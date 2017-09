Harry Redknapp har gjort sin sista match som manager för Birmingham City.

Redknapp sparkas

Harry Redknapps sejour som manager för Birmingham City blev inte långvarig. De kinesiska ägarna sparkade honom efter bara en seger på åtta matcher i Championship. Utvecklingslagets coach Lee Carsley tar över temporärt.

Lördagens förlust hemma mot Preston, 1-3, innebar att Birmingham City nu ligger på näst sista plats i Championship med endast fyra poäng på åtta matcher. Trots att de kinesiska ägarna i Trillion Trophy Asia hade gett Harry Redknapp en stor kassa att köpa spelare för under sommaren har varken han eller de 13 nya spelarna kunnat leverera. Ägarna beslöt därför efter lördagens match att ge Redknapp sparken med omedelbar verkan.



Till skillnad mot företrädaren Gianfranco Zola har Redknapp varit mycket omtyckt bland fansen och många trodde nog att han på längre sikt skulle kunna göra laget riktigt slagkraftigt. För många av spelarna måste beskedet om att sparka Redknapp också ha kommit som en chock, för flera av de nya spelarna var det förmånen att få spela under Redknapp som lockade dem till Birmingham.



Men ägare av fotbollsklubbar är sällan långsiktiga, det är så mycket pengar involverade så de vill se snabba resultat.



Klubbens uttalande på lördagkvällen löd: ”På grund av en dålig start på säsongen vilken lett till att laget ligger på näst sista plats i Championship har vi tyvärr inget annat val än att säga upp Harry Redknapps kontrakt som manager med omedelbar verkan. Vi tackar honom för alla hans insatser och önskar honom lycka till i framtiden.”



Utvecklingslagets coach Lee Carsley träder in som tillfällig manager. Carsley, som är uppvuxen i Birmingham, har en lång karriär bakom sig som defensiv mittfältare i Derby, Blackburn, Coventry, Everton och Birmingham där han spelade 2008-2010 och var med att ta klubben upp till Premier League.



Carsley kom i somras från Manchester City där han också varit coach för utvecklingslaget. Det är möjligt att han får förtroendet att bli permanent manager – hans rötter i Birmingham och insatserna han gjorde i klubben som spelare gör att han är mycket populär bland supportrarna.



Men ägarna vill kanske satsa på ett mer etablerat namn. En av favoriterna bland spelbolagen är Aitor Karanka, som arbetat tillsammans med José Mourinho i Real Madrid och som tog Middlebrough upp till Premier League. Andra tänkbara namn är Steve Cotterill, Nigel Pearson och Alan Pardew.



KRO



SPELADE MATCHER

Birmingham City-Preston North End 1-3 (1-0)

Målen: 1-0 Maxime Colin (35), 1-1 Daniel Johnson (56), 1-2 Jordan Hugill (60), 1-3 Tom Barkhuizen (67).

Laget: David Stockdale – Emilio Nsue, Harlee Dean, Michael Morrison, Maxime Colin – Jason Lowe (Liam Walsh, 4), Cheikh Ndoye (Lukas Jutkiewicz), David Davis – Jacques Maghoma, Sam Gallagher (Isaac Vassell, 61), Jeremie Boga.

Outnyttjade avbytare: Tomasz Kuszczak, Marc Roberts, Cohen Bramall, Craig Gardner.



2017-09-17 07:16:05

Harry Redknapps sejour som manager för Birmingham City blev inte långvarig. De kinesiska ägarna sparkade honom efter bara en seger på åtta matcher i Championship. Utvecklingslagets coach Lee Carsley tar över temporärt.Det nykomponerade Birmingham City mer eller mindre spelade ut topplaget Leeds i andra halvlek, men förlorade ändå med 2-0 efter ett andra mål på övertid. Nu gäller det att anfallarna hittar målet.Birminghams manager Harry Redknapp brukar kallas “transferkungen”, eftersom han har varit duktig på att ta in spelare i sista minuten under transferfönstret. Han har nu under sommarfönstret värvat fler spelare till Birmingham än vad som får plats i en förstaelva. Den mest spektakulära värvningen blev köpet av Brentfords anfallare Jota för vilken klubben lär ha betalat en rekordsumma på drygt 6 miljoner pund.Harry Redknapps Birmingham City förlorade hemma mot Reading och får ägna det internationella speluppehållet till att försöka hitta rytmen igen.Ungdomarna Cohen Bramall, på lån från Arsenal, och Isaac Vassell (bilden) imponerade genom sin snabbhet och kan bli stora tillgångar för Birmingham denna säsong. Det räckte dock inte utan Bournemouth vann och avancerade i ligacupen.Först blev det klart med att Arsenals försvarare Carl Jenkinson (bilden) och Cohen Bramall förstärker Birmingham City på lån under denna säsong. Det kan också komma att bli klart med en låneövergång av anfallaren Sam Gallagher från Southampton samt ett förvärv av Torinos defensive mittfältare Afriyie Acquah.Fortsatt låst spel och ny förlust för Redknapps mannar. 4 poäng på 4 matcher med spelschemat som varit är underkänt.En svag insats av hemmalaget såg till att tre poäng aldrig var nära. Bolton känner sig säkert besvikna med 1 pinne.Harry Redknapps Birmingham City besegrade Bristol City med 2-1 trots att laget hamnade i underläge i första minuten och att man fick spela med tio man de sista 15 minuterna. Jacques Maghoma blev matchhjälte för Blues.Blues avancerade enkelt vidare till omgång två i Carabao-cup. Che Adams gjorde en fin insats och krönte den med en hattrick.