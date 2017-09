England närmade sig evancemang med vinst mot Slovakien

Marcus Rashford avgjorde en jämn kamp på Wembley



England tog sig ett steg närmare en VM-plats när de besegrade Slovakien i gårdagens drabbning. På förhand talade mycket för att denna match skulle bli jämn, motståndarna hade trots allt vunnit fem matcher på raken i gruppspelet och låg endast två poäng bakom gruppledarna England. Samtidigt hade mycket kritik riktats mot det engelska landslaget som trots en 4-0 vinst mot Malta på bortaplan inte alls imponerade. Något som egentligen varit fallet under hela gruppspelet, laget har fått de resultat som krävs, men resultaten har även väckt mersmak. Borde inte England vara mer övertygande än såhär?I gårdagens match mot Slovakien så följde England återigen samma tema, när de redan i den tredje minuten släppte in ett mål. Marcus Rashford , som fått chansen från start (om än som högerytter), tappade bollen nära eget straffområde, ett misstag som Slovakien utnyttjade till fullo. Lobotka spelades in och sköt enkelt förbi Joe Hart som inte lyckades stå i vägen trots snäv vinkel för anfallaren.Målet följdes av en dominant period från Slovakien som passade runt bollen effektivt och med mening. England verkade vara i chock och mittfältet klickade inte alls. Men, så fick England en hörna i 37:e minuten och några sekunder senare var de tillbaka i matchen med en nick från Eric Dier 1-1 var ställningen när domaren blåste för halvtid och engelsmännen kunde gå in i omklädningsrummen med lite bättre självförtroende.I andra halvlek började England attackera med mer effektivitet, men Slovakien hade fortfarande chanser. Inte minst när Joe Hart tvingades till en fin räddning från Adam Nemecs volley.Inte långt efter fullgjorde England sin comeback genom Marcus Rashford som nu spelade i sin naturliga anfallsposition. Strikern placerade in ett skott från mer än 22 meter, ett mål som gottgjorde för hans tidigare misstag.Efter ledningsmålet spelade England med mer självförtroende och man lyckades spela klart matchen utan några riktiga problem. I slutändan en helt ok insats som också innebär att England nu i princip säkrat sin plats i VM nästa sommar. Det återstår dock fortfarande frågor, bland annat kring målvaktspositionen. Joe Hart borde ha gjort ett bättre ingripande vid det insläppta målet och har helt enkelt inte visat den form som krävs för att få vara förstamålvakt i England. Dags att ge Heaton eller Butland en chans! Det finns även ett tomrum när det gäller kreativitet i laget, spelare som Henderson och Dier är bra när man behöver någon att springa efter bollen. England är dock ett som förväntas föra spelet och det går helt enkelt inte med denna mittfältsuppsättning. Frågan är dock om det finns en spelare som kan bidra med den kreativiteten? Man får väl hoppas på att Oxlade-Chamberlain kommer igång i Liverpool ...