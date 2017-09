Mexikanska notiser - Layun nätade i Champions League

Genomgång av veckans matcher i Champions League.

Porto vann med 0-3 över Porto i Champions League. Hector Herrera var den enda mexikanen som spelade från start. Han spelade hela matchen. Diego Reyes kom in i den 86 minuten. Miguel Layun kom in i den 71 minuten och gjorde ett av målen. Jesus Corona kom in i den 71 minuten.Basel vann med hela 5-0 över Benfica. Raul Jimenez spelade från start och spelade hela matchen.Roma vann med 1-2 mot Qarabag i Champions League utan att övertyga. Héctor Moreno dras med en skada och fanns därför inte tillgänglig för spel.Cypriotiska APOEL Nikosia förlorade med 0-3 mot Tottenham Hotspurs. Raul Gudiño satt på bänken under hela matchen. Han har haft svårt att få speltid sedan han kom till klubben.