Preview AFC North

Nu när säsongen äntligen är här så är det också dags att köra en liten genomgång av ligan. Vi kör genomgången division för division. Först ut är AFC North.

Sammanfattning av Division.

Pittsburgh Steelers.

Truppläge:

Styrkor:

Svagheter:

Slutbetyg: 4/5.

Baltimore Ravens.

Truppläge:

Styrkor:

Svagheter:

Slutbetyg

3/5.

Cincinnati Bengals.

Truppläge:

Styrkor:

Svagheter:

3/5.

Cleveland Browns.

Läget i truppen:

Styrkor:

Svagheter:

1/5.

Det är en relativt jämn division med ett självklart topplag i Pittsburgh Steelers som mycket väl kan stå i Superbowl i februari. Divisionen har också ett givet bottenlag i Cleveland Browns som tyvärr ser ut att få en tuff säsong ännu en gång. Trots bra förstärkningar så känns dom andra lagen helt enkelt bättre och stabilare. Baltimore Ravens har som vanligt ett riktigt starkt försvar som man får luta sig mot då det offensiva inte är någon höjdare medan Cincinnati Bengals har mycket vapen framåt men bakåt finns det en del hål samt på den offensiva linjen. Det ska mycket till för Steelers att inte vinna divisionen men både Ravens och Bengals kan mycket väl klara en plats i Playoff.Form : 3 - 1Om vi ska börja med det största samtalsämnet så är det ju RB Le’veon Bells vara eller icke vara. Hans kontraktsförhandlingar skar sig och verkar gå på Free Agnecyn nästa sommar. Men nu är nu och framtiden ligger i framtiden och Bell kritade på franchise tagen och kom i träning lagom till första veckan. Qb Ben Roethlisberger bestämde sig tillslut för att skjuta upp pensionen och tur är det för bakom är det väldigt tungt. Annars så är WR Martavius Bryant tillbaka i spel efter ett års avstängning.Det är oundvikligt att inte prata om detta fullständiga arsenal av offensiva vapen. Med ligans kanske bästa WR i Antonio Brown och RB Le’Veon Bell så har man kanske NFL s starkaste duo. Lägg där till en frisk och motiverad ”Big Ben” som quarterback. Om det inte var nog så får man tillbaka WR Martavius Bryant och får därmed ytterligare ett hot i djupet. Även defensiven ser starkare ut än på många år. Man plockade in den hyllade CB Joe Haden från Browns och deras förstaval i draften LB T.J Watt som redan gjort sådan succé att han går före den rutinerade James Harrison.Ska man vara ärlig så finns det få svagheter, kanske kan ifrågasätta ”Big Bens” motivation? Kan förstärkningarna i försvaret göra den skillnaden som behövs? Kan alla stjärnor verkligen dela på en boll?Det blir självklart slutspel för Steelers. Offensiven är alldeles för stark för att misslyckas och jag gillar verkligen försvaret som dom fått ihop. Om vi ska bortse från dom självklara stjärnorna så ska man verkligen hålla koll på T.J Watt som sett väldigt bar ut på försäsongen. Med Joe Haden så har dom äntligen ett secondary som faktiskt kan göra ”plays”, vilket har saknats tidigare. I mitt tycker så är detta ett av ligans absolut bästa lag och slår vilket lag som helst en bra dag.Form: 4 - 0Om det är något som aldrig ändras så är det skadestugan i Ravens. Man fick RB Kenneth Dixon skadad om borta hela säsongen och nu senast gick LB Alec McClellan sönder och borta året ut. Även deras unga , och hyllade, guard Nico Siragusa är borta för året. Lagets ledare och QB Joe Flacco som missat hela försäsongen är i alla fall klar för spel vecka 1.Det som alltid varit Ravens stora styrka är densamma hår. Försvaret. Det är ett rutinerat och väl koordinerat försvar och med kuggar som Marshal Yanda, Terrell Suggs och Lardarius Webb står man på en stabil grund. Lägg där till intressanta rookies som OLB Tyus Bowser som kan bli en mardröm för många offensiva linjer. Joe Flacco är stabil och det finns en hyfsad receiver kärna i WR Mike Wallace , WR Brashad Perriman och den nye WR Jeremy Maclin men räcker det?Det är som nämnt det offensiva. Försvaret kommer vara bra och hålla dom kvar i matcherna men framåt är det svagt. Bristen på ”skill-spelare” lyser med sin frånvaro. Kickern Justin Tucker kan inte vara deras främsta vapen framåt.Jag håller ändå Ravens playoff-chanser öppna. Om försvaret håller sig hela och håller laget kvar i matcher så lever ändå hoppet. Kan någon av lagets WR prestera någorlunda och Justin Tucker håller sig i liknande form som förra året så är det stora plus. Det kommer inte vara snyggt eller särskilt underhållande men