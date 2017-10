Arsenal - Norwich 2-1 e. förl. (0-1)

Ligacupäventyret (om vi är ute på något sådant) går vidare efter att 18-årige Eddie Nketiah hållit sig framme på två hörnor och med sina två första mål för klubben hjälpt Gunners vända ett 1-0 underläge till en 2-1 vinst.

Fint att se laget fortsätta tråda trots att det länge såg hopplöst ut och att spelet inte var något vidare. När målet plötsligt kom såg man hur gärna spelarna ville ha ett till, och det var gött att se.

Annars har jag svårt att ta för hårt på om ett sånt här hoplapp av ungdomspelare och bänk spelar dåligt. Det kommer alltid va ganska ryckigt och det är väntat. Roligare och viktigare då att se glöden hos spelarna mot slutet att hitta segern.

Slarviga inlägg! Många kändes bara helt på måfå utan att ens titta upp.

Nketiah, Londongrabben som norpades från Chelsea s akademi 2015, började dock på bänken. Startelvan såg som väntat ut som den i Belgrad i torsdags, men med undantaget att Macey tog plats i målet. Med Ospina fortfarande skadad valde Wenger att inte riskera Cech och istället ge chansen till ännu en debutant, faktiskt vår nionde för säsongen. Målvakten gör sin debut vid den lite ovanligt höga åldern 23.(3-4-2-1)MaceyDebuchy, Elneny, HoldingNelson (’84 Nketiah), Wilshere (’114 Willock), Coquelin, Maitland-Niles (’70 Akpom)Walcott, Iwobi (’104 Da Silva)GiroudBänk: Iliev (Mv), Osei-Tutu, Sheaf, Da Silva, Willock, Nketiah, AkpomHos Norwich kom Oliveria, som varit tveksam, till spel. Överlag ställde Daniel Farke ett starkt lag på planen, bara fyra ändringar sen senaste ligamatchen och fem av startspelarna i denna match gjorde 90 min i söndags.(4-3-2-1)GunnPinto, Zimmerman, Klose, HusbandReed (’101 Jerome), TrybullVrancic (’90 Wildschut,), Maddison (’90 Hoolahan), Murphy (’73 Stipermann)OliveriaBänk: McGovern (Mv), Martin, Jerome, Hoolahan, Wildschut, Stiepermann, FrankeNorwich började matchen med ett aggressivt försvarsspel, men efter ett tag kunde Arsenal ta över och etablera ett spel. Väldigt mycket av detta spel gick dock i sidled, något som skulle bli melodin för hela matchen. Det saknades penetration och rörelse från första början. Ramseys djupledslöpningar och Özils kreativitet saknades kraftigt. Det var istället på hörnor det skulle hända om det skulle hända för Arsenal. Efter 20 minuter kom matchens första farlighet då Holding hade en fin nick på en hörna men Man City-lånet Angus Gunn gjorde en riktigt bra räddning. Efter mera spel i sidled skulle så nollan spräckas. Fel nolla bara. Norwich rann igenom mitten på en fin omställning ledd av James Maddison som fint spelade fram Murphy som riktigt kyligt chippade in 1-0 till Norwich efter en dryg halvtimmes spel. Norwich fick självförtroende efter detta och dominerade i stunder resten av halvleken. Arsenal hade svårt att göra något annat än att rulla i sidled och ta taffliga avslut på distans. Ingen fart, ingen rörelse och ingen penetration. Norwich däremot står upp bra och spelar stundtals fint.10 minuter in i andra halvlek hade Elneny tur som inte fick rött kort när han drog ner Oliveira som hade sprungit om honom och skulle haft en 1v1 med målvakten, bara gult blev det. Efter detta hade Norwich en mycket bra period där Macey fick styra undan ett par giftiga inspel. James Maddison var ständigt ett hot för Norwich. Det hela utvecklades till en väldigt engelsk affär där det var högt tempo, hårda tacklingar och halvtaffligt spel. Arsenal lugnade ibland ner med lite sidledsrull men det ledde allt som oftast till en Norwich kontring. Efter genomgående usla hörnor, bortsett från den som nådde Holding i första halvlek, kom därför kvitteringen lite oväntat, men det var som sagt på hörnor det skulle hända. Ediie Nketiah, 18 år, hade precis kommit in och knappt luktat på gräset innan han i bästa Bendtner-stil gjorde mål med sitt första tillslag. 