Nordderbyt, Freiburg hemma och FIFA18...

På lördag klockan 18:30 är det äntligen dags: säsongens första Nordderby! En av Bundesliga s mest prestigefyllda matcher mellan norra Tysklands två tveklöst mest framgångsrika föreningar. Werder Bremen och Hamburger SV råkar dessutom ligga på andra respektive tredje plats i die Ewige Tabelle (Bundesligas maratontabell) och vara de två lag som gjort flest säsonger i Bundesligas drygt 50 år långa historia. HSV är som bekant det enda lag som aldrig åkt ut Bundesliga, och har således 54 säsonger på kontot. Werder skuggar på 53. Det ligger alltså mer än en prestigen av en enskild match i potten på lördag. Vid seger går Werder ikapp och förbi HSV, som i sin tur skickas ett litet steg närmre en eventuell degradering, en degradering som skulle innebära att rekordsviten bryts, att den smått världsberömda klockan på Volksparkstadion släcks ned för gott, och att Werder går ikapp i antal spelade Bundesligasäsonger (förutsatt att man inte gör rödbyxorna sällskap ned till zweite). Det resonemanget känns kanske en aning långsökt så här tidigt på hösten, men av det vi sett hittills lär både HSV och Werder kunna bli inblandade i en bottenstrid. Att Werder ska skaka fram en lika stark vår som förra säsongen är inte något man kan räkna med, och HSV lyckas alltid trassla in sig i botten på ett eller annat sätt. Och hittills har de alltid trasslat sig ur den också. Hittills. Därför kan säsongens Nordderbyn bli extra heta. Det blir matcher som betyder väldigt mycket för båda lagen, både när det kommer till prestigen och till tabellen.I helgen som gick spelade Werder ännu en hemmamatch, och lyckades få med sig ännu ett kryss, det tredje i ordningen denna säsong, efter att matchen mot Freiburg slutat mållös. Det var ett rättvist resultat, men en aning bittert. Freiburg var det bättre laget i första halvlek, men Werder var det i andra. Ishak Belfodil, som spelade från start, hade ett par riktigt heta lägen som på en bättre dag hade resulterat i minst ett mål. Bland annat hade han i princip öppet mål efter en sidledsboll en bit in i andra halvlek, men lyckades inte få till timingen i steget och petade bollen utanför. Belfodil var märkbart frustrerad efter den missen, som borde ha resulterat i hans första mål för Werder, och sannolikt även tre poäng. I övrigt var Niklas Moisander tillbaka efter sin skada och gjorde det bra. Augustinsson gjorde en sedvanligt bra match. Med sin snabbhet och fina inlägg sköter han sitt jobb ute på vänsterkanten mycket bra så här långt in i säsongen. Förhoppningsvis kommer de där farliga bollarna in i boxen att resultera i poäng så småningom. Bäst i Werder var nog ändå Jiri Pavlenka, som var den enskilt största anledningen till att Freiburg inte hade ledningen i paus. Tjecken stod för ett par riktigt fina räddningar, och visade att han är en värdig ersättare till Wiedwald. Ska man hårddra det så var det Pavlenka som räddade poängen åt Werder i första, medan Belfodil slarvade bort två till i andra.Från och med fredag finns FIFA18 ute till försäljning. Nytt för i år är att tyska tredjeligan finns med i spelet. Där huserar Werder Bremens andralag, Werder Bremen II, så det blir dubbelt så mycket grönvitt i FIFA18! I Werder II spelar spelare som inte platsar i A-laget och en del unga talanger. En del spelare, såsom Aron Johansson , representerar både A-laget och andralaget under en hel säsong, hur skaparna EA löser det återstår att se. Werder är det enda laget i Bundesliga med ett andra lag i tredjeligan. Från A-laget är Max Kruse den högst rankade spelaren, med en rating på 82. Bäst i ligan är Robert Lewandowski på 91.