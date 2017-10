Philadelphia 76ers på väg mot något stort?

För de som följt NBA de senaste åren så har Sixers fått uppmärksamhet av en anledning. Sitt medvetna beslut att ha ett så dåligt lag som möjligt för att kunna bygga om från grunden med tidiga draftval. Nu ser vi frukten av det beslutet.

Philadelphia 76ers är en klassiskt NBA lag. Klubben har vunnit hela mästerskapet, många stora spelare som Moses Malone,

Julius ”Dr J” Irving, Charles Barkley och Allen Iverson har dragit på sig det vita linnet. Därför har de senaste åren varit väldigt jobbiga och svåra för Sixers fans. Men nu kan vi möjligtvis vara på väg att nå fornstora dagar.



Förra säsongen var ett stort steg i rätt riktning. Först valde man Ben Simmons från Australien som nummer ett i draften. Oturligt nog bröt han ett ben i foten och ledningen valde att låta Simmons stå över hela säsongen. Men det stora med förra säsongen var att Joel Embiid känd som ”Trust the process” efter många år utan att spela äntligen gjorde debut! Vilken debut säsong han gjorde, han var utan tvekan en av ligans bästa centrar och Embiids skill set är det som skiljer honom från de andra centrarna. Han kan skjuta, posta, passa och han spelar riktigt bra försvar. Faktum är att när Embiid var på golvet hade 76ers ligans bästa försvar. Sedan så fanns det andra stora utropstecken som Dario Saric som var nominerad som årets nykomling på den stora NBA galan.

Innan draften så ingick 76ers i en stor deal med Boston Celtics som gjorde att man böt draftval med varandra. Sixers valde då som etta och Celtics som trea. Det var ingen hemlighet att 76ers skulle välja Markelle Filtz från Washington. Fultz är en riktigt bra combo guard som vet hur man gör poäng och får sina medspelare involverade.



Under free agencey lyckades Philly ro hem J.J Redick som närmast spelat för Los Angeles Clippers. Redick är en spelartyp som man suktat efter länge. Han har stor rutin och framförallt så har han ett av ligans absolut bästa skytte och det mina damer och herrar är något 76ers är i behov av. Även Amir Johnson som spelade i Boston Celtics kommer att hjälpa med sin rutin.



Inför denna säsong finns det en stor optimism från Sixers lägret. Man har Simmons frisk, (har visat hur bra han är under träningsmatcherna) Embiid har precis skrivit på ett femårs kontrakt. Som man kan tycka är riskbelt med en spelare som bara spelat 31 matcher på tre år. Men han är liksom en spelare som kommer en gång per generation med all finess han har. Försäsongen avslutades med två stycken segrar och man tippas nå slutspelet. Kan man nå det redan i vår eller är det för tidigt? Jag tror personligen att chanserna är ganska så stora. Joel Embiid, Ben Simmons och Markelle Filtz (när han får ordning på sitt skott) är en enormt stark kärna att bygga ett ungt lag kring. Sedan så har du Redick, Robert Covington som är underskattad, Dario Saric och lägg till Jahlil Okafor som lätt glöms bort så har du ett lag som är kapabla att nå slutspel.



Håll koll på:



Ben Simmons är en UNIK spelare!! Han har storlek som en power forward, men kommer att vara Sixer point guard. Varför kan man undra? Jo han är lagets bästa passare och han ser passningar som väldigt få kan se. Han har liknats vid LeBron James och man kan ju se varför. Nu har han långt till King James nivå, han kan börja med att utveckla ett skott som gör att man åtminstone måste guarda honom när han inte är nära korgen. Men du har fysiken, explosivitet, blicken och han är atletsk som LeBron. Nu gäller det bara att putsa på resten så kommer han en dag vara världens bästa spelare. Tro mig!



Joel Embiid visade på sina 31 matcher förra säsongen att han är ”the real deal”. Han tog ligan med storm och när han spelade var Sixers ett slagkraftigt lag. Under veckan skrev han på ett kontrakt som sträcker sig över fem år. Jag tror att Sixers är otroligt nöjda trots att han haft stora problem med skador. De bekymmrerna är förhoppningsvis borta och han kan lägga all energi på att spela basket.



J.J Redick har kommit för att lära upp dessa unga män hur det fungerar att vara proffs i NBA. Att han är en bra spelare råder det inga tvivel om. Redick har ett grymt skott, rör sig otroligt bra och har en väldigt bra och utvecklad baskethjärna. Han kommer vara en stor nyckel till Philadelphia 76ers eventulla framgångar under säsongen var så säker på det.



Hur som helst kommer det bli spännande att följa detta unga lag i höstmörkret. Talangen finns där det är inget snack om det, nu ska det visa sig om det är för tidigt för Sixers eller om det redan i år ska bli slutspel. Vi avslutar med att använda det uttryck Joel Embiid ständigt kör på. TRUST THE PROCES!



Let’s Go Sixers!

