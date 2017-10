Mållöst i Nordderbyt

Frustration, frustration, frustration.

Det på förhand mycket intressanta och värdefulla Nordderbyt mellan HSV och Werder på lördagskvällen slutade, som så många andra stora matcher, 0-0. Matchen utspelade sig på ett sätt som inte var helt olikt matchen mot Freiburg som Werder spelade förra helgen, där de grönvita hade bra start, men i övrigt en jobbig första halvlek, men ryckte upp en del sig i andra. Den uppryckningen kan man tacka Zlatko Junuzovic för. Kaptenen fick göra sin säsongsdebut med ett inhopp efter 63 minuter, och skillnaden märktes direkt. Junuzovics kreativitet och smarthet i form av passningar och instick öppnade upp spelet framåt för Werder, som i mitten och slutet av halvleken hade en mycket bra period där man kunde (borde) gjort ett mål. Jiri Pavlenka gör på nytt en kanonmatch, och gör ett par svettiga räddningar. Belfodil står fortfarande och stampar, utan att göra mål. Förhoppningsvis kan Junuzovic lyfta honom framöver som han lyfte hela anfallet med sitt inhopp i denna match. Delaney och Junuzovic utgör ett mycket bra innermittfält offensivt sett. Hade de två fått vara friska och hela tillsammans med en Max Kruse i form hade Werders måltorka sannolikt varit obefintlig.Några grönvita röster om matchen:"Den första kvarten var bra, men frisparken med nicken från Papadopoulus gav oss en brytpunkt i vårt spel. Vi tappar helt rytmen, och HSV har definitivt överhanden i de första 45. Först under den sista halvtimmen spelade vi bättre igen, och kunde skapa något framåt. Inget av lagen ville släppa in mål, och därför valde vi båda säkrare varianter. Det var en match med många långbollar""Det var en match med många närkamper som väntat, en jämn kamp mellan två lag med lite självförtroende. Avståndet mellan mittfält och anfall för stort under speluppbyggnaden, framför allt i den första passningen. Efter halvtid, och framförallt efter att Junuzovic kom in såg det bättre ut. Men vi var helt enkelt inte bra nog.för att för att vinna här idag.""Jag tycker att det går fram och tillbaka idag. Till en början har vi kontrollen i första halvlek, sedan tar HSV över den. I andra var det helt vice versa. Inget av lagen ville begå några stora misstag, därmed blev spelet bitvis något passivt från båda håll""Det var ett typiskt derby. I en sådan här match kan allt hända. Vi kämpade väl och kan vara nöjda med vår defensiva insats. Men naturligtvis är vi frustrerade. Ett kryss tar oss ingenstans."