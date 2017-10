10 saker att ha koll på inför premiären

Efter en kaotisk sommar är det inatt äntligen dags för NBA igen och förväntningarna är skyhöga. Golden State må vinna igen, men bortsett från det finns hur mycket som helst att se fram emot.

Det blev inte mycket NBA -vila över den här sommaren. Vad som började lite lätt med Markelle Fultz till Philadelphia istället för Boston utvecklade sig till vad som väl måste vara den mest kaotiska sommaren i NBAs historia, där övergångarna varit många – var och varannan superstjärna har flyttat på sig, inte alldeles sällan västerut – och ryktena fler. Förutom det upptogs tiden av en Summer League-viktoria för Lakers och cirkus Ball, kaos i New York, LeBron James rakade huvud och Joel Embiids beefande på Twitter, bland annat. Sedan var det ju det här med Donald Trump, där Golden State, Gregg Popovich, och LeBron James, bland andra, markerat mot presidenten.Men nu lägger vi allt det bakom oss. Inatt är det uppkast för NBA-säsongen 17/18 och jag är extremt pepp. Här är tio saker bland många andra att ha koll på under vintern.Här om veckan klubbade ligan igenom nya regler för hur lag vilar spelar samt hur draftlotteriet går till. Regeln mot vilande av spelare ger, vad jag förstår, NBA rätten att bötfälla klubbar som vilar spelare trots att de är frisk. Den är ganska ointressant. Mer spännande är då draftreformen, som jämnar ut oddsen för lagen i draftlotteriet (allt finns att läsa här ). De förändringarna träder i kraft inför draften 2019, vilket innebär att det här är sista säsongen som lag har något att tjäna på att vara absolut sämst i ligan. Vi räknar väl inte med att klubbar som Chicago, Indiana och New York går 110% efter, säg, all star-uppehållet, speciellt inte med tanke på tokhypade spelare som Michael Porter och Luka Doncic i nästa års draft.En annan nyhet inför säsongen är att Adidas är väck som tröjsponsorer. Istället har NBA skrivit ett 8 års-kontrakt med Nike. Störst hype var kring avtäckandet av Statement-ställen – i praktiken tredjeställen. De flesta är hyfsat lika de gamla Adidas-dräkterna. Minnesota och Indiana sticker ut klart mest. Bäst rakt igenom vill jag påstå att Charlotte, Boston och Brooklyn är.De som eventuellt oroade sig över att resten av ligan skulle ge upp och låta Golden State vinna de fem-sex kommande åren kan slappna av. Den här sommaren såg ett antal klubbar mobilisera mot Golden State och Clevelands duopol på finalplatserna.I väst parades James Harden och Chris Paul ihop i Houston och Oklahoma City lyckades knyta till sig Paul George och Carmelo Anthony för att lätta lite på Russell Westbrooks börda. Dessutom har vi Minnesota som har sin egen, möjligen fortfarande för opolerade, supertrio i Wiggins, Towns och nye Jimmy Butler.I Boston finns numera en ordentlig big three i Kyrie Irving, Gordon Hayward och Al Horford att utmana Cavs.Cleveland själva gjorde vad de kunde efter Irvings tradebegäran, då man plockade in två nya lekkamrater till LeBron i Derrick Rose och Dwyane Wade, som ju dock båda är en bra bit förbi bäst-före-datum, samt en skadad Isaiah Thomas från Irving-traden. Det finns frågetecken att räta ut kring både skyttet och framför allt försvarsspelet hos Tyronn Lues gäng och frågan är om de på något sätt är närmare att utmana Warriors efter den här sommaren.Apropå Cavaliers. LeBron James kontrakt går ut efter säsongen allt fokus kommer att vara på Cleveland fram till att den situationen är löst. Det dröjer antagligen till säsongen är slut. Det mesta tyder just nu på att han antingen blir kvar i Cavaliers eller flyttar till Los Angeles och Lakers. Han lär dock inte sakna alternativ.Kvalitetsskillnaden mellan östra och västra konferensen har varit påtaglig i bra många år nu, och den här sommaren växte gapet ytterligare då Jimmy Butler, Paul George, Paul Millsap och Carmelo Anthony alla flyttade västerut. Av de 19 högst rankade spelarna på ESPNs ranking för kommande säsong spelar tre stycken, James, Antetokounmpo och Irving, i öst. Möjligen hade det något att göra med att NBA valde att göra om all star-matchen till den här säsongen. Istället för öst mot väst kommer nu två kaptener utses för att ta ut varsitt lag.Jag räknar med att New York, Chicago, Indiana, Atlanta och Orlando alla kommer vara mer eller mindre genombedrövliga. Brooklyn är inte mindre usla men äger till skillnad från