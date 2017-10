Chelsea vacklar medan Watford trivs borta. Vi varnar för Deeney, Gomes & Co!

Experternas tre bästa speltips!

Äntligen dags för engelsk fotboll igen och vi har grottat ner oss i alla odds hos Betsafe med målet att dryga ut spelkontot. Som vanligt lyfter vi fram de mest spelvärda oddsen - ta rygg hos Betsafe och jobba in lördagsvinnarna!









Favoriten:



Brentford-Sunderland 1:a

Odds: 1.78



I Championship har Brentford spelat mycket bättre än tabellplaceringen visar. Poängskörden borde ha varit betydligt större men man har helt enkelt haft stolpe ut. Senast tog man en efterlängtad seger efter flera fina insatser och nu är det dags för laget att putsa till sitt hemmafacit ytterligare. Ett stort plus noteras för att Brentfords skadelista har minskat på slutet. Senast var det snabbe anfallaren Lasse Vibe som var tillbaka och det ser ljust ut för "Bees". Sunderland åkte för sin del ur Premier League så sent som i våras men ändå känns man redan som ett "typiskt Championship-lag". Ja, man lär hålla till i mitten av tabellen utan att sticka ut åt något håll och det är givetvis frustrerande då fansen vant sig vid Premier League säsong efter säsong. Senast var Sunderland riktigt illa ute mot Queens Park Rangers, som normalt inte är någon skräckinjagande motståndare. Vid underläge 0-1 hade Sunderland fullt sjå med att freda sitt mål men lyckades aningen oförtjänt kvittera. Bra slutforcering därefter men laget får vara mycket nöjt med en pinne utifrån matchbilden. Höjer man sig inte markant här så lär det bli oerhört svårt att ta poäng nu. Nej, vi ser ingen ljusning runt knuten för Sunderland, som får vända hem till norr utan poäng.







Fyndet:



Manchester United besegrar Huddersfield och håller nollan

Odds: 1.95



Precis den här upplägget valde vi för några veckor sedan och nu är det dags igen. Manchester United hyllas inte direkt av tyckarna och det har mycket att göra med Mourinhos stundtals disciplinerade, übersäkra taktik. Det svänger sällan om laget även om man bjudit på flera målfester tack vare den höga klassen. Att stå på full pott i Champions League och även haka på till synes omöjliga rivalen City i toppen - det måste applåderas. För Huddersfield ser det betydligt kämpigare ut även om det inte ser så farligt ut tabellmässigt. Man ligger tolva i nuläget men det är bara tre poäng ner till strecket, det vill säga ingenting med åtta av totalt 38 omgångar spelade. Nykomlingen förstärkte inte nämnvärt inför säsongen och det hade behövts. Efter två inledande vinster (mot för dagen klent motstånd i båda matcherna) har man inte vunnit någon match. Huddersfield har bara gjort ett enda mål på de efterföljande sex omgångarna och gått mållöst ifrån tre raka matcher nu. Senast blev det "torsk" med 2-0 mot Swansea och nu väntar betydligt tuffare motstånd.



Ja, gästande Manchester U verkar ha stängt igen butiken. Mot Liverpool var det ett extremt defensivt inriktat United som spelade på säkerhet matchen igenom. Man släppte inte till många chanser och det måste man få beröm för då Liverpool brukar vara vasst framåt hemma på Anfield. I veckan åkte Lindelöf & Co ner och 1-0-besegrade Benfica på bortagräs. Ännu ett starkt resultat och då det var den största konkurrenten till gruppsegern så har United ett strålande utgångsläge inför den fortsatta Champions League-hösten. Nu är det fullt fokus på ligan som gäller och vi är helt inne på att man vinner - och håller nollan.







Skrällen:



Chelsea-Watford 2:a (handikapp 0-1)

Odds: 3.30



Vi har blivit mäkta besvikna på Chelsea i de senaste matcherna. Förra helgen ställdes laget inför en till synes enkel uppgift när man tog trippen till södra London för bortamöte med Crystal Palace. Dessa stod inför mötet utan poäng och låg sist med bedrövliga 0-17 i målskillnad. Trots detta lyckades Chelsea förlora med 2-1 och man var inte ens bättre spelmässigt. I veckan var oavgjort i sig inget fiasko men man ska inte överdriva motståndaren Romas slagstyrka. Vi trodde på en mer tillknäppt match än vad som blev fallet. Att släppa in tre mål där - bara dagar efter Crystal Palace-förlusten - tyder på att det inte stämmer riktigt just nu. Managern Conte känns lite ur balans och nu ställs Chelsea mot ett lag vi gillar skarpt, nämligen Watford. Vi stormvarande för gästerna senast och visst gav de Arsenal stora problem. Det blev till slut 2-1-vinst och även om Arsenal skapade flera heta lägen så var det en klart positiv insats ifrån Watfords sida. Nu är det spel på bortaplan men det skrämmer inte alls. Watford är faktiskt obesegrat efter fyra bortamatcher medan Chelsea för sin del bara har vunnit en match hemma på Stamford Bridge. Handikapp 1-0 innebär att det räcker med kryss för Watford för att spelet ska gå in. Vi får



