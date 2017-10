Western Conference Preview

Nu är det inte långt kvar innan årets NBA säsong drar igång. Efter en lång säsong som krönte Golden State Warriors till mästare och den kanske galnaste sommaren någonsin så har det blivit dags att titta på hur det ser ut i lagen!

Dallas Mavericks

Spelare in: Dennis Smith Jr, Josh McRoberts

Spelare ut: DeAndre Liggins

Nyckelspelare: Harrison Barnes, Dirk Nowitzki

Dallas Mavericks ledda av Dirk Nowitzki är inte längre ett lag man kan räkna med kommer kriga om att vinna mästerskapet. Under alla Dirks år har man varit slagkraftiga, men på senare år har han fått vänja sig vid att inte längre räkna med att gå till slutspel. Men Mavs har några spännande spelare. Främst tänker jag på Dennis Smith som valdes i draften. Han är extremt explosiv och har alla möjligheter till att bli en elit point guard. Sedan så har vi Harrison Barnes som kommer fortsätta utvecklas till att vara lagets go-to-guy.



Denver Nuggets

Spelare in: Paul Millsap, Trey Lyles

Spelare ut: Danilo Gallinari, Mike Miller

Nyckelspelare: Nikola Jokic

Nuggets är lätta att tycka om, de spelar en underhållande basket i ett högt tempo och så har de Nikola Jokic. Om Denver har många bra spelare så är Jokic utan tvekan den bästa. Han är så unik som center! Killen besitter en sådan unik kombinaton av storlek och finess. Nuggets plockade in Paul Millsap från Atlanta och han kommer komplettera Jokic på ett utmärkt vis.



Golden State Warriors

Spelare in: Nick Young, Omri Casspi

Spelare ut: Ian Clark

Nyckelspelare: Draymond Green

Warriors lyckades återigen vinna mästerskapet och ännu en gång är man det laget alla jagar. Det som kunde ha blivit en jobbig sommar (många spelare med utgående kontrakt) blev riktigt bra. Finns inte mycket som behövs förstärkas i detta lag, men in kom Nick Young som ska göra en redan bra bänk bättre. Visst är Curry och Durant bättre än Draymond Green men han är lagets själ och hjärta. Utan honom är Warriors inte alls samma lag.



Houston Rockets

Spelare in: Chris Paul, P.J Tucker

Spelare ut: Patrick Beverley, Lou Williams

Nyckelspelare: James Harden

Förra säsongen gav coach D’Antoni James Harden full kontroll över laget då han blev point guard. Det var ett utmärkt drag Harden glänste och det var så när att han blev MVP. Några dagar innan free agency startade slog en bomb ned. Nämligen att Rockets tradade till sig Chris Paul i en mega deal som skickade hela sju spelare i motsatt riktning. Funkar det mellan Paul och Harden kan det här bli hur bra som helst. Båda två är ju väldigt boll dominanta spelare, men bra spelare brukar få det att fungera brukar man ju säga.



Los Angeles Clippers

Spelare in: Lou Williams, Danilo Gallinari, Milos Teodosic

Spelare ut: Chris Paul, J.J Redick, Paul Pierce

Nyckelspelare: Blake Griffin

Man skulle kunna tro att Clippers står och faller utan Chris Paul, men det tror jag inte. Visst är Chris Paul en fantastisk spelare men med honom borta kommer Blake Griffin få en sådan frihet. När han tidigare har fått den friheten då Paul varit skadad har han verkligen tagit den och har visat att han är en av världens bästa basketspelare. Milos Teodosic är ett känt namn för de som följer europeisk basket. Han har äntligen bestämt sig för att testa på NBA och kommer bli en sevärdhet.



