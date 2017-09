Två månader kvar till säsongsstart - men vilka lag ställer upp i division 1?

Med två månader kvar till säsongsstart kommer besked om avhopp från olika håll i division 1-serierna. Igår (12/9) nåddes vi av beskedet att Söderfors GoIF inte kommer att delta i division 1 nedre Norrland. Detta pga spelarbrist.

Sedan tidigare har Mosseruds GF i mellersta och Kalix Bandy U i övre Norrland dragit sig ur division 1.

Tråkigt, och alarmerande!

Vi får hoppas att det inte blir ännu fler klubbar som lämnar sina serier!



Västra, östra, södra och mellersta.

I de bägge Norrlands-serierna är de ännu inte fastställda, och vad det beror på törs jag inte spekulera i.

Kanske hade det med Söderfors vara eller icke vara att göra i nedre serien, men vad är i så fall anledningen bakom förseningen i övre? Är det ännu fler avhopp på gång?



Vad gäller den mellersta serien så har everysport lagt ut det fullständiga spelschemat MED Mosserud som



De tilltänkta "reserverna" som skulle få chansen att ta plats i de olika serierna vid avhopp verkade inte intresserade av att fylla Mosseruds plats i alla fall (trots att Bois BK från Tranås, Skövde samt Kålland borde vara bra kandidater till detta). Vi får se om något lag kan ta Söderfors plats. WT Bandy från Uppsala är det lag som geografiskt sett skulle ligga bäst till för detta.



Vad gäller avhoppet i övre Norrland (Kalix Bandy U) så blev det i stället lite mer logiskt, då denna serien från början var tänkt att innehålla nio lag (medans de andra fem serierna innehöll åtta), men då Kalix alltså hoppade av blev det det "normala" antalet; åtta lag. OM nu inte fler avhopp är på gång alltså!!



Vi avvaktar med spänning och hoppas att de spikade spelschemorna inte ändras, samt att inte fler lag hoppar av!



Spelschemorna för de olika serierna är fastställda för dessa division 1-serier:Västra, östra, södra och mellersta.I de bägge Norrlands-serierna är de ännu inte fastställda, och vad det beror på törs jag inte spekulera i.Kanske hade det med Söderfors vara eller icke vara att göra i nedre serien, men vad är i så fall anledningen bakom förseningen i övre? Är det ännu fler avhopp på gång?Vad gäller den mellersta serien så har everysport lagt ut det fullständiga spelschemat MED Mosserud som delta gande lag, men på bandyförbundets sida finns det nyligen redigerade spelschemat utan Mosseruds matcher.De tilltänkta "reserverna" som skulle få chansen att ta plats i de olika serierna vid avhopp verkade inte intresserade av att fylla Mosseruds plats i alla fall (trots att Bois BK från Tranås, Skövde samt Kålland borde vara bra kandidater till detta). Vi får se om något lag kan ta Söderfors plats. WT Bandy från Uppsala är det lag som geografiskt sett skulle ligga bäst till för detta.Vad gäller avhoppet i övre Norrland (Kalix Bandy U) så blev det i stället lite mer logiskt, då denna serien från början var tänkt att innehålla nio lag (medans de andra fem serierna innehöll åtta), men då Kalix alltså hoppade av blev det det "normala" antalet; åtta lag. OM nu inte fler avhopp är på gång alltså!!Vi avvaktar med spänning och hoppas att de spikade spelschemorna inte ändras, samt att inte fler lag hoppar av!