I samarbete med Betsafe kan vi erbjuda 100 % bonus upp till 1000 kronor till nya kunder. Med en uppsjö av odds på samtliga matcher finns alla möjligheter att göra plånboken tjockare under säsongen. Ta rygg på våra kunniga experter som redan har hunnit med ett koppel fina vinnare!Poängskörden borde ha varit betydligt större men man har helt enkelt haft stolpe ut. Senast tog man en efterlängtad seger efter flera fina insatser och nu är det dags för laget att putsa till sitt hemmafacit ytterligare. Ett stort plus noteras för att Brentfords skadelista har minskat på slutet. Senast var det snabbe anfallaren Lasse Vibe som var tillbaka och det ser ljust ut för "Bees". Sunderland åkte för sin del ur Premier League så sent som i våras men ändå känns man redan som ett "typiskt Championship-lag". Ja, man lär hålla till i mitten av tabellen utan att sticka ut åt något håll och det är givetvis frustrerande då fansen vant sig vid Premier League säsong efter säsong., som normalt inte är någon skräckinjagande motståndare. Vid underläge 0-1 hade Sunderland fullt sjå med att freda sitt mål men lyckades aningen oförtjänt kvittera. Bra slutforcering därefter men laget får vara mycket nöjt med en pinne utifrån matchbilden. Höjer man sig inte markant här så lär det bli oerhört svårt att ta poäng nu. Nej, vi ser ingen ljusning runt knuten för Sunderland, som får vända hem till norr utan poäng. Ettan spelas till goda 1.78 hos Betsafe! Precis den här upplägget valde vi för några veckor sedan och nu är det dags igen. Manchester United hyllas inte direkt av tyckarna och det har mycket att göra med Mourinhos stundtals disciplinerade, übersäkra taktik. Det svänger sällan om laget även om man bjudit på flera målfester tack vare den höga klassen. Att stå på full pott i Champions League och även haka på till synes omöjliga rivalen City i toppen - det måste applåderas. För Huddersfield ser det betydligt kämpigare ut även om det inte ser så farligt ut tabellmässigt. Man ligger tolva i nuläget men det är bara tre poäng ner till strecket, det vill säga ingenting med åtta av totalt 38 omgångar spelade. Nykomlingen förstärkte inte nämnvärt inför säsongen och det hade behövts. Efter två inledande vinster (mot för dagen klent motstånd i båda matcherna) har man inte vunnit någon match.Senast blev det "torsk" med 2-0 mot Swansea och nu väntar betydligt tuffare motstånd.Mot Liverpool var det ett extremt defensivt inriktat United som spelade på säkerhet matchen igenom. Man släppte inte till många chanser och det måste man få beröm för då Liverpool brukar vara vasst framåt hemma på Anfield. I veckan åkte Lindelöf & Co ner och 1-0-besegrade Benfica på bortagräs. Ännu ett starkt resultat och då det var den största konkurrenten till gruppsegern så har United ett strålande utgångsläge inför den fortsatta Champions League-hösten. Nu är det fullt fokus på ligan som gäller och vi är helt inne på att man vinner - och håller nollan. Den kombinationen erbjuder Betsafe fina 1.95 i odds på. Helgens bästa spel! Vi har bliviti de senaste matcherna. Förra helgen ställdes laget inför en till synes enkel uppgift när man tog trippen till södra London för bortamöte med Crystal Palace. Dessa stod inför mötet utan poäng och låg sist med bedrövliga 0-17 i målskillnad. Trots detta lyckades Chelsea förlora med 2-1 och man var inte ens bättre spelmässigt. I veckan var oavgjort i sig inget fiasko men man ska inte överdriva motståndaren Romas slagstyrka. Vi trodde på en mer tillknäppt match än vad som blev fallet. Att släppa in tre mål där - bara dagar efter Crystal Palace-förlusten - tyder på att det inte stämmer riktigt just nu. Managern Conte känns lite ur balans och nu ställs Chelsea mot ett lag vi gillar skarpt, nämligen Watford. Vi stormvarande för gästerna senast och visst gav de Arsenal stora problem. Det blev till slut 2-1-vinst och även om Arsenal skapade flera heta lägen så var det enNu är det spel på bortaplan men det skrämmer inte alls. Watford är faktiskt obesegrat efter fyra bortamatcher medan Chelsea för sin del bara har vunnit en match hemma på Stamford Bridge. Handikapp 1-0 innebär att det räcker med kryss för Watford för att spelet ska gå in. Vi får hela 3.30 hos Betsafe och det är givet att testa en peng!

