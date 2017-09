Matchrapport: Chelsea - Arsenal 0-0

Vi kan pusta ut. Arsenal gjorde det dem skulle. Det blev inga tre poäng (som så när), men ändå en poäng på en svår bortaplan och en negativ trend som äntligen är över.

Det har känts hopplöst att se Arsenal spela mot "the big 6" senaste säsongerna. Arséne Wenger kom till "The Bridge" utan skadade Mesut Özil och valde att inleda matchen med Alexis Sanchez på bänken. Ändå såg vi ett mer samlat Gunners och ett lag som fick tydligare roller och tog en helt annan beslutsamhet i närkamper och löpningar. Efter dagens lagprestation kan vi i fortsättningen gå in i andra stormatcher med en behagligare känsla. I övrigt fick vi även se det sjätte röda kortet på sju matcher mellan dessa två lag.

Arsenals startelva (3-4-2-1):

Cech

Koscielny - Mustafi - Monreal

Bellerín (gult kort) - Ramsey - Xhaka - Kolašinac (gult kort)

Iwobi (utbytt 80') - Welbeck (utbytt 73')

Lacazette (utbytt 66')

Bänk: Ospina, Mertesacker, Maitland-Niles, Elneny (80', gult kort), Walcott, Alexis (66'), Giroud (73')

Chelseas startelva (3-4-2-1):

Courtois

Azpilicueta - Luiz (rött kort) - Cahill

Moses - Kanté - Fabregàs - Alonso

Pedro (utbytt 46') - Willian (utbytt 70')

Morata (utbytt 89, gult kort')

Bänk: Caballero, Rüdiger, Christensen (89'), Zappacosta, Bakayoko (46'), Hazard (70'), Batshuayi

Första halvlek

Under den inledande kvarten hade Chelsea kommandot. Arsenal ryckte dock upp sig med ett fint kombinationsspel på högerkanten där Bellerin slog ett perfekt inlägg på Danny Welbecks panna. Welbeck som är Arsenals meste målskytt den här säsongen med sina tre mål nickade dock precis utanför vid Thibaut Courtois vänstra kryssribba. Alexandre Lacazette hade ett skott på mål strax därpå som Courtois räddade. Pedro hade inte jättelångt efter ett gyllene läge att ge Chelsea ledningen efter att han friställdes med Petr Cech, som räddade med en utsträckt hand. Efter detta skapade Wengers mannar ett större tryck.

I 40:e minuten drev Aaron Ramsey framåt centralt i planen och passerade två Chelsea-spelare innan han tåade bollen i stolpen. Returen studsade ut till Lacazette som stod bara fem meter från målet men brände bollen över ribban. En aningen händelserik halvlek där Ramsey var vår stora spelfördelare som placerade fina bollar genom lagdelarna och tog bra löpningar i djupet.

Andra halvlek

Arsenal kom ut oförändrat efter återstående 45 minuterna men Chelsea satte in nyförvärvet, Tiémoué Bakayoko, istället för Pedro. Matchen stod och vägde länge och inga heta möjligheter uppstod vid de första 20 minuterna i andra halvlek. David Luiz försökte sig på en cykelspark i Arsenals straffområde som träffade Koscielnys huvud och blev därmed varnad. Lacazette blev mer och mer isolerad och Luiz hade god koll på honom som vann varenda löpduell. Arsenals mittbackar, speciellt Koscielny och Nacho Monreal, höll bra koll på Alvaro Morata som inte fick mycket utrymme.

I 66:e minuten bestämde sig Wenger att göra sitt första byte och det blev Lacazette som fick kliva av och in kom Alexis. Minuten senare svarade Antonio Conte med att byta in Eden Hazard, som tog Willians plats bakom Morata. Alexis fick inte mycket uträttat och det tog bara sex minuter innan han tog ut Welbeck och satte in Olivier Giroud.

I 75:e minuten fick Arsenal ett mål korrekt bortdömt på grund av offside. Shkodran Mustafi trodde dock han hade gett Arsenal ledningen när han sprang längs kortsidan och firade med fansen tills han insåg att flaggan var uppe. Alex Iwobi, som haft svårt att hitta form, blev utbytt mot Mohamed Elneny med 11 minuter kvar till ordinarie tid. Det tog bara fyra minuter för egyptiern att plocka på sig ett gult kort då han rev ner Hazard. Luiz ville dock visa att detta derbyt har haft för få hårda tacklingar idag. Efter en dålig bolltouch försökte Luiz jaga ifatt den men precis när Sead Kolašinac petade undan bollen går Luiz in med en hög sula som träffar Kolasinacs skenben. Ett solklart rött kort och minst tre matchers avstängning väntar för brassen. Slutminuterna hade inte mycket att bjuda på och matchen blev mållös, vilket inte har hänt mellan Arsenal och Chelsea på Stamford Bridge sedan säsongen 2004/2005. Det var också första gången Contes trupp misslyckades med att näta på Stamford Bridge i PL (22 matcher).

Matchfakta:

Avslut: 8-7 (4-2 på mål)

Bollinnehav (%): 51-49

Hörnor: 5-1

Gula kort: 2-3

Röda kort: 1-0

Spelare som stod ut: Ramsey (min matchens lirare), Koscielny, Bellerín och Monreal.

Matchens besvikelse: Lacazette. Missade ett "måste-sätta-läge" och lyckades med få kombinationsspel idag. Osynlig i andra.

Tanke inför fortsättningen: Ett Arsenal utan Alexis och Özil kan fungera bättre kollektivt i stora matcher. Hur skall vi få in dessa två men också klaffa defensivt? Det blir Wengers stora utmaning att lösa framöver.

Nu väntar ett behagligt schema där det finns potential för många trepoängare. Vi börjar med West Bromwich hemma på Emirates Stadium nästa måndag (25/9).

COYG!