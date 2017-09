Snart är det bandydags igen!

Helenelunds IK´s spelschema 2017-18

HIKs spelschema för säsongen 2017-18 är alltså sedan en tid tillbaka släppt, och vi inleder borta mot Köpings IS den 12:e november.

Eftersom det nya systemet med tre matcher mot alla lag ersätter förra årets märkliga poolspel innebär det att HIK möter dessa lag två gånger hemma och en gång borta:

AIK, GT/76, Berget och Eskilstuna.

Därmed möter vi resterande lag en gång hemma och två gånger borta:

Djurgården, Köping och Norrtelje.

Det blir alltså elva hemmamatcher och tio bortamatcher för He



Fredag 17 nov 19:00 Helenelunds IK - AIK

Fredag 24 nov 19:00 Djurgårdens IF - Helenelunds IK

Söndag 26 nov 13:30 Helenelunds IK - GT/76 IK



Söndag 3 dec 13:30 Helenelunds IK - Bergets BK

Söndag 10 dec 13:00 SIF Norrtelje - Helenelunds IK

Fredag 15 dec 19:00 Helenelunds IK -

Söndag 17 dec 13:30 Helenelunds IK - Köpings IS

Fredag 22 dec 19:00 AIK - Helenelunds IK

Tisdag 26 dec 13:30 Helenelunds IK - Djurgårdens IF



Fredag 5 jan 19:00 GT/76 IK - Helenelunds IK

Söndag 7 jan 13:00 Bergets BK - Helenelunds IK

Söndag 14 jan 13:30 Helenelunds IK - SIF Norrtelje

Söndag 21 jan 14:00 Eskilstuna BS - Helenelunds IK

Fredag 26 jan 19:00 Köpings IS - Helenelunds IK

Söndag 28 jan 13:30 Helenelunds IK - AIK



Söndag 4 feb 18:00 Djurgårdens IF - Helenelunds IK

Fredag 9 feb 19:00 Helenelunds IK - GT/76 IK

Fredag 16 feb 19:00 Helenelunds IK - Bergets BK

Söndag 18 feb 13:00 SIF Norrtelje - Helenelunds IK

2017-09-05 22:42:48