1-1 och Arsenal vaknade till liv. Mycket mer fartfyllt anfallspel sista 10 men trots bra chanser, framförallt för Wilshere, så gick matchen till förlängning.Förlängningen började med bollinnehav för Arsenal. Ett anfall ledde till flipperspel i Norwich straffområde där bollen studsade till Walcott som fick ett drömläge. Angus Gunn gjorde ännu en dunderräddning, men detta ledde till en hörna och det var ju på hörnor det skulle ske. Elneny skruvade in den och högst av alla nådde… Nketiah! Helt otroligt, snacka om succéinhopp. Hörnan är fin och Nketiah (som givetvis inte uttalas en-keTIA som viasatkommentatorn kallade honom, utan enKE-tia) kommer upp helt perfekt, inget jag visste att han hade i sin arsenal (ordvits alert). Andra förlängningskvarten bestod mest av en straffsituation där Debuchy var på en Norwichspelare i straffområdet, men hur mycket? Det såg ut som att han gick omkull ganska enkelt men många domare hade blåst, där hade vi riktig tur igen. Luften gick ur Norwich efter straffsituationen och resan till slutsignalen blev hyfsat bekväm sista fem. Joe Willock blev historisk som Arsenals första fjärdebyte någonsin, och Nketiah hade ett hyfsat skott över.Arsenal står till slut som segrare efter en match med två ansikten. 80 minuter av fantasilöst passningspel och ingen penetration blev Arsenal mycket livligare och rörligare efter Nketiah’s kvittering. Och vad ska man säga om Nketiah? Det var längesen någon från ungdomslaget kom och verkligen gjorde ett avtryck i en seniormatch på det här sättet och vänder ett match med ett inhopp. Samtidigt har Nelson har spelat bra, och gjorde det bra nu igen, framtiden känns lite spännande ändå och en plats i kvartsfinalen är att vänta för ”reservlaget”, får Eddie chansen från start?Bollinnehav: 57 - 43Skott: 22 - 10Skott på mål: 10 - 4Blockerade skott: 4 - 3Hörnor: 11 - 3Frisparkar: 22 - 14Gula kort: 4 - 2Matchens spelare: Eddie Nketiah!(0=Spursklass, 1=underkänd, 2=godkänd, 3=bra, 4=mycket bra, 5=världsklassMatt Macey - 3Kunde kanske kommit ut bättre på Norwich mål men vägde upp med en grym räddning på Oliveiras skott och allmänt säkert spel i resten av matchen. Mathieu Debuchy - 2Såg helt ok ut som den högra mittbacken. Var farligt nära att orsaka en straff i slutet och borde varit mer försiktig, men annars bra.Mohammed Elneny - 1,5Spelade som nån slags falsk 2a, en superoffensiv mittback, eller jättedefensiv DM om ni vill, så var naturligt ur position ganska ofta. Kunde blivit utvisad när han hamnade på efterkälken och drog ner en Norwichspelare. Rob Holding - 2Helt ok, lugn och trygg i både försvar- och anfallspel.Riess Nelson - 2,5Rent av bra i defensiven första 45, och såg livlig ut framåt med ett par dribblingsräder, den enda som hotade någorlunda i princip. Tröttnade i andra och blev utbytt.Ainsley Maitland-Niles - 2Märkbart hindrad av att spela på vänsterkanten, kommer inte runt på ett naturligt sätt, helt ok defensivt. Francis Coquelin - 2Sådär i passningsspelet, men ett par bra brytningar och interceptions som alltid när han spelar. Faktiskt en assist till 1-1 målet med en skarv.Jack Wilshere - 2Frustrerad och olycklig första 45, bättre i andra och vaknade rejält till efter kvitteringsmålet. Spelade 114 minuter utan att bryta något (!).Theo Walcott - 1Verkar alltid så stressad med bollen. Värdelös i första och bara marginellt bättre i andra. Alex Iwobi - 2Försökte och försökte tills han fick kramp, men fick inte till mycket i praktiken. Jobbade hårt matchen igenom dock. Olivier Giroud - 2Var ganska osynlig och hade svårt att få till något eller komma med i spelet. Kämpade och slet som andra offensiva spelare dock.Eddie Nketiah - 4Vad ska man säga?? Mål med sin första touch, och jag tror inte man räknar jättemånga tillslag innan man kommer till mål nummer två. Såg också riktigt livlig ut i spelet och hade många fina aktioner under kontringar i andra förlängningskvarten. Stående ovationer från publiken till en 18-åring! Kan det ha hänt sen Wilshere? Chuba Akpom - 2Blandade och gav i passningsspelet men jobbade hårt och hamnade i ett par hyfsade lägen.Willock och Da Silva spelade för kort för att betygsättas.Tre snabba: