Grêmio mot final i Copa Libertadores

Grêmio vann den första semifinalen mot Barcelona med 3-0 på bortaplan i Copa Libertadores och har ena foten i finalen.

De första semifinalerna i Copa Libertadores spelades i veckan och två lag sitter tydligt i förarsätet. River Plate och Lanús var först ut natten mot onsdagen i en match med magisk inramning på El Monumental i Buenos Aires. Hemmasupportrarna hade klätt läktarna i vitt och rött och ordnat ett gigantiskt bengaltifo. Som väntat var det River Plate som dominerade spelmässigt medan Lanús försökte slå på kontringar. Efter en ganska tam första halvlek började de osa mål så smått i andra halvlek då mittbacken Javier Pinola träffade stolpen. Med åtta minuter kvar avlossade uruguay anske inhopparen Nicolás de la Cruz ett skott som målvakten Esteban Andrada släppte retur på. Anfallaren Ignacio Scocco, som gjorde fem mål mot Jorge Wilstermann i kvartsfinalen, högg direkt och lobbade in det som kom att bli matchens enda mål. River Plate har således knapp fördel inför nästa veckas retur.Det kan bli något av en drömfinal mellan de två lagen med mest intressanta trupper på pappret. Det brasilianska topplaget Grêmio tog nämligen ett stort kliv mot avancemang efter en komfortabel seger borta mot Barcelona SC i den ecuador ianska storstaden Guayaquil natten mot torsdag. 24-årige anfallaren Luan skulle bli stor hjälte då han gjorde två mål. Det första kom redan efter sju minuter och knappa kvarten senare hade Edílson ökat på med en frispark som gick rakt igenom muren. Alldeles i början av andra halvlek stod Grêmios målvakt Marcelo Grohe för en otrolig reflexräddning på ett skott från nära håll från den argentinske anfallaren Ariel Nahuelpán. Istället utökade Luan ledningen ytterligare bara några minuter senare när just Edílson spelat fram honom snett inåt bakåt i straffområdet från sin högerkant. Matchen slutade 3-0 och brassarna har allt i egna händer hemma på Arena do Grêmio i Porto Alegre nästa vecka.River Plate (Arg) - Lanús (Arg) 1-0Barcelona SC (Ecu) - Grêmio (Bra) 0-3