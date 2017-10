Inför: Oxford United - AFC Wimbledon

Landslagsfotboll och VM-kval i all ära men det finns viktigare saker att fokusera på denna dag.

The Dons åker nämligen till Oxford för att försöka göra mål och ta med sig poäng hem igen.

Elva matcher har nu avverkats i ligaspelet och vi befinner oss för närvarande under nedflyttningsstrecket med endast fem mål gjorda framåt.Bara en klubb har gjort färre mål av alla de som spelar i The Championship , League One och League Two nämligen Bolton Wanderers.Föga smickrande statistik men det är ju anfallsspelet som visat sig vara vår akilleshäl så här långt in på säsongen.Det märkliga är dock att efter de två matcher vi spelat i Checkatrade Trophy så är vi nu uppe i åtta gjorda mål.Visst.....det är ett annat motstånd vi stöter på i Checkatrade med U-21 lag b.la. men ser man till helheten så handlar det mer om att våra A-lags forwards väger för tunt helt enkelt då det inte varit dom som gjort målen i Checkatrade Trophy matcherna heller.Bristerna längst fram har blivit väldigt påtagliga i slutet av de två senaste matcherna då vår mittback, Darius Charles , fått gå upp i anfallet som target player.Vi har helt enkelt inte underlag för att spela 4-3-3 som Neal Ardley introducerade inför denna säsong utan nu måste vi gå tillbaka till gamla trygga 4-4-2 resten av säsongen om vi inte skall bli fast förankrade i bottenträsket!Inför dagens möte med Oxford så saknas vår kanske vassaste spjutspets, Kwesi Appiah , på grund av en bristning på baksidan av låret. Jon Meades är fortsatt utanför truppen och igår kom besked om att Harry Forrester blivit krasslig och inte kommer kunna vara med i dagens trupp.Jinmmy Abdou verkar ha hamnat i frysboxen efter att han kommit tillbaka från sin tre matcher långa avstängning då han fått minimalt med speltid ochblivit förpassad till bänken.Det finns dock gott om dugliga alternativ på mittfältet som klarat av uppgiften utmärkt i Jimmys frånvaro.I försvaret börjar man kanske ana att Barry Fuller och Paul Robinson har det tyngre denna säsong och att åldern börjar göra sig påmind så det vore spännande att se hur Will Nightingale och Darius Charles skulle agera som mittlås tillsammans med Callum Kennedy och Deji Oshilaja ute på kanterna.Oxford under ledning av manager Pep Clotet, med ett förflutet som tränare i b.la. Halmstad, ligger för tillfället i mitten av tabellen men kommer till dagens match med en storseger i bagaget då man krossade Peterborough med 4-1 på bortaplan.Inför dagens match får man dock klara sig utan anfallaren Agon Mehmeti som gjorde sig riktigt illa i mötet med Posh och kommer bli borta under en längre tid framöver.Några spelare rapporteras vara tillbaka från skador och längst bak har man en synnerligen stabil målvakt vid namn Simon Eastwood Förra säsongen slutaded ju med en dubbel för The Dons då vi vann både hemma och borta mot U’s men räkna med att det kommer bli betydligt tuffare idag med tanke på vår usla form och oförmåga att göra mål.Mot fler gjorda mål och förhoppningsvis en poäng idag nu då!League OneKassam StadiumLördag den 7:e oktober 201715:00 BST, 16:00 svensk tidWOMBLE TILL I DIE!