Hoffenheim kommer Werder förhoppningsvis in i helgens omgång med lite större självförtroende än i de senaste omgångarna. Spelarna och framförallt Alex Nouri var märkbart glada och lättade efter segern i onsdags. Det var en viktig seger, inte minst mentalt. Spelet man haft har förtjänat fler poäng än de 5 man plockat. Med segern i ryggen och med Max Kruse tillbaka i truppen är det upplagt för första segern i ligan denna höst. Hamburg förlorade under lördagen sin match mot Hertha Berlin, vilket betyder att Werder lämnar nedflyttningsplatsen och passerar HSV vid seger mot Augsburg. En glad nyhet är att Expressen TV har köpt rättigheterna för Bundesliga i Sverige och kommer att visa matchen!



Truppen inför matchen är för första gången på länge helt befriad från skador. Samtliga spelare ska vara tillgängliga. Noterbart är att Fin Bartels gör sin 100:e Bundesligamatch för Werder om han får speltid. Alex Nouri har bytt spelsätt från 3-5-2/5-3-2 till 4-4-2 under de senaste veckorna. Efter att det nya spelsystemet skördat höstens första seger är det sannolikt att han ger det en ny chans mot Augsburg. Den stora frågan gällande startelvan är om Max Kruse kommer att finnas med eller inte. Junuzovic fungerade som släpande anfallare mot Hoffenheim men det kommer han inte att göra nu är både Bartels och Kruse är aktuella. Kruse gjorde en överraskande tidig comeback redan förra helgen i Köln och fick yttterligare ett inhopp mot Hoffenheim. Efter att ha varit skadad i fem veckor och frisk i en, är frågan om han är redo för en startplats. Om han skulle vara det så kommer han att spela på topp bredvid Ishak Belfodil. Bartels flyttas då ned på högermittfältet och sannolikt flyttas Gebre Selassie ned till högerbacken på Bauers bekostnad. Fin Bartels spelade inte alls i matchen mot Hoffenheim på grund av avstängning, men ska vara given i startelvan mot Augsburg. Om Max Kruse vilas kommer Bartels istället att spela på topp med Belfodil medan Gebre Selassie tar hand om den högra yttermittfältsplatsen. Bauer är mest trolig som högerback efter insatsen i onsdags.



Delaney fungerade bra på sin lite mer defensiva plats på innermittfältet i onsdags och får nog spela där på nytt. Med två anfallare från start kommer antingen Bargfrede eller Junuzovic att få stå åt sidan, känslan är att Junuzovic är den viktigare av de två. Delaney-Junuzovic är visserligen ett mycket offensivt balanserat innermittält, men när man möter Augsburg hemma kan man ta den risken, Delaney visade mot Hoffenheim att han kan ta defensivt ansvar, och med Moisander har backlinjen sett stabil ut. Ett sista alternativ är att man helt enkelt ställer upp med samma lag som i onsdags, men Bartels bör vara för viktig för att ställas åt sidan. Pavlenka är given oavsett hur det ser ut, han utvecklas mer och mer till att vara en nyckelspelare för Werder denna höst. Moisander är given där bak, efter insatsen mot Hoffenheim bör även Veljkovic vara det.