effektivt.Form: 1 - 3Utropstecknet i årets Bengals är dom tunga förlusterna på den offensiva linjen. Utan både OT Andrew Whitworth och OG Kevin Zeitler så är det en svag linje som ska skydda QB Andy Dalton. Annars så har som sin vana trogen Vontaze Burfict dragit på sig en avstängning på 3 matcher efter en tuff tackling på preseason. På den offensiva sidan så kryllar det av alternativ. In kommer den hypersnabba WR John Ross och den Talangfulle men problematiske RB Joe Mixon.Den stora styrkan ligger i offensiven och den bredd Bengals har skaffat sig. Med QB Andy Dalton så vet man vad man får och hans kemi med stjärnreceivern AJ Green är en nyckel. Det är också ett stort plus att man får en hel TE Tyler Eifert med från start. Eiferts förmåga att fånga passningar i endzone är en rutigt vapen. Man ska heller inte glömma att i försvaret finns riktigt bra spelare som stjärnan DT Geno Atkins. I Atkins sällskap finns den excellenta pass rushern Carlos Dunlap som bland annat gjorde 9 sacks förra året. Vi heller inte glömma att trots sina disciplinära problem så är LB Vontaze Bufict en av dom bästa på sin position. Burficts energi och otroliga fysik gör honom till en riktig tacklingsmaskin.Den absolut största svagheten i detta laget är utan tvekan den svaga offensiva linjen. Linjen som förra året vek ner sig totalt har i år försvagats ytterligare , åtminstone på pappret. Visst har man bra receivers och runningbacks men dom måste verkligen få hjälp av linjen och skulle Andy Dalton gå sönder så är mycket förlorat. Även Bengals secondary ser inte jättestarkt ut. En ganska svag grupp med Cornerbacks måste verkligen höja sig några snäpp från förra året.Slutbetyg:I mitt tycke så har egentligen Bengals det mesta man behöver för att gå till playoff och jag tror innerligt att dem kommer ta sig dit men visar det sig att offensiva linjen läcker lika mycket som i fjol kan det bli svårt. I Bengals finns det så mycket offensiv talang och får dom bara igång AJ Green och Andy Dalton så är mycket vunnet. Även rookie runningbacken Joe Mixon kan bli en av dom stora utropstecknen i hela ligan. Cincinnati är ett komplettare lag än Ravens och deras vapen offensivt gör att dom kniper en playoff plats framför Baltimore.Form: 4 - 0Det är som alltid i Browns. En enorm spelarkarusell men skillnaden hår är att det känns som att ledningen gjort det mesta rätt. Man skickade förvisso iväg den hyllade CB Joe Haden till Steelers men med dom nya defensiva kuggarna man plockat in via höga draftval så ser försvaret riktigt starkt ut. Dom två namnet som sticker ut är det första valet i hela draften DE Miles Garret och Safteyn Jabrill Peppers. Dessa två herrar kommer göra skillnad redan sitt första och om vi redan är inne på rookies så kan man inte hoppa över QB Deshone Kizer. Med Kizer får man kanske äntligen den QB man kan lita på i flera år och potentialen i Kizer är riktigt hög.Styrkorna ligger i de defensiva och offensiva linjerna. Båda har fått riktigt tunga förstärkningar och man kommer kunna luta sig mot dom i många matcher. Men om man ska börja vinna matcher så behöver man också så kallade ”skillspelare” som gör det där lilla extra. WR Corey Coleman kan bli en sån spelare och Deshone Kizer likaså men det räcker nog tyvärr inte denna säsong.Som jag nämnde ovan så är bristen på skillspelare lite för stor och jag ser tyvärr inte riktigt någon matchvinnare. Man har plockat in WR Kenny Britt för att avlasta Corey Coleman men är verkligen Britt tillräckligt? Deras Secondary ser rejält svajigare ut nu när man släppte Joe Haden och Jabrill Peppers kommer få dra ett tungt lass bak i linjen. Sen ska man aldrig glömma heller att Cleveland är Cleveland.Slutbettyg:Kanske är det en aning taskigt och lite konstigt att bara ge Browns en etta med tanke på att dom vunnit samtliga matcher på preseason och sett hyfsat svassa ut. Men man ska inte glömma att dom har en rookie som Quarterback och Miles Garrett kan inte bära försvaret. ÄN. Sen är Widereceiver gruppen inte tillräckligt stark att ge QB Deshone Kizer dem alternativen han kommer behöva. Visst offensiva och defensiva linjen ser riktigt stark ut men jag ser inte att laget kommer vinna mer än 4 matcher. Det är en förbättring helt klart och laget ser ut att vara på rätt spår och det var längesedan man sade så om Cleveland Browns.