0 KOMMENTARER 100 VISNINGAR 0 KOMMENTARER100 VISNINGAR STEFAN T

2017-09-13 19:04:53

ANNONS:

Fler artiklar om Helenelund

Helenelund

2017-09-13 19:04:53

Helenelund

2017-09-05 22:42:48

Helenelund

2017-09-04 21:53:15

Helenelund

2017-08-30 20:48:22

Helenelund

2016-05-09 14:57:29

Helenelund

2016-05-03 15:12:03

Helenelund

2016-05-03 15:08:50

Helenelund

2016-03-10 17:01:00

Helenelund

2016-02-22 18:53:39

Helenelund

2016-02-20 12:35:24

ANNONS:

Med två månader kvar till säsongsstart kommer besked om avhopp från olika håll i division 1-serierna. Igår (12/9) nåddes vi av beskedet att Söderfors GoIF inte kommer att delta i division 1 nedre Norrland. Detta pga spelarbrist. Sedan tidigare har Mosseruds GF i mellersta och Kalix Bandy U i övre Norrland dragit sig ur division 1. Tråkigt, och alarmerande! Vi får hoppas att det inte blir ännu fler klubbar som lämnar sina serier!HIKs spelschema för säsongen 2017-18 är alltså sedan en tid tillbaka släppt, och vi inleder borta mot Köpings IS den 12:e november. Eftersom det nya systemet med tre matcher mot alla lag ersätter förra årets märkliga poolspel innebär det att HIK möter dessa lag två gånger hemma och en gång borta: AIK, GT/76, Berget och Eskilstuna. Därmed möter vi resterande lag en gång hemma och två gånger borta: Djurgården, Köping och Norrtelje. Det blir alltså elva hemmamatcher och tio bortamatcher för HeJa, det har inte alltid varit festligt, färgglatt och fullsatt när HIK har spelat bandy genom åren. Faktum är att det aldrig varit mer folk än 821 betalande åskådare på plats på en HIK-match hemma på Sollentunavallen!! Detta publikrekord sattes 17:e februari 2002, då HIK mötte Kalix i en match som vid hemmavinst hade inneburit uppflyttning för Sollentunaklubben. Kalix vann dock med 2-5, och trots vidare kvalspelande förblev spel i högsta serien en dröm. Och den drömmen lever vi fortfarande i...Efter ett alldeles för långt uppehåll startar vi upp sidan igen, med mest fokus på (och från) supportrarna till HIK. Här kommer information om hur man tar sig till matcher och samlingar att läggas upp, men även korta matchreferat och annat som händer i och runt klubben under säsongen.Helenelund har gjort klart med det första nyförvärvet inför vintern. Det är den hårdskjutande Niklas Modig som lämnar Norrtelje och kommer till HIK. – Det känns inspirerande, säger han.Den tredje HIK-sejouren blev tvåårig. Tränaren Roger Jakobsson lämnar nu Helenelunds IK A efter två händelserika säsonger. – Det har varit fantastiskt att jobba med de här killarna, säger den avgående huvudtränaren.Helenelunds IK byter tränare. Profilen Nils-Olof Karlsson återvänder till Lunden och påbörjar nu sin tredje sejour i bandyklubben. Med stort fokus på att skapa en trivsam och stark grupp. – Det känns spännande att komma tillbaka till ett så utvecklingsbart lag, säger Nisse.Säsongen är slut och kan nu summeras. Nedan följer en krönika av supportern ST som sett alla hemmamatcherna och flertalet bortamatcher under säsongen.Kanonväder, storpublik och klassiskt storlag på besök. Det var upplagt för bandyfest på Sollentunavallen, men tyvärr hade HIK-spelarna redan tagit semester på söndagens avslutning i Allsvenskan norra. – Trist att vi inte kunde bjuda på bättre bandy. Vi var inte där mentalt och då vinner man inga matcher, säger HIK:s Anders Ekström efter 2-9 (1-5) hemma mot Ljusdals BK.Det blev noll poäng på bortaplan den här säsongen för HIK. Elva förluster på lika många försök. Men på anrika Västanfors IP på fredagskvällen kunde det lika gärna blivit seger i bortaavslutningen. – Vi gjorde en stark match men orkade tyvärr inte riktigt till slut, säger HIK:s Anders Ekström efter 4-2-torsken mot VIF.