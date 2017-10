NIF står väl rustade på målvaktssidan, idag gjorde Jesper en bra match för sitt lag.

Ny NIF- seger efter ny stark 1:a halvlek

Matchen var inte gammal innan Viktor Hulthammar givit NIF ledningen i matchen. Med sig i målprotokollet får han Martin lindqvist som visar stor vilja när han driver in likt en stridsvagn framför mål och utnyttjar sin stora kroppshydda. Och när Oskar Bouveng spätt på ledningen till 3-0 är det fortfarande en match som varit helt öppen spelmässigt.





Böljande spel.

Den första halvleken visade upp ett böljande spel med flertalet målchanser för båda lagen och lika underhållande det såg ut från läktarplats,lika nervös gjorde det nog ledarna på de båda avbytarbänkarna då anfallen sällan blev långvariga och kontringar för båda lagen avlöste varandra.



Matchens delikatess stod lagkapten



Åter en svag 2;a halvlek.

Precis som under gårdagen var den andra akten inte något hemmalaget var direkt nöjda med. Spelet går i baklås och Laik kryper närmare ytterligare reducering då de producerar hörnor matchen igenom, totalt 14 stycken varav 2 resulterar i mål för det rödklädda laget i andra halvlek.



Till detta adderas ytterligare 1 mål på straff som duktiga Jesper Cimen i NIF- målet är på och sånär kan nypa. Då är det tur med notoriska målskyttar som NIF:s Viktor Lindqvist, som gör själv 2 mål i den andra halvleken och hjälper sitt NIF att hålla undan till en 6-4 seger och lagets andra seger på 2 dagar.



Time out utan större resultat

Med dryga kvarten kvar tog NIF time out för att försöka hejda Laiks jakt i målprotokollet och för att förändra sitt spel till det positiva, med detta gick det så där men då ska man veta att vinna mot ett sådant tempostarkt lag med en match i benen, med flertalet förändringar i truppen på 2 dagar är ett styrkebesked bara i sig. NIF har även en trygghet i sitt spel och även om det inte alltid klickar faller man sällan helt under isen och det finns mycket positivt att bygga vidare på.



2017-10-01 20:22:00