Los Angeles Lakers

Spelare in: Lonzo Ball, Brooks Lopez, Kyle Kuzma

Spelare ut: D’Angelo Russell, Timofey Mozgov

Nyckelspelare: Brandon Ingram

Lakers kommer bli roliga att följa denna säsong. Inte bara rent sportsligt utan även på sidan om. Då tänker jag mycket på den stora ”hypen” kring Lonzo Ball och hans frispråkiga fader LaVar Ball som inte håller igen när det kommer till media. Hur mycket kommer Lakers att acceptera när det kommer till hans utspel? Det återstår att se men ska bli otroligt intressant att följa.

Tillbaka till det sportsliga så har Lakers draftat en ung och mycket tallagfull PG i Lonzo Ball. Han har fina egenskaper som Magic och inte minst hela Lakers organisationen hoppas på. Faller allt på plats kan det bli riktigt sevärt och vi kan även konstatera att det blir väldigt svårt för ett ungt Lakers att nå slutspel. Gäller vidare att Brandon Ingram levererar som han kan. Magic har gått ut och sagt till BI personligen att han blir ”besviken” om han inte snittar runt 20 pp/g.



Memphis Gizzlies

Spelare in: Tyrike Evans, Ben McLemore

Spelare ut: Vince Carter, Zach Randolph

Nyckelspelare: Mike Conley

Under många säsonger var Grizzlies ett lag som var svåra att möta och ofta ställde till med problem i slutspelet. En viktig del i det var Zach Randolph. Under sommaren så sa han hej då till Memphis och den svårstoppade duon med Marc Gasol är nu bara ett avlägset minne. Kvar är nyss nämnda Gasol och Mike Conley. Hade Conley spelat i east hade han varit en all star. Det säger en del av kvaliten på guardarna i west.



Minnesota Timberwolves

Spelare in: Jimmy Butler, Jeff Teague, Jamal Crawford

Spelare ut: Ricky Rubio, Zach LaVine

Nyckelspelare: Karl-Anthony Towns

Redan förra säsongen fans det förhoppningar om att Timberwolves skulle ta ett steg och nå slutspelet. Det visade sig att det var för tidigt. Timberwolves kan skatta sig lyckliga att man har två av ligans bästa unga spelare i Towns och Andrew Wiggins. Dem ska nu få hjälp av Jimmy Butler och Jeff Teague, två spelare som kommer hjälpa det här unga laget att utvecklas. Om Minnesota inte skulle nå slutspel till våren så måste det ses som lite av en besvikelse.



New Orleans Pelicans

Spelare in: Rajon Rondo, Tony Allen

Spelare ut: Tim Frazier

Nyckelspelare: Anthony Davis

Medan de flesta lagen har valt att satsa på ”small ball” har Pelicans gjort tvärtom. Vid all star matchen i vintras så kände man att Anthony Davis skulle få hjälp. Man bestämde sig för att byta till sig DeMarcus Cousins. Laget byggs runt dessa två tvillingtorn och de kompletteras av Jrue Holiday som blev kvar. Dessutom så anslöt Rajon Rondo till laget under sommaren. Davis och Cousins har hittat en fin kemi, det finns möjligheter till att den kemin gör att Pelicans säsong blir något att minnas.



Oklahoma City Thunder

Spelare in: Paul George, Carmelo Anthony

Spelare ut: Ense Kanter, Victor Oladipo

Nyckelspelare: Russell Westbrook

I den första säsongen utan Kevin Durant gjorde Thunder det riktigt bra och tog sig till slutspelet, där blev dock Rockets för starka och det blev respass. Pricken över i:et var att Westbrook utsågs till ligans mest värdefulla spelare. Under sommaren såg GM Sam Presti till att byta till sig både Paul George och Carmelo Anthony. Westbrook får grym hjälp och både Melo och PG får chansen att bilda ett fantastiskt lag tillsammans med Russ, Steven Adams & company. Klickar det mellan dessa tre herrar så kommer man på allvar utmana Golden State Warriors!



