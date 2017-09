Premiären avklarad - Storseger mot Västerås P-20

Gulsvart vann träningsmatchen mot Västerås P-20 med 12-2 (4-1). Sex av målen kom till via hörna.

Max Eriksson

Jo, för att vara första träningsmatchen så var det väl ok [(som svar på frågan "hur det gick?")]. Det är ju en ganska stor skillnad mellan oss och ett P-20 lag även om de är duktiga för sin ålder. Men det var ju bara fjärde gången på stor is för säsongen för oss (2 pass i ABB och en stund på Behrn i fredags + idag). Sedan var det skoj att se Niclas Larsson spela back. Han och Otsu Tulomäki spelade en halvlek var. Och Johan Blom och Joakim Westberg stod varsin halvlek i mål. Tja, vi gjorde många hörnmål [( som svar på frågan "om någonting i spelet stack ut?")] Tror det blev en 5-6 stycken (Det var 6 st) och flera olika som slog in hörnorna (Max assisterade till 2, Brandt 2, Joonas 2). Det är alltid skönt att vinna matcher men vi vet att det naturligtvis blir skillnad mot allsvenskt motstånd [(som svar på frågan "om det finns något speciellt att ta med sig till fortsättningen av försäsongen?")] (Eriksson, www.oskbandy.se ).





