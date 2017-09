Napoli är en av våra spelidéer ikväll men det roligaste oddset hittas på tysk mark.

Speltips inför Champions League: Generösa bortaodds!

Champions Leagur är äntligen igång och många lär blicka mot lågoddsarna och favoriterna ikväll. I synnerhet efter gårdagen då det blev väldigt enkla segrar för flera storlag. Vi tycker att tre bortalag lockar rejält ikväll och det är jätteläge att fylla på Betsafekontot till fina odds!







Favoriten



Napoli 2:a till 2.01*



Att gästa Ukraina för match mot Shakhtar Donetsk är förstås en rätt rejäl utmaning; det kan gott om storklubbar vittna om. Samtidigt har Shakhtar, precis som landsmännen i Dinamo Kiev, fått det allt tuffare att på allvar konkurrera mot de bästa och riktigt lika spännande eller bra som för ett antal år sedan är inte längre Shakhtar. Förra säsongen bommade man i kvalet mot Young Boys - fick spela Europa League istället och där rök man mot Celta. Har nu kommit igång bra den här säsongen men konkurrensen hemma i Ukraina är ju ganska ihålig.



Helt annat typ av motstånd när man nu gästas av Napoli som vi gillar skarpt! Laget gick vidare från Champions League-gruppen redan förra säsongen och vi tror att det är hygglig chans igen. Att man den gången lottades mot omöjliga Real Madrid direkt i slutspelet var onekligen snöpligt Napoli hade annars kunnat avancera ytterligare något steg. Till den här säsongen har Napoli legat lågt och det är i stora drag samma trupp som förra säsongen. Det behöver inte alls vara fel i kombination med att tränare Sarri får gnugga vidare. Vi är inte förvånade över att ett samtrimmat Napoli direkt visat form. Övertygande inledning med tre raka segrar i Serie A och man har fortsatt att göra många mål. Här talar mycket för en gynnsam matchbild för italienarna. Shakhtar vet att hemmasegrar är ett måste för att kunna gå vidare. Lägg därtill många offensivt lagda spelare - det lär uppstå ytor för Napoli. Detta är något som Insigne, Mertens och Callejon älskar. Uppbackade av lagkaptenen Hamsik tror vi på







Fyndet



Monaco 2:a till 3,75*



Visst har Monaco har blivit av med flera av fjolårets tongivande pjäser. Helgens 0-4-förlust borta mot Nice var ju heller inget gläsjande... Ändå kan vi inte låta bli att titta på skrällen när fransmännen ikväll gästar Leipzig. Just det faktum att Monaco nedvärderas gör att vi får ett kittlande odds på monegaskerna.



Bortsett från helgens storförlust (i en av säsongens svåraste uppgifter) har Monaco fortsatt att charma i säsongsupptakten. Falcao har öst in mål och fortfarande spelar laget en attraktiv, vägvinnande fotboll som är svår att freda sig mot. Förra säsongen gick ju Monaco fullt välförtjänt ända till semifinal i Champions League. Det blir givetvis svårt att upprepa men ska det lyftas fram outsiders bakom de 7-8 storlagen är det ändå lätt att nämna Monaco i den kategorin.



Gruppspelet inleds borta mot Leipzig ikväll och där har vi ett annat lag som svarade för en sagolik fjolårssäsong. Satsningen har varit hård på senare år och att man klev in som en ovanligt stark nykomling var det inget snack om. Att man bara skulle ha Bayern München före sig i tabellen var dock en rejäl "knall" för de allra flesta. Helt okej start även på årets säsong och Leipzig har på rekordtid etablerat sig som ett lag att verkligen räkna med i dessa sammanhang. Champions League blir dock en ny erfarenhet och truppen snittar knappt en CL-match per spelare när vi tittar på meritlistan. Detta manskap ställs alltså mot ett lag som för bara några månader sedan var i CL-semi... Svårt att bortse helt ifrån Monacos spelartapp som sagt men den saken syns ju minst sagt tydligt på oddset! Vi har inga problem att ranka Monaco som det bättre laget och snuddar man ens vid fjolårets nivå lär man störa hemmalaget ordentligt.







Varningen



Handikapp: Apoel Nicosia (0-4) 2:a till 1,86*



Siffrorna sprang iväg på flera arenor igår och när Real Madrid nu inleder hemma mot Apoel Nicosia är det nog många som gärna spelar "slaktsegern" för Real. Vi tycker dock inte att det är någon bra idé till låga odds och med stora handikapp.



Real har ju hackat en del i säsongsupptakten och tappat poäng hemma mot både Valencia och Levante. Att Ronaldo har saknats har förstås påverkat massor. Han är med nu men Asensio och Benzema faller samtidigt bort. Inget snack om att Real Madrid har en del att bevisa formmässigt och dessutom väntar tuff bortamatch mot fullpoängaren Real Sociedad i helgen. Kan eventuellt innebära viss sparlåga ikväll, när segern har säkrats, även om man tydligt fokuserat på kvällens match. Flera viktiga pjäser vilades mot Levante senast och vi lägger ingen jättevikt vid poängtappet. Att allt plötsligt bara ska flyta på här är vi dock tveksamma till och handikapplinan är ju ohyggligt hög.



Apoel Nicosia har varit Cyperns bästa lag på senare år och man har fått några chanser i Champions League. Senast Apoel kvalade in till huvudturneringen var 2014 och den gången höll man nere siffrorna berömvärt. Notera att laget den gången förlorade med blott 0-1 i både Barcelona och Paris! I år gick Apoel igenom kvalet på ett ganska bekvämt sätt och man har ett rutinerat lag som inte alls är långt ifrån 2104-upplagan i nivå. Man vet vad som gäller och vad som krävs ikväll och i kommande CL-drabbningar. Att gästa Santiago Bernabeu är förstås otroligt stimulerande och även om förlust inte går att undvika så räknar vi med tappra cyprioter i 90 minuter plus stopptid. Vi ger Apoel chansen att hålla siffrorna nere och väljer spel med handikappledning 4-0 till generösa 1,86* hos Betsafe.





2017-09-13 13:50:00

