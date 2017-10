Conte missnöjd med tufft spelschema

Antonio Conte är bekymrad över det tuffa spelschemat som inte tillåter tid för träning för spelarna då det endast handlar om matcher och återhämtning.

Chelsea sprang hem Premier League förra säsongen, och visst hade man en fördel mot konkurrenterna i och med uteblivet spel i europa. I år är läget ett annat för Chelsea som åter är med i Champions League och därför spelar mer än förra säsongen. Samtidigt som truppen inte känns bredare.



Antonio Conte säger att laget underpresterar och kämpar för att fylla luckorna efter stora spelarförluster som Diego Costa, Nemanja Matic och John Terry. Inför morgondagens match mot Watford talade Conte om förlousterna.



"Vi tappade flera stora spelare som haft en fantastisk historia i klubben. Vi har bytt fem spelare och försöker repetera det vi gjorde förra säsongen."



Att antalet matcher ökar i och med Champions League är naturligtvis självklart. Ändå är Conte kritisk mot den situation det innebär för laget, "Vi arbetar 70% mindre den här säsongen.Vi spelar var tredje dag, vilket är omöjligt och vi får betala för det."



"När du spelar var tredje dag är det omöjligt att arbeta på det taktiska och det fysiska spelet. Jag tror att inte att vi är lika uppmärksamma på alla detaljer."



"Efter två förluster och en oavgjord match är jag ändå glad över spelarnas engagemang, men det senaste resultatet kan ingen manager vara glad över."



Tre raka matcher utan vinst är naturligtvis allt annat än bra, och att det kommer samtidigt som laget faktiskt inte förtjänat annat blir det ännu mer bekymmersamt. Mot Watford måste vi få se ett annat Chelsea på planen, oavsett vad slutresultatet blir.



"Efter två förluster i ligan vill vi komma tillbaka och ta en seger. Det är möjligt, vi spelade en tuff match efter endast två dagar efter matchen mot Crystal Palace som i sin tur var direkt efter landslagsuppehållet."



"Vår prioritet är att vara fokuserade på varje match. Varje motståndare kan vara farliga." En mening som känns väldigt aktuell efter att Chelsea under hösten förlorat mot såväl Burnley som Crystal Palace.



"Det är ett problem att spela varje match med samma spelare. Spelarna får inte tid att träna och matcher är inte träning."



Trots skadebekymmer och spelare som inte ges vila ser inte Conte en lösning i att ändra taktik eller rollerna för spelarna i laget.



"Jag är inte inne på att ändra rollerna för mina spelare. Du måste anpassa dig och vara redo."



Chelsea har närmast på spelschemat efter Watford, Ligacupmatch mot Everton följd av ligamatch mot Bournemouth innan det blir tuffare då en mycket viktig bortamatch mot Roma väntar och följs av en het drabbning med Manchester United.



Skadeläget har under hösten inte varit det bästa och att truppen känns mer sårbar mot skador just nu hjälper inte till. På skadelistan just nu finns N´Golo Kanté, Danny Drinkwater och Victor Moses, tre spelare som allt missar morgondagens match. Frågetecken finns också för David Luiz och Tiemoué Bakayoko som båda ådrog sig mindre skador i matchen mot Roma.



Gällande Kanté börjar det dock se positivt ut. "Jag hoppas att ha honom tillbaka snart, före nästa landslagsuppehåll." sa Conte om sin otroligt viktiga mittfältskugge.



"Om Kanté är tillbaka till matcherna mot Roma och Manchester United kommer jag vara väldigt glad." avslutade Conte.



Positivt kring den ack så viktige Kanté som behövs i laget. Utan honom, Drinkwater och möjligen David Luiz och Bakayoko så ser det väldigt tunt ut på det centrala mittfältet. Något för Conte att fundera kring och svaret kommer vi snart få se. Chelsea behöver studsa tillbaka och vi hoppas att det sker redan imorgon.



Källa: Sky Sports



2017-10-20 22:15:56