de andra i sällskapet inte sitt draftval och har därför inget att förlora för, vilket bör kunna räcka för att ta dem en bit upp i tabellen. Det ger oss nio lag som gör upp om åtta slutspelsplatser. Cavs, Boston, Toronto, Washington, i någon ordning, är givna så länge de undviker total katastrof. Milwaukee har Giannis occh viss kvalitet runt honom. Charlotte chansar på att Dwight Howard har något kvar att ge, men oavsett det bör de räcka till. För Philadelphia gäller det att alla får vara hela och friska. Miami eller Detroit då.Desto svårare att plocka ut några riktigt usla lag i väst. Sacramento är unga, bortsett från Z-Bo och Vince Carter, och inte särskilt bra. De har dessutom bytt bort sitt draftval 2019. Det finns således all anledning i världen för dem att luta sig tillbaka den här säsongen, fokusera på De’Aaron Fox utveckling, se till att förlora sig till ett högt draftval och nypa sig ännu ett framtidsnamn att bygga kring. Lakers kommer inte räcka hela vägen till slutspel, oavsett hur bra Lonzo Ball visar sig vara, och detsamma gäller Phoenix som bygger vidare inför framtiden. Dallas har inte heller kvalitet nog att kunna ge Nowitzki en sista slutspelsresa. Förutom de fyra dock: yikes. Vi törs väl krita in Warriors som toppseedade i alla fall?Bland alla unga, lovande spelare i ligan är Giannis Antetokounmpo den klarast lysande stjärnan. Efter Paul George och Jimmy Butlers flyttar är han nu tveklöst den näst bästa spelaren i öst, redan som 22-åring. Förra säsongen blev han först någonsin att sluta topp 20 i NBA i poäng, assist, returer, steals och blockar. Karln är redan ett monster och har tagit enorma kliv varje säsong sedan han kom till NBA. Förhoppningen - förväntningen - är att det fortsätter.Karl-Anthony Towns går in på sin tredje säsong och är redan en av NBAs bästa offensiva big men. Frågetecken finns för defensiven, men en andra säsong under Tom Thibodeau och med en till stora delar ny och bättre balancerad omgivning bör göra underverk.Nikola Jokic tog en ordinarie startplats i Denver först en bit in på förra säsongen, men han gjorde Denver till ett av ligans bästa offensiva lag. Liksom för Towns finns Jokic svagheter defensivt, men även han har fått hjälp till den här säsongen i form av Paul Millsap.Kristaps Porzingis har fått stå i skuggen av Carmelo Anthony i ett kaotiskt New York Knicks under sina första två år i ligan och en enormt förtroendeingivande rookiesäsong följdes upp av lite av en besvikelse förra säsongen. Nu är dock både Anthony och högsta hönset Phil Jackson borta och Porzingis är den obestridde ledaren för Knicks. Äntligen ska han få lugn och ro att kliva vidare mot superstjärnstatus.Joel Embiids skadehistorik är väldokumenterad – han har spelat 31 matcher på tre år – men när han väl varit frisk finns få mer underhållande spelare. Han har stundtals varit dominant, nu senast under försäsongen då han satte 22 poäng på 15 minuter mot Brooklyn. Mycket hänger på Embiid när nu Sixers till slut tänker sig att börja vinna.Markelle Fultz var det givna förstavalet i draften, men Lonzo Ball har hypats betydligt mer inför säsongsstarten, inte minst tack vare insatserna i Summer League, och tycks vara i pole position för Rookie of the Year. Där bakom lurar bland andra Dallas Dennis Smith Jr, som också imponerat under försäsongen, Sacramentos De’Aaron Fox, som gjorde slarvsylta av Ball i NCAA-slutspelet förra säsongen, samt Ben Simmons, som fortfarande tekniskt sett är en rookie. Ur nordisk synvinkel blir det såklart mycket spännande att följa Lauri Markkanen i Chicago.James Harden och Russell Westbrook har betydligt bättre lagkamrater den här säsongen, vilket bör försämra deras chanser. LeBron James är fortfarande världens bästa, men risken finns alltid att han tar det hyfsat piano stora delar av säsongen och håller krutet torrt till slutspelet. Kevin Durant och Steph Curry överlappar varandra i Golden State. Kawhi Leonard har dragits med skadeproblem under försäsongen och missar inledningen av säsongen men lär sedan, om vi känner Spurs rätt, bära fram sitt gäng till 60-ish vinster. Giannis är en dark horse om Milwaukee tar det där ytterligare klivet som man hoppas på. Kan en Anthony Davis utmana om New Orleans, mot förmodan, skulle visa sig fungera?Fördel Kawhi?Att allt detta lär leda till en ny final mellan Cleveland och Golden State, och en ny titel för Golden State, spelar inte jättestor roll i sammanhanget. Kul blir det ändå.