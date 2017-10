Martin och hans NIF siktar på full pott i gruppspelet i Supercupen. Foto: Angelica Öijerstedt.

Inför NIF-Åby/Tjureda: "Ska bli bättre över 90 min"

Segern senast mot Frillesås BK innebar inte bara gruppseger och att NIF blev klara för slutspel i Supercupen, det var även en bra värdemätare för NIF som lag menar Martin Lindqvist som nu vill se sitt lag prestera bättre och jämnare över 90 minuter.





-Det var som junior i



Bra skytte och fysiska

Martin som själv spelat för Åby beskriver laget med attribut som bra skytte, tuff defensiv där ingen ber om ursäkt för att smälla på.



-Det gäller att vi lyckas att inte ge dem så många hörnor och frislag med för den delen p.g.a. deras flera duktiga skyttar. De spelar nog en del flippar på målfarliga



Ska utvekla sitt egna

-Personligen har det gått en del både upp och ned hittills. Jag har gjort en del poäng (3+1 på 6 matcher) och lyckats komma runt en del på kanterna. Jag hade lite för många bolltapp senast mot FBK och behöver stå bättre upp även i defensiven säger den storväxte ytterhalven som alltid vill utveckla sitt spel för att bidra så mycket han kan till lagets framgångar. Om laget tar hem full pott i Supercupens gruppspel ser du på lördag.



Nässjö IF- Åby/Tjureda IF

Stinsen Arena

Lördag 14/10

kl.13:30 -Det känns som att vi kommer igång mer och mer nu och att slå FBK senast var en bra värdemätare för oss, de har ett kontringstarkt lag med flera vassa spelare. Vi brukar analysera matcherna träningen efter när de hunnit sjunka in mer och vi har sagt att vi nu ska stänga bättre längs med sargerna och inte släppa till så mycket hörnor. Sedan måste man ändå se det som att vi släpper ju faktiskt inte in motståndarna i mitten av banan vilket är viktigt mot lördagens motstånd. Vi har nog heller inte släppt in så mycket alla hörnor även om vi har fått en hel del emot oss förklarar Martin själv repesenterat Åby.-Det var som junior i Vetlanda BK som jag blev utlånad i två säsonger i perioder till klubben som då lirade i div.1. Första året var vi sådär, andra året fick vi spelare som Fredik Rinaldo (kom från en hyllad tid i NIF), Björn Einarsson med flera som höjde laget rejält och jag tror vi gick obesegrade igenom serien det året för att sedan få kvala till allsvenskan mot Örebro SK som dock slog ut oss.Martin som själv spelat för Åby beskriver laget med attribut som bra skytte, tuff defensiv där ingen ber om ursäkt för att smälla på.-Det gäller att vi lyckas att inte ge dem så många hörnor och frislag med för den delen p.g.a. deras flera duktiga skyttar. De spelar nog en del flippar på målfarliga Filip Bringe och Filip Fransson i anfallet med så det ska vi med ha i bakhuvudet på lördag. Vi har i de 3-4 senaste matcherna gått ned oss i perioder och främst i andra halvleken och vi ska bli mer jämna sett över 90 minuter.-Personligen har det gått en del både upp och ned hittills. Jag har gjort en del poäng (3+1 på 6 matcher) och lyckats komma runt en del på kanterna. Jag hade lite för många bolltapp senast mot FBK och behöver stå bättre upp även i defensiven säger den storväxte ytterhalven som alltid vill utveckla sitt spel för att bidra så mycket han kan till lagets framgångar. Om laget tar hem full pott i Supercupens gruppspel ser du på lördag.

2017-10-11 17:14:24