Phoenix Suns

Spelare in: Josh Jackson

Spelare ut: Leonardo Barbosa

Nyckelspelare: Eric Bledsoe

Suns har under flera år varit lite i ingenmansland. Organisationen har många unga lovande spelare, det största namnet är Devin Booker som har utvecklats mycket under sina två säsonger. Inte minst hans 70 poängsmatch mot Boston förra säsongen. Sedan till det nya tillskottet som gick nummer fyra i årets draft, Josh Jackson. Denna kille har en riktigt intressant spelstil som jag hoppas kan tillföra mycket bra för Arizona laget. Blanda detta med några rutinerade rävar såsom Tyson Chandler och Jared Dudley. Lägg dessutom till ledaren Eric Bledsoe som går under smeknamnet ”mini lebron”. Det gäller att han klarar sig ifrån skador, då han gjorde sin bästa säsong förra året om vi ser på hans stats. Med andra ord en intressant säsong väntar för Phoenix Suns.



Portland Trail Blazers

Spelare in: Zach Collins,

Spelare ut: Allen Crabbe

Nyckelspelare: Damian Lillard

Hur långt kan det gå för Portland Trail Blazers denna säsong? När det talas om Blazers pratar folk ofta om Damian Lillard och CJ McCollum som även kan kallas ”the incredible pair”. Duon har presterat på en hög nivå i flera år nu och vill ta det ännu längre.Trail Blazers använder mycket pick and roll i sitt anfallsspel och har många bra skyttar. Det ska bli intressant att se Jusuf Nurkic en hel säsong, en spelare med många bra egenskaper. Så kontentan är att Blazers definitivt är med och slåss om slutspelsplats med många kvalitativa spelare. Men i dages West känns det svårt att spekulera men man vet aldrig.



Sacramento Kings

Spelare in: De’Aaron Fox, Justin Jackson, Zach Randolph, George Hill

Spelare ut: Tyrike Evans, Ben McLemore

Nyckelspelare: Vince Carter, Zach Randolph, George Hill

Jag gillar det Sacramento har gjort under sommaren med sin trupp. De tog och valde tre spelare i första rundan, alla tre är intressanta för framtiden och kommer kunna hjälpa laget i framtiden. Sedan så värvade man de rutinerade Carter, Randolph och Hill. Dessa tre herrar ska hjälpa till att starta en kultur och lära upp de yngre killarna att vara riktiga proffs. Det var av denna anledning jag valde dem som nyckelspelare för Kings.



San Antonio Spurs

Spelare in: Rudy Gay

Spelare ut: Jonathon Simmons, Dewayne Deadmond

Nyckelspelare: Kawhi Leonard

San Antonio Spurs är ligan bäst styrda klubb utan tvekan. Inte många lag skulle klara av det så pass smidigt att tappa sin kulturbärare som Spurs gjorde med Tim Duncan. Nu är det Kawhi Leonard som är kulturbäraren och jäklar så bra han är. Leonard hade sin bästa säsong i karriären och var en stark MVP kandidat. Nu har Rudy Gay anslutit och han kommer hjälpa Leonard mycket. Är han hundra efter hälsenan så har Pop och Spurs gjort en riktigt bra värvning.



Utah Jazz

Spelare in: Ricky Rubio, Thabo Sefolosha, Jonas Jerebko

Spelare ut: Gordon Hayward, George Hill

Nyckelspelare: Rudy Gobert

Visst förstod man att Celtics skulle vara intresserade av Gordon Hayward, men ändå trodde inte man riktigt på att han skulle ta och lämna laget. Utah tog in en point guard i Ricky Rubio som Hayward var positiv till. Men det var inte tillräckligt han valde att dra till Boston. Utah har fortfarande ett slagkraftigt lag. I offensiven kommer Rodney Hood få en större roll och vi kan räkna med att Rudy Gobert också får en större roll. Jazz värvade Jonas Jerebko och det ska bli roligt att se honom i en ny miljö. I det tysta har Jerebko utvecklats och blivit en väldigt stabil NBA spelare. Tiden går så sjukt fort och det är svårt att få greppet om att han går in på sin nionde säsong i värdens bästa liga NBA!