0 KOMMENTARER 150 VISNINGAR 0 KOMMENTARER150 VISNINGAR SPELREDAKTIONEN

2017-10-19 17:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Betsafe

Betsafe

2017-10-19 17:00:00

Betsafe

2017-10-17 17:00:00

Betsafe

2017-10-12 18:20:00

Betsafe

2017-09-29 16:00:00

Betsafe

2017-09-26 12:30:00

Betsafe

2017-09-22 14:30:00

Betsafe

2017-09-15 15:00:00

Betsafe

2017-09-13 13:50:00

Betsafe

2017-09-08 14:00:00

Betsafe

2017-08-25 14:00:00

ANNONS:

Äntligen dags för engelsk fotboll igen och vi har grottat ner oss i alla odds hos Betsafe med målet att dryga ut spelkontot. Som vanligt lyfter vi fram de mest spelvärda oddsen - ta rygg hos Betsafe och jobba in lördagsvinnarna!Champions League år in i ett intressant skede när vissa lag riskerar att hängas av medan andra i praktiken kan säkra avancemang. Vi har hittat två mycket svårslagna favoriter som bildar stark dubbel hos Betsafe, där vi även gillar fyndoddset 2.15 på att det blir max två mål mellan Chelsea och Roma. Ta chansen att fylla på Betsafekontot med vinstspel till finfina odds!I samarbete med Betsafe.com. Tre finfina matcher i England - tre speltips. Det är vad vi bjuder på inför helgen! Vi analyserar Watford - Arsenal och Crystal Palace - Chelsea i Premier League och slänger med en fredagsmatch i Championship på köpet.Den här helgen har vi fastnat för flera målspel i den engelska fotbollen. Crystal Palaces dystra svit ser ut att förlängas och där har vi hittat ett smart spel hos Betsafe. I övrigt lyfter vi fram ett målrikt toppmöte i Premier League och en målsnål tillställning i Championship. Häng med!Vi har snokat upp en spelvärd trio inför onsdagens sköna Champions League-action! Urladdning av Juventus, nyckelseger för Benfica och trubbel för PSG - så lyder rubrikerna. Finfina odds att hämta på Betsafe.com och vi har en läcker sport- och spelkväll att se fram emot!"Can Chelsea do it on a cold, rainy day in Stoke?" Handikappspel på Stoke känns starkt när vi ska fylla på Betsafe-kontot med vinstpengar. Vi hittar även ett roligt fynd till högre odds i Premier League och lyfter fram en Championship-vinnare som är mycket bättre än vad som går att utläsa av tabellen!Förutom en absolut toppchans i Premier League så gillas två underskattade bortalag skarpt! Vi går i samtliga matcher emot lag som inte är så bra som tabellen visar. Betsafe har smaskigt höga odds på våra idéer i Championship - spelläge de luxe!Champions League är äntligen igång och många lär blicka mot lågoddsarna och favoriterna ikväll. I synnerhet efter gårdagen då det blev väldigt enkla segrar för flera storlag. Vi tycker att tre bortalag lockar rejält ikväll och det är jätteläge att fylla på Betsafekontot till fina odds!Bra plus på Betsafe-kontot för alla som ryggat de engelska spelen! Både det högsta och det lägsta oddset hittade hem förra gången medan Watford inte lyckades få in bollen i det tredje. Nu är det äntligen dags att kliva in på några engelska spel igen och vi har hittat flera oddsfynd hos Betsafe!Manchester United levde upp till våra förväntningar förra helgen och underspelet i rivalen Citys match hittade hem till fint odds. Leicester gick inte att fälla men totalt sett ett bra plusresultat på Betsafe-kontot. För dig som ännu inte har hunnit börja spela hos Betsafe kan vi erbjuda 100 % bonus upp till 1000 kronor till nya kunder!